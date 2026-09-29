వివేకా హత్య కేసులో ఈడీ స్పీడ్ - మనీలాండరింగ్ కోణంలో గంగిరెడ్డి, ఉదయ్శంకర్రెడ్డిల విచారణ
మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో మంగళవారం నిందితులు గంగిరెడ్డి, ఉదయ్శంకర్రెడ్డిలను ఈడీ అధికారులు సుదీర్ఘంగా విచారించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 10:21 PM IST
Viveka Murder Case Update : "వివేకా హత్య కేసులో నిజం ఇంట్లో కూర్చుంటే, అబద్ధం ఊరి బయట తిరుగుతోంది" అంటూ ఈ కేసులో నిందితుడు ఉదయ్ శంకర్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మనీలాండరింగ్ కోణంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) విచారణ ఎదుర్కొన్న అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా ఎద్దేవా చేశారు. మరోవైపు, ఈ కేసులో భారీగా నిధులు చేతులు మారాయన్న అనుమానాలతో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ఇందులో భాగంగా మరో నిందితుడు ఎర్ర గంగిరెడ్డిని వరుసగా రెండో రోజు ఎనిమిది గంటల పాటు విచారించింది.
ఆర్థిక మూలాలపై ఆరా : ఈ కేసులో సుపారీ కింద భారీగా మనీలాండరింగ్ జరిగిందని ఈడీ అనుమానిస్తోంది. మరో నిందితుడు సునీల్ యాదవ్ ఇటీవల ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా, గంగిరెడ్డిని అధికారులు లోతుగా విచారిస్తున్నారు. సోమవారం 7 గంటల పాటు ప్రశ్నించిన అధికారులు, మంగళవారం 8 గంటల పాటు విచారించారు. గంగిరెడ్డి ఆర్థిక లావాదేవీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, ఆయన బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు.
అంతిమ లబ్ధిదారుడు ఎవరు? : హత్య కోసం ఆ స్థాయిలో డబ్బులు ఎవరు సమకూర్చారు? ఆ డబ్బును నిందితులకు ఏ విధంగా చేరవేశారు? ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో అంతిమంగా లబ్ధి పొందింది ఎవరు? అనే కీలక కోణాల్లో ఈడీ అధికారులు గంగిరెడ్డిపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించినట్లు సమాచారం. ఇదే కేసులో నిందితుడైన ఉదయ్ శంకర్ రెడ్డిని కూడా అధికారులు విచారించారు. ఆర్థిక లావాదేవీల బదిలీలపై ఆయనను ప్రశ్నించారు. ఈ రోజు విచారణ ముగిసిన అనంతరం, బుధవారం కూడా విచారణకు హాజరుకావాలని గంగిరెడ్డి, ఉదయ్ శంకర్ రెడ్డిలకు ఈడీ స్పష్టం చేసింది.
"వివేకా హత్య కేసులో నిజం ఇంట్లో కూర్చుంటే, అబద్ధం ఊరి బయట తిరుగుతోంది. రేపు కూడా విచారణకు హజరు కావాలని చెప్పారు. విచారణ అయిన తర్వాత అన్ని విషయాలు మాట్లాడదాం"-ఉదయ్ శంకర్ రెడ్డి, వివేకా హత్య కేసు నిందితుడు
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