వివేకా హత్య కేసు అప్డేట్స్ - నేడు ఈడీ ముందుకు వైఎస్ భాస్కరరెడ్డి
మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఈడీ దూకుడు పెంచింది. ఈ కేసులో కీలక కుట్రదారుగా అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న వైఎస్ భాస్కరరెడ్డికి ఇవాళ విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసులిచ్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:55 AM IST
ED on Viveka Murder Hawala Probe : మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఎన్స్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దూకుడు పెంచింది. కొద్ది రోజులుగా నిందితులందరినీ వరుసగా విచారిస్తున్న ఈడీ అధికారులు ఈ కేసులో కీలక కుట్రదారుగా అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న వైఎస్ భాస్కరరెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ ఉదయం హైదరాబాద్లోని ఈడీ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించారు. హత్యకు కుట్ర పన్నడం నుంచి అందుకు అవసరమైన డబ్బు సమకూర్చడం, ఆధారాలు ధ్వంసం చేయడం వరకూ భాస్కరరెడ్డిది ప్రధాన పాత్ర అని గతంలో సీబీఐ తేల్చింది. ఈ క్రమంలో ఆయన్ను ఈడీ విచారణకు పిలవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
అసలు లబ్ధిదారులెవరో తేల్చే దిశగా : వివేకా హత్య కేసులో ఆర్థిక లావాదేవీల వెనుక ఉన్న అసలు లబ్ధిదారులెవరో తేల్చే దిశగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ విచారణను వేగవంతం చేసింది. ఏ8 కడప వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాశ్రెడ్డికి ఈడీ ఇప్పటికే నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ నెల 14న విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. తాజాగా ఆయన తండ్రి ఏ7 భాస్కరరెడ్డికి నోటీసులిచ్చింది. తండ్రీకొడుకులిద్దరూ నేడు, రేపు ఈడీ ముందుకు వెళ్లనున్నారు.
ఈ హత్యలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారనే అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న ఐదుగురు నిందితుల్ని ఈడీ ఇప్పటికే విచారించింది. అవినాశ్రెడ్డి, భాస్కరరెడ్డిలకు అత్యంత సన్నిహితుడైన దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డిని సోమవారం ప్రశ్నించింది. వీరందరి నుంచి వాంగ్మూలాలు తీసుకుంది. ఈ హత్య కుట్రకు రూపకల్పన, హత్య, ఆ తర్వాత నిందితులకు సంబంధించి జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీల వివరాలు సేకరించింది. వీటి ఆధారంగా తండ్రీకొడుకుల్ని ప్రశ్నించే అవకాశముంది.
నగదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే కోణంలో : వివేకా హత్యలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారనే అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న నలుగురు నిందితులు ఎర్ర గంగిరెడ్డి, సునీల్ యాదవ్, ఉమాశంకర్రెడ్డి, షేక్ దస్తగిరికి అడ్వాన్సులుగా చెల్లించిన మొత్తం భాస్కరరెడ్డే సమకూర్చారని ఈడీ అనుమానిస్తోంది. దాన్ని దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి ద్వారా చేరవేశారని భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే భాస్కరరెడ్డిని విచారణకు పిలిచింది. అడ్వాన్సుగా చెల్లించిన నగదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే కోణంలో ఈడీ ఆరా తీస్తోంది.
ఈ హత్య కోసం వెచ్చించాలనుకున్న 40 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన మూలాలపైనా ఈడీ ఇప్పటికే కొంత సమాచారం సేకరించింది. ఆ వివరాల ఆధారంగా భాస్కరరెడ్డిని విచారించనున్నట్లు సమాచారం. వివేకా హత్య కేసులో భాస్కరరెడ్డిని గతంలో సీబీఐ అరెస్టు చేసింది. కొన్ని నెలలు పాటు జైల్లో గడిపిన ఆయన ఆ తర్వాత బెయిల్పై విడుదలై ప్రస్తుతం బయట ఉన్నారు.
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