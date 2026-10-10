జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులపై తెలంగాణ హైకోర్టులో ఈడీ పిటిషన్
జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులపై తెలంగాణ హైకోర్టులో ఈడీ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. రోజువారీ విచారణ జరిపి వేగంగా తేల్చాలని పిటిషన్లో పేర్కొంది. జగన్ సహా నిందితులందరినీ వ్యక్తిగతంగా హాజరయ్యేలా ఆదేశించాలని ఈడీ కోరింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 3:03 PM IST
ED Petition on Jagan Disproportionate Assets Case : జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులపై తెలంగాణ హైకోర్టులో ఈడీ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. రోజువారీ విచారణ జరిపి వేగంగా తేల్చాలని పిటిషన్లో పేర్కొంది. జగన్ సహా నిందితులందరినీ వ్యక్తిగతంగా హాజరయ్యేలా ఆదేశించాలని ఈడీ కోరింది. సీబీఐ కోర్టులో 9 ఈడీ ఛార్జిషీట్లు పదేళ్లుగా పెండింగ్ ఉన్నాయని పేర్కొంది. సీబీఐ కోర్టులో డిశ్చార్జి పిటిషన్లు తేలకపోవడంతో విచారణ ముందుకు వెళ్లడం లేదని ఈడీ తెలిపింది.
ఆర్థిక నేరాలను దేశ ఆర్థిక ఆరోగ్యానికే ముప్పుగా పరిగణించాలని కోరింది. ఈడీ పిటిషన్పై ఇటీవల విచారణ జరిపిన తెలంగాణ హైకోర్టు జగన్ కేసులు త్వరగా తేల్చాలని గతంలోనూ పిటిషన్ దాఖలైనట్లు గుర్తించింది. హరిరామజోగయ్య, ఇతరుల పిటిషన్లతో కలిపి ఈడీ పిటిషన్ జత చేయాలని ఆదేశించింది. జగన్ కేసులను వేగంగా విచారణ జరపాలన్న అన్ని పిటిషన్లు కలిపి ఈ నెల 13న విచారణ జరపనుంది.