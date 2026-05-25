లిక్కర్ స్కామ్​లో నా భార్యకు ఈడీ నోటీసులు రాలేదు: కేశినేని శివనాథ్‌

లిక్కర్‌స్కామ్‌లో ఈడీ నోటీసులంటూ ప్రచారం తగదు - కంపెనీకి నోటీసు వచ్చిందే తప్ప నా భార్యకు కాదు - ఇశాన్వీ, కేశినేని డెవలపర్స్ కలిసి పనిచేసిన సంస్థకు నోటీస్‌ : కేశినేని శివనాథ్​

Published : May 25, 2026 at 5:00 PM IST

ED Notice For MP Kesineni Sivanath : మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించి తన భార్యకు ఈడీ (ED) నోటీసులు జారీ చేసిందంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేయడం తగదని విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ పేర్కొన్నారు. ఆ నోటీసు కంపెనీకి జారీ అయిందే తప్ప తన భార్యకు ఎటువంటి నోటీసులూ అందలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

2021లో 'ప్రైడ్ ఇన్‌ఫ్రా' అనే సంస్థ ఏర్పాటు : విజయవాడ పార్లమెంటు సభ్యులు కేశినేని శివనాథ్ మాట్లాడుతూ 'ఇషాన్వి' 'కేశినేని డెవలపర్స్' సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసిన ఒక రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) నుంచి నోటీసు అందిందని తెలిపారు. ఆ సంస్థకు అందిన నోటీసుపై వివరణను ఈ నెల 27వ తేదీన సమర్పిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. తమకు సంబంధించిన భూములు ఒకదానికొకటి ఆనుకుని ఉండటం వల్ల, రాజ్ KC రెడ్డికి సంబంధించిన సంస్థ అయిన 'ఇషాన్వి'తో కలిసి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టును చేపట్టే ఉద్దేశంతో 2021లో 'ప్రైడ్ ఇన్‌ఫ్రా' అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన వివరించారు.

సంస్ఠకు సంబంధించి ఈడీకి పూర్తి సమాచారం : ఈ సంస్థ ద్వారా రూ.35 లక్షల విలువైన లావాదేవీలు జరిగినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. రాజ్ KC రెడ్డి నేపథ్యం గురించి తెలియగానే 2022లోనే తాము ఆ సంస్థ నుంచి వైదొలిగినట్లు కేశినేని శివనాథ్ వెల్లడించారు. కేవలం ఈ ఒక్క లావాదేవీకి సంబంధించి వివరణ కోరుతూనే ED నోటీసు జారీ చేసిందని ఆయన తెలిపారు. ఆర్కిటెక్చరల్ ఫీజుల నిమిత్తం జరిగిన రూ.35 లక్షల లావాదేవీ తప్ప, ఆ సంస్థ ద్వారా మరే ఇతర కార్యకలాపాలు జరగలేదని తాము EDకి ఇచ్చే సమాధానంలో స్పష్టం చేస్తామని ఆయన జోడించారు.

సంస్థకు మాత్రమే నోటీసు అందాయి, భార్యకు కాదు : మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించి తన భార్యకు నోటీసులు వచ్చాయంటూ వస్తున్న ఆరోపణలు పూర్తిగా నిరాధారమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆ సమయంలో ఏర్పాటు చేసిన ఆ సంస్థలో తన భార్య కేవలం ఒక డైరెక్టర్‌గా మాత్రమే వ్యవహరించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ సంస్థకు మాత్రమే నోటీసు అందిందే తప్ప, తన భార్యకు మాత్రం ఎటువంటి నోటీసులూ అందలేదని కేశినేని శివనాథ్ నిస్సందేహంగా తేల్చి చెప్పారు.

"లిక్కర్ స్కామ్​లో నా భార్యకు ఈడీ నోటీసులు రాలేదు. నోటీసులు వచ్చినట్లు అవాస్తవాలు ప్రచారం తగదు. కంపెనీకి నోటీసు వచ్చిందే తప్ప నా భార్యకు ఎలాంటి నోటీసు రాలేదు. ఇశాన్వీ, కేశినేని డెవలపర్స్ కలిసి పనిచేసిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు నోటీస్‌ వచ్చింది. పక్క పక్క సైట్లు ఉండటంతో రాజ్ కెసిరెడ్డి సంస్థతో ప్రైడ్ ఇన్ఫ్రా సంస్థ ఏర్పాటు చేశాం. రాజ్ కెసిరెడ్డి సంగతి తెలిసిన తర్వాత 2022లోనే కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చేశాం. ఆర్కిటెక్ ఫీజ్ కోసం చేసిన రూ. 35లక్షల ట్రాన్సాక్షన్ తప్ప ఇంకేం జరగలేదు. అప్పటి లావాదేవీకి సంబంధించే ఈడీ సమాధానం కోరుతూ నోటీసు పంపింది. కంపెనీకి వచ్చిన నోటీసుపై ఈనెల 27న వివరణ ఇస్తాం"_ కేశినేని శివనాథ్‌, విజయవాడ పార్లమెంట్ సభ్యులు.

