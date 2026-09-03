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వివేకా హత్య కేసులో ఈడీ దూకుడు - రూ.40 కోట్ల డీల్‌పై దస్తగిరికి ప్రశ్నల వర్షం

వివేకా హత్య కేసులో ముగిసిన దస్తగిరి ఈడీ విచారణ - దస్తగిరిని 7 గంటలపాటు ప్రశ్నించిన ఈడీ అధికారులు - వివేకా హత్య కేసులో జరిగిన రూ.40 కోట్ల డీల్‌పై దస్తగిరిని ప్రశ్నించిన ఈడీ

వివేకా హత్య కేసులో జరిగిన రూ.40 కోట్ల డీల్‌పై దస్తగిరిని ప్రశ్నించిన ఈడీ
వివేకా హత్య కేసులో జరిగిన రూ.40 కోట్ల డీల్‌పై దస్తగిరిని ప్రశ్నించిన ఈడీ (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 7:53 PM IST

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ED Questioned Approver Dastagiri on Viveka Murder Case : మాజీ మంత్రి వైఎస్‌ వివేకా హత్య కేసులో దర్యాప్తును ఈడీ ముమ్మరం చేసింది. అప్రూవర్‌గా మారిన దస్తగిరిని విచారించింది. నేడు హైదరాబాద్‌లోని ఈడీ కార్యాలయానికి వెళ్లిన దస్తగిరిని అధికారులు 7 గంటలపాటు ప్రశ్నించారు. వివేకా హత్య కేసులో జరిగిన 40 కోట్ల రూపాయల డీల్‌పై అధికారులు విచారించారు.

ఎర్ర గంగిరెడ్డి, శివశంకర్‌రెడ్డి, దస్తగిరి మధ్య జరిగిన ఒప్పందంపైనా ఆరా తీశారు. తనకు 5 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామని గతంలో సీబీఐకి దస్తగిరి వెల్లడించాడు. అప్పట్లో దస్తగిరి ఇచ్చిన స్టేట్‌మెంట్ ఆధారంగా ఈడీ అధికారులు దర్యాప్తు చేశారు. వివేకానందరెడ్డి హత్యకు ముందు, తర్వాత బ్యాంక్‌ లావాదేవీలపైనా ఈడీ దృష్టి సారించింది. దస్తగిరి కూడా బ్యాంక్‌ స్టేట్‌మెంట్లతో ఈడీ విచారణకు హాజరయ్యాడు.

వివేకా హత్య కేసులో ఈడీ దూకుడు - రూ.40 కోట్ల డీల్‌పై దస్తగిరికి ప్రశ్నల వర్షం (ETV)

తెర వెనుక ఉన్న వ్యక్తులెవరు? : మరోవైపు వివేకా హత్య కోసం కీలక కుట్రదారులు వెచ్చించాలని నిర్ణయించుకున్న రూ.40 కోట్లు వారు ఎక్కడి నుంచి సమకూర్చుకోవాలనుకున్నారు? అంత భారీ మొత్తం వారికి ఇచ్చేందుకు తెర వెనుక సిద్ధమైన వ్యక్తులెవరు? హత్యలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్న నలుగురు నిందితులకు అడ్వాన్స్‌గా చెల్లించిన రూ.4 కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే కోణాల్లో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది.

కేసులో కీలక కుట్రదారులు, నిందితులు, అనుమానితులు, తెరవెనక సూత్రధారులు వివేకా హత్యకు కొన్ని నెలల ముందు, తర్వాత నిర్వహించిన ఆర్థిక లావాదేవీలను నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. ఈ డబ్బు ఎవరి నుంచి ఎవరికి, ఏయే మార్గాల్లో రూటింగ్‌ అయ్యింది, దీనికి మూలం ఎక్కడుందనే కోణంలో వివరాలు సేకరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నిందితులైన అవినాష్‌రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకరరెడ్డి, సునీల్‌యాదవ్, ఎర్ర గంగిరెడ్డి, దస్తగిరిల నివాసాల్లో సోదాలు చేసి ఇప్పటికే కొన్ని పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకుంది.

హత్య వెనక రాజకీయ నాయకులు: వైఎస్‌ వివేకానందరెడ్డి 2019 మార్చి 15 అర్ధరాత్రి తర్వాత పులివెందులలోని ఆయన నివాసంలో దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఈ హత్యకు ఫిబ్రవరి 10న ఎర్ర గంగిరెడ్డి నివాసంలోనే కుట్ర రూపొందించినట్లు సీబీఐ దర్యాప్తులో తేల్చింది. 'వివేకానందరెడ్డిని చంపేయ్‌ ఈ హత్య చేస్తే నీ జీవితం సెటిలైపోతుంది. నువ్వు ఒక్కడివే కాదు. మేమూ నీతో వస్తాం' అని ఎర్రగంగిరెడ్డి తనతో చెప్పారని కేసులో అప్రూవర్‌గా మారిన షేక్‌ దస్తగిరి ఇప్పటికే సీబీఐకి వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు.

హత్య వెనక వైఎస్‌ భాస్కరరెడ్డి, వైఎస్‌ అవినాష్‌రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకరరెడ్డి వంటి పెద్ద రాజకీయ నాయకులున్నారని, హత్య చేస్తే శివశంకరరెడ్డి రూ.40 కోట్లు ఇస్తారని, అందులో రూ.5 కోట్లు నీకు ఇస్తానని కూడా ఎర్ర గంగిరెడ్డి తనతో చెప్పారని దస్తగిరి వాంగ్మూలంలో చెప్పాడు. వివేకానందరెడ్డిని చంపాలని ఎర్ర గంగిరెడ్డి చెప్పిన రెండు, మూడు రోజుల తర్వాత సునీల్‌ యాదవ్‌ కోటి నగదు తీసుకెళ్లి దస్తగిరికి అడ్వాన్స్‌గా ఇచ్చాడని సీబీఐ అభియోగపత్రంలో పేర్కొంది.

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