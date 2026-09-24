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వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో ఈడీ దూకుడు - ఏ-1, ఏ-3కి నోటీసులు జారీ

మాజీ మంత్రి వైఎస్‌ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ దూకుడు పెంచింది. ఈ కేసులో A-1 గా ఉన్న ఎర్ర గంగిరెడ్డి, A-3 ఉమాశంకర్‌రెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేసింది.

వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో ఏ-1 ఎర్ర గంగిరెడ్డి, ఏ-3 ఉమాశంకర్ రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు జారీ
వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో ఏ-1 ఎర్ర గంగిరెడ్డి, ఏ-3 ఉమాశంకర్ రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు జారీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 7:59 PM IST

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ED Issued Notices to Accused A1 and A3 in YS Viveka Murder Case : మాజీ మంత్రి వైఎస్‌ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) దూకుడు పెంచింది. ఈ కేసులో A-1 గా ఉన్న ఎర్ర గంగిరెడ్డి, A-3 ఉమాశంకర్‌రెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ నెల 27, 28 తేదీల్లో విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసుల్లో ఈడీ స్పష్టం చేసింది. వివేకా హత్య కేసులో అప్రూవర్‌గా మారిన దస్తగిరిని, సునీల్‌యాదవ్‌ని ఇప్పటికే ఈడీ విచారించింది. ఏర్ర గంగిరెడ్డి, ఉమాశంకర్‌రెడ్డిని విచారణ కోరుతూ తాజాగా నోటిసులు జారీ చేసింది.

వైఎస్‌ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో మనీలాండరింగ్‌ కోణంలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ విచారణ జరుపుతోంది. ఈ క్రమంలో కేసులో రెండో నిందితుడిగా ఉన్న సునీల్‌ యాదవ్‌ ఇవాళ ఉదయం హైదరాబాద్‌లోని ఈడీ కార్యాలయానికి వచ్చారు. సునీల్‌ యాదవ్‌ను ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. వివేకా హత్య కేసులో రూ.40 కోట్ల మేర సుపారీ చేతులు మారిందన్న సీబీఐ ఆరోపణల మేరకు కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ నిందితుడిని విచారించింది.

వివేకా హత్య కోసం రూ.40 కోట్లు సుపారీ : మరోవైపు వివేకా హత్య కోసం రూ.40 కోట్లు సుపారీ చెల్లించేలా ఒప్పందం చేసుకుని నిందితుడు షేక్‌ దస్తగిరి (అప్రూవర్‌గా మారారు)కి అడ్వాన్స్‌ కింద రూ. కోటి ఇచ్చారంటూ సీబీఐ తేల్చిన నేపథ్యంలో ఈ ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఈడీ దృష్టి సారించింది. దీని వెనక పెద్ద ఎత్తున మనీ లాండరింగ్‌ జరిగినట్లు గుర్తించింది. మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసింది. దర్యాప్తులో భాగంగా ఇటీవల హైదరాబాద్‌తోపాటు వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలోని నిందితుల నివాసాల్లో మొత్తం 7 చోట్ల ఈడీ బృందాలు నిర్వహించాయి.

లెక్కల్లో చూపని నగదు, లాకర్ల తాళాలు స్వాధీనం : కడప ఎంపీ వైఎస్‌ అవినాష్‌రెడ్డికి సంబంధించి హైదరాబాద్‌ కోకాపేట గోల్డెన్‌మైన్‌ రోడ్డులోని ఓపెన్‌స్కై స్పేస్‌ అపార్ట్‌మెంట్‌లోని నివాసంలోనూ, పులివెందులలోని ఇంట్లోనూ తనిఖీలు చేశాయి. పులివెందులలో అవినాష్‌రెడ్డి ప్రధాన అనుచరుడు దేవిరెడ్డి శివశంకరరెడ్డ్డి, యాదటి సునీల్‌ యాదవ్, షేక్‌ దస్తగిరి, తొండూరు మండలం టి.తుమ్మలపల్లెలో ఎర్ర గంగిరెడ్డి నివాసాల్లోనూ సోదాలు నిర్వహించాయి. అవినాష్‌రెడ్డి నివాసం నుంచి లెక్కల్లో చూపని రూ.24 లక్షల నగదు, 2 బ్యాంకు లాకర్ల తాళాలను ఈడీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుల నివాసాల నుంచి పలు కీలకపత్రాలు, డిజిటల్‌ పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తాజాగా దస్తగిరి, సునీల్‌ యాదవ్‌ ఇచ్చిన వివరాల ఆధారంగా ఎర్ర గంగిరెడ్డి, ఉమాశంకర్‌రెడ్డిలను విచారించనుంది.

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