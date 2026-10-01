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మద్యం రవాణా కుంభకోణంలో ఈడీ దూకుడు - ఎర్రచందనం స్మగ్లర్‌ విజయానందరెడ్డికి నోటీసులు

వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం రవాణా కుంభకోణంలో మరో వైఎస్సార్సీపీ నేతకు ఈడీ నుంచి పిలుపు వచ్చింది. గత ఎన్నికల్లో చిత్తూరు అసెంబ్లీ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన విజయానందరెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు జారీచేసింది.

ఎర్రచందనం స్మగ్లర్‌ విజయానందరెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు
ఎర్రచందనం స్మగ్లర్‌ విజయానందరెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 8:31 AM IST

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ED Notice Vijayananda Reddy : వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం రవాణా కుంభకోణంలో మరో వైఎస్సార్సీపీ నేతకు ఈడీ నుంచి పిలుపు వచ్చింది. గత ఎన్నికల్లో చిత్తూరు అసెంబ్లీ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన ఎర్రచందనం స్మగ్లర్‌ మెట్టపల్లి చిన్నపరెడ్డి విజయానందరెడ్డికి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఉదయం పదకొండున్నర గంటలకు హైదరాబాద్‌లోని కార్యాలయానికి విచారణకు రావాలని ఆదేశించింది. నిఖిలానంద లాజిస్టిక్స్‌కు భారీ మొత్తంలో అనుచిత లబ్ధిపై విజయానందరెడ్డిని ప్రశ్నించనుంది.

ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ విజయానందరెడ్డికి ఈడీ పిలుపు - నిఖిలానంద లాజిస్టిక్స్‌పై విచారణ (ETV Bharat)

ఎర్రచందనం స్మగ్లర్‌ : గత ఎన్నికల్లో చిత్తూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి వైఎస్సార్సీపీ తరఫున పోటీ చేసిన ఎర్రచందనం స్మగ్లర్‌ మెట్టపల్లి చిన్నపరెడ్డి విజయానందరెడ్డికి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ నోటీసులు జారీ చేసింది. సిగ్మా, ప్రసాద్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్స్‌ అనే ముసుగు సంస్థలను ముందుపెట్టి రాష్ట్ర స్థాయిలో మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టు నిర్వహించి రూ.195 కోట్ల దోపిడీకి పాల్పడ్డ వైఎస్సార్‌సీపీ ముఠా ప్రాంతీయ స్థాయిలో ఎక్కడికక్కడ ఆ పార్టీ కీలక నేతలు, వారి అనుచరులకు సబ్‌ కాంట్రాక్టులు కట్టబెట్టింది.

అనుచిత లబ్ధి చేకూర్చి : అందులో భాగంగా రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సబ్‌ కాంట్రాక్టును ఎంసీ విజయానందరెడ్డి సంస్థైన నిఖిలానంద లాజిస్టిక్స్‌కు అప్పగించి భారీ మొత్తంలో అనుచిత లబ్ధి చేకూర్చినట్లు దర్యాప్తులో ఈడీ గుర్తించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ స్టేట్‌ బెవరేజస్‌ కార్పొరేషన్‌ నుంచి సిగ్మా, ప్రసాద్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్స్‌కు వాటి నుంచి విజయానందరెడ్డికి చెందిన నిఖిలానంద లాజిస్టిక్స్‌ ఖాతాల్లోకి డబ్బులు జమయ్యాక అవి వివిధ రూపాల్లో దారి మళ్లినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఆ వివరాలతో విచారణకు రావాలని విజయానందరెడ్డిని ఆదేశించింది. మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం కింద ఆయన వాంగ్మూలాన్ని నమోదుచేయనుంది.

అపార్ట్‌మెంట్‌లో తనిఖీలు : మద్యం కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఏపీ సిట్‌ బృందాలు కొన్నాళ్ల క్రితమే విజయానందరెడ్డికి చెందిన నిఖిలానంద అపార్ట్‌మెంట్‌లో తనిఖీలు చేపట్టాయి. వైఎస్సార్సీపీ నేత, మద్యం కుంభకోణం కేసు నిందితుడు చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డికి చెందిన సీఎమ్​ఆర్​ ప్రాజెక్ట్స్‌ సంస్థ నిఖిలానంద అపార్ట్‌మెంట్, డోర్‌ నంబర్‌ 2-1251-4 చిరునామాతో రిజిస్టరై ఉండటంతో సిట్‌ బృందాలు అక్కడికి వెళ్లి తనిఖీలు చేశాయి. అయితే సిట్‌ బృందాలకు అక్కడ సీఎమ్​ఆర్​ ప్రాజెక్ట్స్‌కు బదులుగా వెల్‌టాస్క్‌ ఫుడ్‌ అండ్‌ బెవరేజస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ పేరుతో బోర్డు కనిపించింది. రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కంపెనీస్‌లో వివరాలు పరిశీలిస్తే అసలు ఆ పేరుతో కంపెనీయే లేదని తేలింది. అదే కార్యాలయం నుంచి చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, ఆయన కుమారుడు మోహిత్‌రెడ్డి, విజయానందరెడ్డికి చెందిన అనేక కంపెనీలు నడుస్తునట్లు ఈడీ గుర్తించింది.

సాధారణ డ్రైవర్‌గా పనిచేసి : సాధారణ డ్రైవర్‌గా పనిచేసిన విజయానందరెడ్డి ఎర్రచందనం స్మగ్లర్‌గా కోట్లకు పడగలెత్తాడు.అతనిపై స్మగ్లింగ్‌కు సంబంధించిన అనేక కేసులున్నాయి. 2014లోనే పీడీ యాక్ట్‌ నమోదైంది. స్మగ్లింగ్ అక్రమార్జనతోనే విజయానందరెడ్డి రాజకీయనాయకుడి అవతారమెత్తి 2019 ఎన్నికల్లో రాయలసీమ జిల్లాల్లో కొందరు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులకు ఎన్నికల ఖర్చు పెట్టుకున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక విజయానందరెడ్డికి జగన్ ఏపీఎస్ఆర్​టీసీ వైస్‌ ఛైర్మన్‌ పదవి ఇచ్చారు. మద్యం రవాణా సబ్‌ కాంట్రాక్టూ కట్టబెట్టి లబ్ధి చేకూర్చారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

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