వివేకా హత్య కేసులో కీలక పరిణామం - వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు
మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ నోటీసులు ఇచ్చింది. ఈ నెల 14న విచారణకు హాజరుకావాలని అందులో పేర్కొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 8:55 AM IST
ED Notices to YSRCP MP Avinash Reddy : మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నోటీసులు ఇచ్చింది. ఈ నెల 14న విచారణకు హాజరుకావాలని అందులో పేర్కొంది. ఈ కేసులో రూ.40కోట్ల డీల్ జరిగిందనే అంశంపై ఈడీ దర్యాప్తు నిర్వహిస్తోంది. మరో రూ.4 కోట్లు నగదు బదిలీ జరిగిందన్న ఆరోపణలపై అధికారుల ఆరా తీస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే నలుగురు నిందితులను విచారించింది. అప్రూవర్గా మారిన దస్తగిరితో పాటు నిందితులు ఎర్రగంగిరెడ్డి, సునీల్యాదవ్, ఉమాశంకర్రెడ్డిని విచారించి పలు అంశాలపై ప్రశ్నించింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా అవినాష్రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు ఇచ్చింది. సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్, అనంతరం దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్ల ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు చేపట్టింది. 2025 ఆగస్టులో పీఎంఎల్ఏ కింద ఈడీ అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు.
వివేకా హత్య కోసం కీలక కుట్రదారులు వెచ్చించాలని నిర్ణయించుకున్న రూ.40 కోట్లు వారు ఎక్కడి నుంచి సమకూర్చుకోవాలనుకున్నారు? అంత భారీ మొత్తం వారికి ఇచ్చేందుకు తెర వెనుక సిద్ధమైన వ్యక్తులెవరు? హత్యలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్న నలుగురు నిందితులకు అడ్వాన్స్గా చెల్లించిన రూ.4 కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే కోణాల్లో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. 2019 నుంచి నిందితుల బ్యాంకు లావాదేవీలు, నిధుల కదలికలను ఈడీ పరశీలిస్తోంది. అలాగే ఆర్థికకోణం, మనీలాండరింగ్కు సంబంధించిన నిధుల మార్గంపై ఈడీ దృష్టిపెట్టింది. ఈ క్రమంలో ఆగస్టు 21న హైదరాబాద్, కడప జిల్లాల్లో 6 ప్రాంతాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.
కేసులో కీలక కుట్రదారులు, నిందితులు, అనుమానితులు, తెరవెనక సూత్రధారులు వివేకా హత్యకు కొన్ని నెలల ముందు, తర్వాత నిర్వహించిన ఆర్థిక లావాదేవీల్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. ఈ డబ్బు ఎవరి నుంచి ఎవరికి, ఏయే మార్గాల్లో రూటింగ్ అయ్యింది, దీనికి మూలం ఎక్కడుందనే కోణంలో వివరాలు సేకరిస్తోంది. అందులో భాంగగా నిందితులైన అవినాష్రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకరరెడ్డి, సునీల్యాదవ్, ఎర్ర గంగిరెడ్డి, దస్తగిరిల నివాసాల్లో సోదాలు చేసి కొన్ని పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకుంది.
వివేకా హత్య కేసులో ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దృష్టి పెట్టింది. ఇప్పటికే నిందితుల ఇళ్లలో ఏకకాలంలో ఏడు చోట్ల సోదాలు నిర్వహించింది. అందులో భాగంగా ఎంపీ అవినాశ్రెడ్డి నివాసాల్లో లెక్కల్లో చూపని 24 లక్షల రూపాయలు అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నగదుతో పాటు రెండు లాకర్ల తాళాలు, కీలక దస్త్రాలను తీసుకెళ్లారు.
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