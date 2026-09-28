'ఆన్లైన్ గేమింగ్'తో రూ.కోట్ల దోపిడీ - గేమ్క్రాఫ్ట్ టెక్నాలజీస్కు ఈడీ షాక్ - రూ.442 కోట్ల ఆస్తులు జప్తు
ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాప్ల పేరుతో రూ.కోట్లలో దోపిడికి పాల్పడుతున్న గేమ్క్రాఫ్ట్ టెక్నాలజీస్ సంస్థకు చెందిన ఆస్తులను ఈడీ సీజ్ చేసింది. ఈ కేసులో మొత్తం 2,843 కోట్ల ఆస్తులను ఈడీ ఫ్రీజ్ చేసినట్లు తెలిపింది.
Published : September 28, 2026 at 11:00 AM IST
ED Seize Game Craft Technologies Assets : ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాప్ల పేరుతో రూ.కోట్ల దోపిడీకి పాల్పడిన బడా కంపెనీలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఉక్కుపాదం మోపింది. పలు ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాప్లను నిర్వహిస్తున్న గేమ్క్రాఫ్ట్ టెక్నాలజీస్ సంస్థకు చెందిన రూ.442 కోట్ల విలువైన స్థిర, చరాస్తులను ఈడీ అధికారులు జప్తు చేశారు. దీంతో ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ఈడీ ఫ్రీజ్ చేసిన మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.2,843 కోట్లకు చేరినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
దొంగచాటుగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న గేమింగ్ సంస్థలు
ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లతో వేలాది కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని చట్టరీత్యా నిషేధించిన సంగతి తెలిసిందే. అయినప్పటికీ కొన్ని సంస్థలు దొంగచాటుగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నట్లు గుర్తించిన ఈడీ అధికారులు, వారిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. 2026 మే, జూన్ నెలల్లో గేమ్క్రాఫ్ట్ టెక్నాలజీస్ కార్యాలయాల్లో ఈడీ అధికారులు విస్తృత సోదాలు నిర్వహించారు.
ఈ సోదాల్లో ల్యాప్టాప్లు, డిజిటల్ డివైజ్లు, కీలక పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విచారణలో భాగంగా గేమ్క్రాఫ్ట్, రమ్మీటైమ్ సంస్థలు అమాయక గేమర్లను ఏ విధంగా దగా చేశాయనే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తమ గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లు ఎంతో పారదర్శకంగా, నిష్పాక్షికంగా ఉంటాయని నమ్మబలికి, ఆటగాళ్లకు తెలియకుండా కృత్రిమ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా రూ.వేల కోట్లు దోచుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
బెట్టింగ్లో 10 నుంచి 15 శాతం వరకు కమీషన్
ఆన్లైన్ రమ్మీపై నిషేధం ఉన్న తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాల్లోనే కోట్ల మంది యూజర్లను టార్గెట్ చేసినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. గేమర్లు పెట్టే బెట్టింగ్ మొత్తంలో ఏకంగా 10 నుంచి 15 శాతం వరకు కమీషన్ రూపంలో నొక్కేశారని దర్యాప్తులో తేలింది. కొత్త యూజర్లను ఆకర్షించడానికి, పాత వారిని వ్యసనపరులుగా మార్చడానికి ఏకంగా రూ.1,035 కోట్లు కేవలం ప్రచారాలకే ఖర్చు చేసినట్లు అధికారులు తేల్చారు. ఆఫర్లు, ఫ్రీ బోనస్ల పేరుతో యువతను గేమింగ్ వలలో బంధించినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.
యూజర్లు గెలిచినా, ఆ డబ్బును విత్డ్రా చేసుకునేందుకు 5 నుంచి 10 శాతం వరకు ఛార్జీలు వసూలు చేసినట్లు తేలింది. భారీగా నష్టపోయి ఆట మానేసిన వారిని సైతం ఫోన్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్లతో మళ్లీ ఆటలోకి లాగేవారని గుర్తించారు. ఇలా వచ్చిన రూ.వేల కోట్ల అక్రమ సంపాదనను బినామీ కంపెనీలు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, కన్వర్టబుల్ నోట్స్, లగ్జరీ విల్లాలు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో పెట్టుబడులుగా మళ్లించారని ఈడీ అధికారులు గుర్తించారు.
ఈడీ జప్తు చేసిన మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.2,843 కోట్లు
ఈ కేసులో గతంలోనే రూ.495 కోట్ల విలువ చేసే చరాస్తులను ఫ్రీజ్ చేయడంతో పాటు రూ.11 లక్షల నగదు, 2.30 కిలోల బంగారం, వజ్రాభరణాలను సీజ్ చేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది. అంతేకాకుండా రూ.1,906 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను కూడా అటాచ్ చేసినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. దీంతో ఈ ఒక్క కేసులోనే ఇప్పటివరకు ఈడీ ఫ్రీజ్ చేసిన, జప్తు చేసిన మొత్తం ఆస్తుల విలువ అక్షరాలా రూ.2,843 కోట్లకు చేరినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. కీలక సూత్రధారుల గుట్టు విప్పేందుకు ఈడీ విచారణను మరింత వేగవంతం చేసింది.
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