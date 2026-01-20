ETV Bharat / state

ఎంపీ మిథున్​రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు- 23న విచారణ

వైఎస్సార్సీపీ ముఠా సాగించిన దోపిడీకి కుట్ర, అమలుకు ఏర్పాట్లు, ముఠా సభ్యులకు ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేయడంలో ‘మాస్టర్‌ మైండ్‌’ మిథున్‌రెడ్డే- వసూలు చేసిన మొత్తాల్ని ‘బిగ్‌బాస్‌’కు చేర్చడంలో మిథున్‌రెడ్డి కీలక పాత్ర: ఈడీ

ED Issues Notice to YSRCP MP Mithun Reddy in Liquor Case: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన రూ.వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కేసు రోజు రోజుకూ కొత్త మలుపులు తిరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆనాటి నేతలు అక్రమాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇటీవల పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ఈడీ నోటీసులు పంపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) తాజాగా వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్‌రెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఆయన ఈ నెల 23న విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది.

మద్యం కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి మనీలాండరింగ్‌ చట్టం కింద అభియోగాలతో గతేడాది మేలో ఈడీ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ కేస్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ రిపోర్ట్‌ (ఈసీఐఆర్‌)ను నమోదు చేసింది. 33 మందిని అందులో నిందితులుగా చేర్చింది. 5 రాష్ట్రాల్లోని 20 ప్రాంతాల్లో గత సంవత్సరం సెప్టెంబరులో సోదాలు చేసి, కీలక ఆధారాలు సేకరించినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

ఆయన కనుసన్నల్లోనే దోపిడీ: వైఎస్సార్సీపీ తరపున కీలకంగా పని చేసిన రాజ్‌ కెసిరెడ్డితో పాటు ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్‌రెడ్డి తదితరులు ఈడీ పెట్టిన కేసులో ఉన్నారు. సిట్‌ నమోదు చేసిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డి ఏ4గా ఉన్నారు. ఆయన గతేడాది జులైలో అరెస్టయ్యారు. ఈయనే ఈ కేసులో అరెస్టైన తొలి ప్రజాప్రతినిధి. మిథున్‌రెడ్డి ప్రస్తుతం బెయిలుపై ఉన్నారు. నూతన మద్యం విధానం ముసుగులో జగన్‌ ప్రభుత్వం హయాంలో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా సాగించిన దోపిడీకి కుట్ర, అమలుకు ఏర్పాట్లు, ముఠా సభ్యులకు ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేయడంలో ‘మాస్టర్‌ మైండ్‌’ మిథున్‌రెడ్డే అని సిట్‌ దర్యాప్తులో గుర్తించింది.

బిగ్​బాస్​కు చేర్చడంలో మిథున్​ రెడ్డి కీలక పాత్ర: డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి ముడుపుల వసూళ్ల కోసం రాజ్‌ కెసిరెడ్డితో కలిసి హవాలా నెట్‌వర్క్‌ రూపొందించడం, వారు వసూలు చేసిన మొత్తాల్ని ‘బిగ్‌బాస్‌’కు చేర్చడంలో మిథున్‌రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషించారని తేల్చింది. పలు డిస్టిలరీలను గుప్పిట్లో పెట్టుకుని సొంత బ్రాండ్ల మద్యం తయారు చేయించి లబ్ధి పొందడమే కాకుండా, ముడుపుల సొత్తులో ప్రతి నెలా రూ.5 కోట్ల చొప్పున వాటాగా పొందారని సిట్‌ దర్యాప్తుల్లో వెల్లడైందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

మద్యం కుంభకోణం కేసులో మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు

మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నెల 22న విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది. మద్యం కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్‌ విచారణకు హాజరై విజయసాయిరెడ్డి పలు అంశాలను వెల్లడించారు. ఈ కేసు విషయంలో రెండు సార్లు మీడియా ముందుకు వచ్చారు. గత ఏడాది ఏప్రిల్‌ 22న సామాజిక మాద్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా తాను ఈ కేసులో విజిల్‌ బ్లోయర్‌ అంటూ పోస్టు పెట్టారు. గత ఏడాది ఏప్రిల్‌ 18న తొలిసారి సిట్‌ విచారణకు హాజరైన తర్వాత తాను వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం విధానాలపై జరిగిన సమావేశాల్లో రెండు సార్లు పాల్గొన్నానని- కిక్‌బ్యాక్‌లు ఎవరికి వెళ్లాయో తనకు తెలియదంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

'నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి సోదరులదే ముఖ్యపాత్ర' -ఛార్జిషీట్‌లో సిట్‌ కీలక వివరాలివే

