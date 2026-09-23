మద్యం రవాణా కుంభకోణం - మాజీ మంత్రి కారుమూరికి అక్టోబర్ 1 వరకు రిమాండ్
రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావును ఈడీ అధికారులు రెండు రోజుల పాటు విచారించారు. అనంతరం అధికారులు ఆయనను నాంపల్లిలోని ప్రత్యేక ఈడీ కోర్టులో హాజరుపరిచారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 2:09 PM IST
ED Questions To Karumuri Regarding Liquor Scam : రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో అరెస్ట్ అయిన మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావుకు నాంపల్లి ప్రత్యేక ఈడీ కోర్టు వచ్చేనెల (అక్టోబర్) 1వ తేదీ వరకు రిమాండ్ విధించింది. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు రెండు రోజుల కస్టడీ ముగిసిన అనంతరం ఆయనను న్యాయస్థానంలో హాజరుపరచగా, కోర్టు ఆదేశాల మేరకు అధికారులు ఆయనను చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు.
రూ. 195.33 కోట్ల ప్రభుత్వ ధనం దుర్వినియోగం : ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (APSBCL) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మద్యం రవాణా టెండర్లలో భారీ అక్రమాలు జరిగినట్లు ఈడీ నిర్ధారించింది. ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం టెండర్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి, తమకు అనుకూలమైన ఏజెన్సీలకే కాంట్రాక్టులు కట్టబెట్టారని దర్యాప్తులో తేలింది. రవాణా చార్జీలను కృత్రిమంగా పెంచడం ద్వారా ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఏకంగా రూ. 195.33 కోట్ల మేర నష్టం కలిగించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
షెల్ కంపెనీల ద్వారా నిధుల మళ్లింపు : ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA) కింద అరెస్ట్ అయిన కారుమూరిని రెండు రోజుల పాటు ఈడీ సుదీర్ఘంగా విచారించింది. ముఖ్యంగా రెండో రోజు విచారణలో ఆర్థిక లావాదేవీలు, నిధుల మళ్లింపుపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టుల ద్వారా వచ్చిన ముడుపులను నకిలీ ఇన్వాయిస్ల సాయంతో పలు షెల్ కంపెనీలకు మళ్లించినట్లు ఈడీ అనుమానిస్తోంది. ఆయా కంపెనీల నుంచి నేరుగా కారుమూరి నాగేశ్వరరావు కుటుంబ సభ్యులు, ఆయన అనుచరుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి కోట్ల రూపాయలు జమ అయినట్లు అధికారులు కీలక ఆధారాలు సేకరించారు.
కేసులో కొనసాగుతున్న అరెస్టులు : ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి ఈడీ దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేసింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే కారుమూరి నాగేశ్వరరావు కుమారుడు సునీల్ కుమార్తో పాటు, కీలక పాత్రధారులైన వాసుదేవ రెడ్డి, రాజ్ కసిరెడ్డిలను అధికారులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. విచారణలో వెల్లడైన మరికొన్ని కీలక వివరాల ఆధారంగా, ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న మరికొంతమంది ప్రముఖులను కూడా ఈడీ త్వరలోనే విచారించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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