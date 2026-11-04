ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1 కేసు - ఏపీ, తెలంగాణలో ఈడీ సోదాలు
APPSC Group-1 Mains Evaluation Scam: ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1 కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. ఇవాళ ఉదయం నుంచి ఏడు చోట్ల సోదాలు జరగుతున్నాయి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 10:28 AM IST
ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1 కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇవాళ ఉదయం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో మొత్తం ఏడుచోట్ల ఈడీ సోదాలు చేస్తోంది. రంగారెడ్డి జిల్లా కాశీమ్బౌలిలోని పీఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు నివాసంతో పాటు హైదరాబాద్ పంచవటి కాలనీ, పంజాగుట్ట, నేరేడ్మెట్, సికింద్రాబాద్లోని ట్రూగ్రేడర్ సంస్థ, అల్వాల్లోని వెంకటాపురంలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. మంగళగిరి సమీపంలోని హాయ్ల్యాండ్లోని ఆవాస రిసార్ట్లో సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన గ్రూప్-1 మూల్యాంకన వ్యవహారంలో భాగంగా మనీలాండరింగ్ కోణంలో భాగంగా ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న ఏపీపీఎస్సీ మాజీ కార్యదర్శి పీఎస్ఆర్ ఆంజనేయులతో పాటు క్యామ్సైన్ మీడియా, ఇతర ప్రైవేట్ సంస్థల ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఈడీ దృష్టి పెట్టింది. మూల్యాంకనానికి నిధులు, కాంట్రాక్టుల కేటాయింపులు, ఆర్థిక అక్రమాల ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తోంది.
2018లో 169 గ్రూప్-1 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. 2020 డిసెంబర్లో మెయిన్స్ నిర్వహించారు. డిజిటల్తో పాటు 2 దశల్లో మాన్యువల్ మూల్యాంకనం జరిగినట్లు సిట్ నివేదికలో తేలింది. మంగళగిరి వద్ద హాయ్ల్యాండ్ రిసార్ట్లో 84 రోజులపాటు మూల్యాంకనం జరిగినట్లు గుర్తించింది. అర్హత లేని 66 మందితో గ్రూప్-1 జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం చేయించారని ఆరోపించింది. క్యామ్సైన్ మీడియాకు రూ.1.14 కోట్లు, డిజిటల్ మూల్యాంకన సంస్థలకు రూ.1.38 కోట్లు చెల్లించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడించింది.
287 బార్కోడ్ అసమానతలు, 169 స్లిప్పుల్లో కరెక్షన్ ఫ్లూయిడ్ వినియోగించినట్లు సిట్ నివేదికలో పేర్కొంది. 173 మంది సాక్షులను విచారించి ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలను పరిశీలించింది. మూల్యాంకన అక్రమాలపై 2025 ఏప్రిల్లో పోలీసు కేసు నమోదు చేసింది. పీఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు, క్యామ్సైన్ మీడియా డైరెక్టర్ మధుసూదనరావు గతంలో అరెస్ట్ చేసింది. సిట్ దర్యాప్తు దృష్ట్యా 2026 అక్టోబర్లో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద ఈడీ కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
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