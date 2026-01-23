'మద్యం ముడుపుల సొమ్ము ఎవరెవరికి వెళ్లింది' - ఎంపీ మిథున్రెడ్డి ప్రశ్నించిన ఈడీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 8:14 PM IST
ED Questioned MP Mithun Reddy in Liquor Scam Case: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో ఆ పార్టీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డి(ఏ4)ని హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో ఈడీ(Enforcement Directorate) అధికారులు 7 గంటలపాటు ప్రశ్నించారు. మిథున్రెడ్డి వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేశారు. మద్యం ముడుపుల సొమ్ము ఎవరెవరికి వెళ్లిందనే వివరాలపై అధికారులు ఆరా తీసినట్లు తెలుస్తోంది. మిథున్రెడ్డికి చెందిన పీఎల్ఆర్ ఇన్ఫ్రా కంపెనీలోకి మద్యం కుంభకోణం డబ్బులు చేరినట్టు ఇప్పటికే అధికారులు గుర్తించారు.
మిథున్రెడ్డి విజ్ఞప్తి మేరకు మద్యం కేసులో ఏ1గా ఉన్న రాజ్ కెసిరెడ్డికి వంద కోట్లు అప్పుగా ఇప్పించానని విజయసాయిరెడ్డి చెప్పడంతో ఆ వివరాలపైనా అధికారులు ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ముడుపులు ఇచ్చిన డిస్టిలరీస్కే మద్యం ఆర్డర్లు కట్టబెట్టేలా చేయడంలో కీలకంగా వ్యవహరించి ముడుపులు పుచ్చుకున్నారనే ఆరోపణలు మిథున్రెడ్డిపై ఉన్నాయి. ముడుపుల డబ్బును 22 షెల్ కంపెనీలకు మళ్లించారని దర్యాప్తు సంస్థలు అనుమానిస్తున్నాయి. వీటన్నింటిపైనా ఈడీ అధికారులు కూపీ లాగినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా విచారణ అనంతరం బయటకు వచ్చిన మిథున్రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడకుండా ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. కోర్టు ఆదేశాలు ఉన్నందున ఏమీ మాట్లాడలేదని తెలిపారు. అయితే ఇదే కేసులో గురువారం మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డిని 7 గంటలపాటు అధికారులు విచారించారు.
దిశానిర్దేశం చేయడంలో ‘మాస్టర్ మైండ్’ మిథున్రెడ్డే: వైఎస్సార్సీపీ తరపున కీలకంగా పని చేసిన రాజ్ కెసిరెడ్డితో పాటు ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్రెడ్డి తదితరులు ఈడీ పెట్టిన కేసులో ఉన్నారు. సిట్ నమోదు చేసిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఎంపీ మిథున్రెడ్డి ఏ4గా ఉన్నారు. ఆయన గతేడాది జులైలో అరెస్టయ్యారు. ఈయనే ఈ కేసులో అరెస్టైన తొలి ప్రజాప్రతినిధి. మిథున్రెడ్డి ప్రస్తుతం బెయిలుపై ఉన్నారు. నూతన మద్యం విధానం ముసుగులో జగన్ ప్రభుత్వం హయాంలో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా సాగించిన దోపిడీకి కుట్ర, అమలుకు ఏర్పాట్లు, ముఠా సభ్యులకు ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేయడంలో ‘మాస్టర్ మైండ్’ మిథున్రెడ్డే అని సిట్ దర్యాప్తులో గుర్తించింది.
డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి ముడుపుల వసూళ్ల కోసం రాజ్ కెసిరెడ్డితో కలిసి హవాలా నెట్వర్క్ రూపొందించడం, వారు వసూలు చేసిన మొత్తాల్ని ‘బిగ్బాస్’కు చేర్చడంలో మిథున్రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషించారని తేల్చింది. పలు డిస్టిలరీలను గుప్పిట్లో పెట్టుకుని సొంత బ్రాండ్ల మద్యం తయారు చేయించి లబ్ధి పొందడమే కాకుండా, ముడుపుల సొత్తులో ప్రతి నెలా రూ.5 కోట్ల చొప్పున వాటాగా పొందారని సిట్ దర్యాప్తుల్లో వెల్లడైందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
విజయవాడ కోర్టుకు మద్యం కేసు నిందితులు: నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితులకి రిమాండ్ గడువు నేటితో ముగిసింది. విజయవాడ జిల్లా జైలు నుంచి ముగ్గురు నిందితులు ఏ23 ధారబోయిన ప్రసాద్, ఏ24 జినేష్, ఏ25 శిబులను అధికారులు విజయవాడ కోర్టుకు తరలించారు. రిమాండ్ గడువును ఫిబ్రవరి 5 వరకు పెంచుతూ కోర్టు ఆదేశించింది. మిగిలిన 11 మంది నిందితులను అధికారులు నెల్లూరు జైలు నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరుపరిచారు.
