"ప్రాణరక్షణ కల్పిస్తే సుపారీ గుట్టువిప్పుతా" - ఈడీ ఎదుట నోరు విప్పిన సునీల్ యాదవ్
మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసు లావాదేవీల విచారణలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో ఏ2గా ఉన్న సునీల్ యాదవ్ ఈడీ అధికారుల ఎదుట సంచలన విషయాలు వెల్లడించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 9:40 AM IST
Viveka Murder Case Updates : మాజీమంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసు లావాదేవీల దర్యాప్తులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో ఏ2గా ఉన్న సునీల్ యాదవ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ఈడీ అధికారుల ఎదుట సంచలన విషయాలు వెల్లడించారు. హత్యకు సంబంధించి కుదిరిన సుపారీ ఒప్పందం, నిధులు సమకూర్చిన వ్యవహారమంతా బయటపెట్టేందుకు సునీల్ యాదవ్ సిద్ధపడ్డారు. తనకు ప్రాణభయం ఉందంటూ, రక్షణ కల్పించాలంటూ అధికారుల వద్ద మొరపెట్టుకున్నారు.
రెండోరోజైన శుక్రవారం విచారణకు సునీల్ యాదవ్ హాజరయ్యారు. ఈ కేసులోని ఆర్థిక లావాదేవీల రహస్యాలను ఒక్కొక్కటిగా విప్పినట్లు తెలిసింది. అయితే, ఈ విషయాలు బయటకు పొక్కితే తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందనే ఆందోళన వ్యక్తం చేయగా, విచారణ విషయాలను అత్యంత రహస్యంగా ఉంచుతామని ఈడీ అధికారులు అతడికి అభయమిచ్చారు. సునీల్ యాదవ్ ఆర్థిక లావాదేవీలు, అతని భార్య బ్యాంకు ఖాతాలకు సంబంధించి కూడా ప్రశ్నించినట్టు సమాచారం. వివేకా హత్య కేసులో పెద్ద ఎత్తున మనీలాండరింగ్ జరిగినట్టు ఈడీ భావిస్తున్నందున ఈ కోణంలో లోతుగా విచారణ జరుపుతోంది.
కీలక నేత అనుచరుడి ద్వారా లావాదేవీలు: అధికారుల నుంచి హామీ లభించడంతో సుపారీ డీల్, నిధులు సమకూర్చిన పెద్దల గురించిన పూర్తి సమాచారాన్ని సునీల్ యాదవ్ వివరించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం. పులివెందులలో ఒక కీలక నేతకు ప్రధాన అనుచరుడిగా ఉన్న వ్యక్తి ద్వారానే ఈ ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ నడిచాయని, అవన్నీ నగదు రూపంలోనే సాగాయని సునీల్ స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది. ఘటన జరిగిన వెంటనే తనకు కోటి చేరిన మాట వాస్తవమేనని, ఆ మొత్తాన్ని డ్రైవర్ దస్తగిరికి అందించినట్లు అంగీకరిస్తూ ఇందుకు సంబంధించిన కొన్ని ఆధారాలను కూడా ఈడీకి సమర్పించినట్లు సమాచారం.
ఈ సుపారీ వ్యవహారం, డబ్బుల పంపిణీకి సంబంధించిన పూర్తిస్థాయి సమాచారం తనతో పాటు ఏ1గా ఉన్న ఎర్రగంగిరెడ్డికి సమగ్రంగా తెలుసని వెల్లడించారు. తమ ఇద్దరి పర్యవేక్షణలోనే పంపిణీ ప్రక్రియ జరిగిందని, తాను, దస్తగిరి, ఉమాశంకర్రెడ్డి కలిసి హత్య పథకాన్ని అమలు చేశామని వివరించారు. ఈడీ అధికారులు నాలుగు గంటలపాటు విచారించగా, తదుపరి విచారణకు ఎప్పుడు పిలిచినా రావడానికి తనకేమీ అభ్యంతరం లేదని సునీల్ తెలిపారు. ఆయన ఇచ్చిన సమాచారంతో ఈ కేసులో నిధులు సమకూర్చిన అసలు సూత్రధారుల చుట్టూ ఈడీ ఉచ్చు బిగిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
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