ETV Bharat / state

కోటరీ మాటలు నమ్మితే జగన్‌ అధికారంలోకి వచ్చే ప్రసక్తే లేదు: విజయసాయిరెడ్డి

మద్యం కుంభకోణం కేసులో సుదీర్ఘంగా విజయసాయిరెడ్డిని విచారించిన ఈడీ - మిథున్‌రెడ్డి కోరిక మేరకు శ్రీధర్‌రెడ్డి కంపెనీకి ఇవ్వాలని సిఫారసు చేశానని వెల్లడి

ED_questioned_Vijayasai_Reddy
ED_questioned_Vijayasai_Reddy (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 10:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ED questioned Vijayasai Reddy in Liquor Scam Case: మిథున్‌రెడ్డి కోరిక మేరకు శ్రీధర్‌రెడ్డి కంపెనీకి ఇవ్వాలని సిఫారసు చేసిన మాట వాస్తవమేనని మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి తెలిపారు. లిక్కర్ స్కాం కేసులో విజయసాయిరెడ్డి ఈడీ(Enforcement Directorate) విచారణ ముగిసింది. ఇంక విజయసాయిరెడ్డి వాంగ్మూలాన్ని ఈడీ రికార్డు చేసింది. మద్యం కుంభకోణం కేసులో సుదీర్ఘంగా విచారణ జరిగింది. ఆర్థిక లావాదేవీలు, కంపెనీలతో సంబంధాలు, నిర్ణయాల్లో పాత్ర, డబ్బు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లింది, 2019-2024 మధ్య ఏయే కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు పెట్టారనే అంశంపై ఈడీ ఆరా తీసింది. అలానే ఆ పెట్టుబడులకు సంబంధించి ఇవ్వాలని విజయసాయిరెడ్డిని కోరగా ఆ దస్త్రాలను అందజేసిట్లు తెలుస్తోంది.

ఈడీ విచారణ ముగిసిన తర్వాత మీడియాతో విజయసాయి మాట్లాడుతూ రూ.వంద కోట్లు ఏర్పాటు చేయాలని జగన్‌ తనకు చెప్పలేదని తెలిపారు. అలానే లిక్కర్‌ స్కామ్‌ జరిగిందని తాను చెప్పలేనని రాజ్‌ కసిరెడ్డే అన్నీ చెప్పగలడని వెల్లడించారు. కసిరెడ్డిని అడిగితే మాత్రమే సమాధానాలు వస్తాయని తెలిపారు. తనను మళ్లీ విచారణకు పిలుస్తారని అనుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. వచ్చే జూన్‌ తర్వాత మళ్లీ రాజకీయ ప్రవేశం గురించి మాట్లాడతానని విజయసాయిరెడ్డి తెలిపారు. అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తలో నాకు నెంబర్‌-2 స్థానం ఇచ్చారని కాని పనికిమాలిన కోటరీ వల్ల మెల్లగా బయటకు వచ్చానని వివరించారు.

మద్యం స్కామ్‌ జరిగిందా లేదా అని నన్ను అడిగారు. నాకు తెలియదు ఆ స్కామ్‌లో ఉన్నవారినే అడగండి చెప్పా. నెంబర్‌-2 మీకు తెలియదా అని అడిగారు. ప్రాంతీయ పార్టీల్లో నెంబరు-2 స్థానం ఉండదు. కాని నెంబరు-2 అని నాపై ముద్రవేశారు. కేసుల విషయంలో నేను నెంబర్‌-2 అవుతాను కాని లాభాల విషయంలో మాత్రం నా స్థానం 100 తర్వాతే. జగన్‌ కోటరీలోని వ్యక్తులు ఎవరో అందరికీ తెలుసు. జగన్‌ ఏరోజూ లిక్కర్ గురించి నాతో మాట్లాడలేదు. కోటరీ మాటలు నమ్మితే జగన్‌ అధికారంలోకి వచ్చే ప్రసక్తి లేదు.''- విజయసాయిరెడ్డి, మాజీ ఎంపీ

వారికి సరైన బుద్ధి చెప్పాలి: దురదృష్టం కొద్ది జగన్‌ కూడా కోటరీ మాటలు నమ్మారని 2020 నుంచి తనని సైడ్‌లైన్‌ చేశారని విజయసాయిరెడ్డి అన్నారు. పార్టీ నుంచి ఎందుకు వెళ్లారని తనను ప్రశ్నించారని తెలిపారు. మద్యం స్కామ్‌ అనేదాన్ని తాను నమ్మడం లేదని చెప్పానని ఇంక తాను రూ.వందల కోట్లు సంపాదించానని కోటరీ ఆరోపణలు చేసిందని వివరించారు. తన కుమార్తెను ఇచ్చినంత మాత్రాన ఆ ఆస్తులన్నీ తనవు కావని ఇంక విశాఖలో ఆస్తులు సంపాదించానని తనపై దుష్ప్రచారం చేశారాని ఆరోపించారు. అవన్నీ తన ఆస్తులని రుజువైతే రాజకీయాల నుంచి తప్పుకొంటానని చెప్పానని వెల్లడించారు. విశాఖలో ఒక్క అపార్ట్‌మెంట్‌ తప్ప నాకేమీ లేదని అలానే తనపై దుష్ప్రచారం చేసిన వారికి సరైన బుద్ధి చెప్పాలని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు. ఇంక తనకు సంబంధంలేని విషయాల్లో తనకు ఇరికించారని విజయసాయిరెడ్డి వెల్లడించారు.

విజయసాయిరెడ్డి భయపడే వ్యక్తి కాదని అలానే అధికారం అనేది ఎవరికీ శాశ్వతం కాదని గ్రహించాలని హితవు పలికారు. తాను రాజకీయాల నుంచి విరమించుకోలేదని ఇక్కడ స్ట్రాటజీతో ముందుకెళ్లాలాని చెప్పారు. ఏడాదిగా తాను వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నానని వివరించారు. అప్పుడప్పుడు ట్వీట్లు మాత్రమే పెట్టను కాను తాను ఎవరినీ విమర్శించలేదని పైగా జగనే తనను విమర్శించారని తెలిపారు. తాను ఎవరి వద్ద చెయ్యి చాచనని ఇంక తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలను జగన్‌ విత్‌డ్రా చేసుకోవాలని అన్నారు. జగన్‌ వద్ద తాను పాలేరులా పనిచేశానని కాని కోటరీ మాటలు నమ్మి పొగబెట్టి బయటకు పంపించారని వాపోయారు. తన సమాధానాలు కొన్నింటిని ఈడీ అధికారులు రికార్డు చేశారని మరి కొన్ని సమాధానాలు మాత్రం రికార్డు చేయలేదని విజయసాయిరెడ్డి వెల్లడించారు.

అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌ వెనుక మిథున్‌రెడ్డి - నేను రూ.100 కోట్లు ఇప్పించా: విజయసాయిరెడ్డి

లిక్కర్​ దొంగల దుస్తులు సగమే విప్పారు - మిగతావి విప్పేందుకు సహకరిస్తా: విజయసాయి రెడ్డి

TAGGED:

AP LIQUOR SCAM CASE
VIJAYASAI REDDY IN LIQUOR SCAM CASE
ED ON AP LIQUOR SCAM CASE
ED INTERROGATES VIJAYASAI REDDY
ED QUESTIONED VIJAYASAI REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.