ETV Bharat / state

మద్యం కుంభకోణం కేసులో మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు

ఈనెల 22న విచారణకు రావాలని విజయసాయిరెడ్డికి ఈడీ నోటీసు- వైఎస్సార్సీపీ హయాంనాటి లిక్కర్ స్కాంలో గతంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన సాయిరెడ్డి- ఈ కేసులో మనీలాండరింగ్ కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్న ఈడీ

ED Notices to Vijayasai Reddy in Liquor Case
ED Notices to Vijayasai Reddy in Liquor Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 11:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ED Notices to Vijayasai Reddy in Liquor Case : రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ నెల 22న విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది. మద్యం కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్‌ విచారణకు హాజరై విజయసాయిరెడ్డి పలు అంశాలను వెల్లడించారు. ఈ కేసు విషయంలో రెండు సార్లు మీడియా ముందుకు వచ్చారు. గత ఏడాది ఏప్రిల్‌ 22న సామాజిక మాద్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా తాను ఈ కేసులో విజిల్‌ బ్లోయర్‌ అంటూ పోస్టు పెట్టారు. గత ఏడాది ఏప్రిల్‌ 18న తొలిసారి సిట్‌ విచారణకు హాజరైన తర్వాత తాను వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం విధానాలపై జరిగిన సమావేశాల్లో రెండు సార్లు పాల్గొన్నానని- కిక్‌బ్యాక్‌లు ఎవరికి వెళ్లాయో తనకు తెలియదంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

ఈ కుంభకోణానికి మాజీ సీఎం ఐటీ సలహాదారుగా వ్యవహరించిన రాజ్ కెసిరెడ్డిని సూత్రధారిగా పేర్కొంటూ ఆరోపణలు చేశారు. గత ఏడాదిలో మే నెలలో సీఐడీ విచారణలో మద్యం కుంభకోణం గురించి ప్రస్తావించారు. ఈ కుంభకోణం వెనుక ఉన్న అసలు వ్యక్తుల వివరాలను అధికారులకు తెలియజేసినట్లు చెప్పారు. మద్యం పాలసీ రూపకల్పనకు సంబంధించిన సమావేశాల్లో కెసిరెడ్డితో పాటు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి, మిథున్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నట్లు సిట్‌ దృష్టికి తెచ్చారు. మద్యం కుంభకోణంలో జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించి కెసిరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి, అతని బంధువు అవినాష్ రెడ్డి, మరికొందరు వ్యక్తులు హవాలా మార్గాల్లో డబ్బు తరలించారని వివరించారు.

తప్పు చేసిన వారికి శిక్ష పడాలి: మద్యం విధానం అమలులో తాను నేరుగా ఎప్పుడూ జోక్యం చేసుకోలేదని, అమ్మకాలతో తనకు సంబంధం లేదని గతంలో సిట్‌ ముందు స్పష్టం చేస్తూ, దర్యాప్తు సంస్థలకు పూర్తిగా సహకరిస్తానని, అధికారులు ఎప్పుడు విచారణకు పిలిచినా హాజరవుతానని తెలిపారు. అసలైన నిందితులు పట్టుబడేందుకు అధికారులకు మరింత సమాచారం అందిస్తానని పేర్కొన్నారు. "తప్పు చేసిన వారు ఎవరైనా దానికి తగిన శిక్ష అనుభవించాల్సిందే" అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కేసులో సిట్‌ ఇప్పటి వరకు సిట్‌ మొత్తం 16 మందిని అరెస్టు చేసింది. వీరిలో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి ధనంజయ్ రెడ్డి వంటి ముఖ్యులతోపాటు ముంబైకి చెందిన బులియన్ వ్యాపారి అనిల్ చోక్రాను ఉన్నారు.

మొత్తం 48 మందిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. మూడు ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసింది. గత ఏడాది జూలై 19న 305 పేజీలతో ప్రాథమిక అభియోగపత్రాన్ని దాఖలు చేసింది. అదే ఏడాది ఆగస్టు 12న సుమారు 200 పేజీలతో అదనపు ఛార్జిషీట్ వేసింది. సెప్టెంబరు నెలలో మూడో ఛార్జిషీట్‌ను కూడా సమర్పించింది. ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి మనీ లాండరింగ్ కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్న ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తాజాగా విజయసాయిరెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేయడం చర్చనీయాంశమైంది.

మద్యం అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మళ్లించారనే ఆరోపణలపై ఈడీ విచారణ జరుపుతోంది. మద్యం దుకాణాల్లో కేవలం నగదు రూపంలోనే లావాదేవీలు నిర్వహించడం, డిజిటల్ పేమెంట్లను అనుమతించకపోవడం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాలపై కూడా దృష్టి సారించింది. మద్యం సరఫరా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రక్రియలో కొన్ని కంపెనీలకు అనుచిత లబ్ధి చేకూర్చారనే కోణంలో ఈడీ దర్యాప్తు సాగుతోంది ఈ అక్రమాలకు సంబంధించి ఇప్పటికే పలువురు ఎక్సైజ్ అధికారులు, మధ్యవర్తుల నివాసాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించి కీలక పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ తరుణంలో విజయసాయిరెడ్డిని విచారణకు రావాలని నోటీసులు ఇవ్వడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

లిక్కర్ స్కాం - ఈనెల 21 వరకు అనిల్‌ చోక్రాకు రిమాండ్

లిక్కర్ స్కాంలో కీలక పరిణామం - చెవిరెడ్డి ఆస్తుల జప్తునకు ప్రభుత్వం అనుమతి

TAGGED:

LIQUOR CASE UPDATES
LIQUOR SCAM CASE DURING YSRCP GOVT
NOTICES TO FORMER MP VIJAYASAIREDDY
ED NOTICES TO YSRCP VIJAYASAI REDDY
ED NOTICES TO VIJAYASAI REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.