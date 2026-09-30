వివేకా హత్య కేసులో ఈడీ దూకుడు - ఉమాశంకర్రెడ్డిని విచారిస్తున్న అధికారులు
వివేకా హత్య కేసులో ఏ3 ఉమాశంకర్రెడ్డిని ఈడీ అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 2019 నుంచి అతని బ్యాంకు ఖాతాలు, లావాదేవీలపై అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 2:22 PM IST
ED Questioning to Umashankar Reddy : మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దూకుడు పెంచింది. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ ఏ3 ఉమాశంకర్రెడ్డిని ఈడీ రెండు రోజు ప్రశ్నిస్తోంది. మంగళవారం నాడు సుమారు 4 గంటల పాటు అతణ్ని విచారించిన అధికారులు ఈరోజు కూడా హాజరుకావాలని నోటీసులిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉదయం పదిన్నర గంటలకు హైదరాబాద్లోని ఈడీ కార్యాలయానికి ఉమాశంకర్రెడ్డి వచ్చారు.
వివేకా హత్య కేసులో రూ.40 కోట్ల రూపాయల డీల్ జరిగిందని భావిస్తున్న ఈడీ దీనిపై ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ డబ్బును ఎవరు సర్దుబాటు చేశారన్న కోణంలో ఉమాశంకర్రెడ్డిని విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇదే సమయంలో 2019 నుంచి అతని బ్యాంకు ఖాతాలు, లావాదేవీలపై ప్రశ్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మంగళవారం నాడు విచారణలోనూ బ్యాంకు ఖాతాలు, లావాదేవీల వివరాలపై ఈడీ విచారించినట్లు సమాచారం. మరోవైపు ఈ కేసులో ఇప్పటికే దస్తగిరి, సునీల్యాదవ్ను ఈడీ విచారించింది. దస్తగిరి, సునీల్యాదవ్ స్టేట్మెంట్ల ఆధారంగా ఏ1 ఎర్ర గంగిరెడ్డిని రెండ్రోజులపాటు అధికారులు విచారించారు. వారు చెప్పిన వివరాల ఆధారంగా ఉమాశంకర్రెడ్డిని వివిధ కోణాల్లో ఈడీ ప్రశ్నిస్తోంది.
అసలేం జరిగిదంటే : వివేకా హత్య కోసం రూ.40 కోట్లు సుపారీ చెల్లించేలా ఒప్పందం చేసుకుని నిందితుడు షేక్ దస్తగిరి (అప్రూవర్గా మారారు)కి అడ్వాన్స్ కింద రూ. కోటి ఇచ్చారంటూ సీబీఐ తేల్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దృష్టి సారించింది. దీని వెనక పెద్ద ఎత్తున మనీ లాండరింగ్ జరిగినట్లు గుర్తించింది. మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసింది. దర్యాప్తులో భాగంగా ఇటీవల హైదరాబాద్తోపాటు వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని నిందితుల నివాసాల్లో మొత్తం 7 చోట్ల ఈడీ బృందాలు తనిఖీలు నిర్వహించాయి.
కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాశ్రెడ్డికి సంబంధించి హైదరాబాద్ కోకాపేట గోల్డెన్మైన్ రోడ్డులోని ఓపెన్స్కై స్పేస్ అపార్ట్మెంట్లోని నివాసంలోనూ, పులివెందులలోని ఇంట్లోనూ సోదాలు నిర్వహించారు. పులివెందులలో అవినాశ్రెడ్డి ప్రధాన అనుచరుడు దేవిరెడ్డి శివశంకరరెడ్డ్డి, యాదటి సునీల్ యాదవ్, షేక్ దస్తగిరి, తొండూరు మండలం టి.తుమ్మలపల్లెలో ఎర్ర గంగిరెడ్డి నివాసాల్లోనూ తనిఖీలు జరిపారు. అవినాశ్రెడ్డి నివాసం నుంచి లెక్కల్లో చూపని రూ.24 లక్షల నగదు, 2 బ్యాంకు లాకర్ల తాళాలను ఈడీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుల నివాసాల నుంచి పలు కీలకపత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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