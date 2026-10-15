నాటి సీఎంవో కనుసన్నల్లోనే మద్యం అక్రమాలు - ఈడీ విచారణలో రజత్ భార్గవ వెల్లడి!
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన లిక్కర్ స్కామ్పై ఈడీ దూకుడు పెంచింది. ఈ క్రమంలోనే మాజీ ఐఏఎస్ రజత్ భార్గవను బుధవారం విచారించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:32 AM IST
AP Liquor Scam Case Updates : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం మాజీ ఐఏఎస్ రజత్ భార్గవ హైదరాబాద్లోని ఈడీ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు ఆయణ్ని సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించారు. లిక్కర్ స్కామ్ కుట్రకు రూపకల్పన, అమలు, మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీలో అక్రమాలు, డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి లంచాల వసూళ్ల నెట్వర్క్ నిర్వహణ వెనకున్న వ్యక్తులు తదితర అంశాలపై వివరాలు రాబట్టినట్లు తెలిసింది.
వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా రజత్ భార్గవ 2020 మే నుంచి 2024 జూన్ వరకూ నాలుగు సంవత్సరాల పాటు పనిచేశారు. అప్పటి సీఎంవో (ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం) ఆదేశాలు, పర్యవేక్షణలో లిక్కర్ స్కామ్ జరిగిందని రజత్ భార్గవ ఈడీ అధికారులతో చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. వైఎస్ జగన్ కోటరీలో కీలకంగా వ్యవహరించిన నాటి సీఎంవో అధికారులు ప్రవీణ్ప్రకాశ్, కె.ధనుంజయరెడ్డి, ఓఎస్డీ పి.కృష్ణమోహన్రెడ్డి కనుసన్నల్లో ఈ అక్రమాలన్నీ చోటుచేసుకున్నాయని వివరించినట్లు తెలిసింది. ఇదే కేసులో విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టులో ఆయన ఇటీవల వాంగ్మూలమిచ్చారు.
ED Probe on Rajat Bhargava : అంతకు ముందు సిట్ అధికారుల విచారణలోనూ ఇవే అంశాలు వెల్లడించారు. ఈడీ విచారణలోనూ ఆ వివరాలే బయటపెట్టినట్లు తెలిసింది. ఈడీ అధికారులు రజత్ భార్గవ వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసుకున్నారు. రూ.3500 కోట్లకు పైగా మద్యం కుంభకోణం జరిగినట్లు ఇప్పటికే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గుర్తించింది. ఇందులో భారీ ఎత్తున మనీ లాండరింగ్, హవాలా లావాదేవీలు జరిగినట్లు తేల్చింది. దీని వెనుక ప్రధాన కుట్రదారు ఎవరు? అంతిమంగా లబ్ధిదారు ఎవరు అనే కోణంలో ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలోనే రజత్ భార్గవ నుంచి ఈడీ అధికారులు కీలక సమాచారం రాబట్టినట్లు తెలిసింది. లిక్కర్ మూలధరలు పెంచడం ద్వారా డిస్టిలరీలు, సరఫరాదారులకు ఎక్కువ మొత్తాలు చెల్లించి వారి నుంచి లంచాలు తీసుకున్నారని ఆయన వాంగ్మూలమిచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని తనకు తెలిసినప్పటికీ ఇవి ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఆదేశాలని, ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకోవద్దని సీఎంవో అధికారులు ధనుంజయరెడ్డి, ప్రవీణ్ ప్రకాశ్, ఓఎస్డీ కృష్ణమోహన్రెడ్డి అప్పట్లో తనను హెచ్చరించడం వల్ల మౌనంగా ఉండాల్సి వచ్చిందని రజత్ భార్గవ వెల్లడించినట్లు తెలిసింది. ఈ వాంగ్మూలం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ విచారణలో కీలకంగా మారే అవకాశముంది.
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