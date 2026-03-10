మద్యం ముడుపుల కుంభకోణం కేసు - దూకుడు పెంచిన ఈడీ
మద్యం కేసు విచారణలో భాగంగా కృష్ణమోహన్రెడ్డి, ధనుంజయరెడ్డిని ప్రశ్నించిన ఈడీ - బూనేటి చాణక్య, వెంకటేశ్నాయుడిని విచారించిన ఈడీ - కుటుంబ సభ్యుల పేరిట కొన్న ఆస్తుల వివరాలపై ఆరా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 1:47 PM IST
ED Investigation Accused in AP Liquor Scam Case: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జరిగిన మద్యం ముడుపుల కుంభకోణం కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దూకుడు పెంచింది. ఈ కేసులో కీలక నిందితులను విచారించింది. ఓఎస్డీ కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, ఆనాటి సీఎంవో కార్యదర్శి ధనుంజయరెడ్డి, చాణక్య, వెంకటేశ్ నాయుళ్లను విచారించింది. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు దాదాపు 10 గంటలపాటు విచారించి, వారి నుంచి కీలక విషయాలు రాబట్టేందుకు ప్రయత్నించింది.
ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్ రెడ్డి 2019-24 మధ్య భారీ మొత్తాల్లో ఆస్తులు కొన్నట్లు గుర్తించిన ఈడీ, వాటి కోసం నగదు రూపంలో డబ్బు చెల్లించినట్లు నిర్దారించుకుంది. దానికోసం ఆదాయ వనరులు ఎక్కడివని, అవి ఏయే మార్గాల్లో వచ్చాయని వారిని ప్రశ్నించింది. అయితే ఆ ప్రశ్నలకు వారు నీళ్లు నమిలినట్లు, తప్పించుకునే విధంగా సమాధానాలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. అసలు ఈ ముడుపులు అంతిమంగా ఎవరికి చేరాయనే అనే అంశాలపై వివరాలు రాబట్టేలా ప్రశ్నించింది.
మొత్తం మద్యం కుంభకోణం కేసులో రూ.3,500 కోట్ల లంచాలు వసూలు చేసినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. వాటిలో రూ.1,048 కోట్లకు సంబంధించిన మూలాలను ఇప్పటికే మనీ ట్రయల్ ద్వారా వెలికితీసింది. మిగిలిన డబ్బు గుట్టు తేల్చేందుకు, అంతిమ లబ్ధిదారు వివరాలు రాబట్టేందుకు ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్రెడ్డిలను ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం.
నిజం చెప్పలేక నీళ్లు నమిలారు: 2019-24 మధ్య నాటి సీఎంవో కార్యదర్శి ధనుంజయరెడ్డి తన కుమారుడు రోహిత్రెడ్డి, భార్య సోదరి నాగులపాటి లక్ష్మీ నిహారిక పేరుతో కోవూరు, ముత్తుకూరు మండలాల్లో భారీగా ఆస్తులు కొన్నట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో తేలింది. ఓఎస్డీ కృష్ణమోహన్రెడ్డి సైతం ఆయన కోడలు స్నిగ్ధారెడ్డి పేరిట తెలంగాణలోని మహేశ్వరం, బాన్సువాడ, రామచంద్రాపురం మండలాల్లో భారీగా ఆస్తులు కొన్నట్లు ఈడీ గుర్తించింది. వీటికి సంబంధించి డబ్బు ఎలా సమకుర్చారని ప్రశ్నించింది. బంధువులు, బినామీలు, సహా సన్నిహితుల ఖాతాల్లో జమైన డబ్బుల వివరాలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసింది.
మద్యం ముడుపుల వసూలు నెట్వర్క్, డొల్ల కంపెనీల నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషించిన టి. ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్ రెడ్డి ఖాతాల్లో నుంచి మీ ఖాతాల్లోకి ఎందుకు డబ్బులు పడ్డాయి? ఆయన కార్యాలయంలో పనిచేసే సిబ్బంది క్యాష్ డిపాజిట్ మిషన్ల (సీడీఎం) ద్వారా మీ ఖాతాల్లోకి ఎందుకు సొమ్ము జమ చేశారు? ఏపీఎస్బీసీఎల్ అప్పటి ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి ఖాతా, మీ ఖాతాల మధ్య పరస్పరం భారీగా లావాదేవీలు ఎందుకున్నాయి?’ అని కృష్ణమోహన్రెడ్డిని ప్రశ్నించగా ఆయన నీళ్లు నమిలినట్లు సమాచారం.
ఈడీ అడిగిన ప్రశ్నలు
- మద్యం కుంభకోణం ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కెసిరెడ్డి కార్యాలయానికి మీరు ఎందుకు తరచూ వెళ్లేవారు?
- ముడుపుల వసూళ్ల నెట్వర్క్ నిర్వహణ సభ్యులతో ఎందుకు కలిసేవారు?
- రాజ్ కెసిరెడ్డి కార్యాలయం నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మీ వాహనాల్లో డబ్బు తీసుకొచ్చేవారని పలువురు సాక్షుల విచారణలో చెప్పారు. ఆ సొత్తు ఎవరికి చేర్చారు?
- ఎక్కడికి? ఎలా మళ్లించారు?
- ఏపీఎస్బీసీఎల్ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునేందుకు అధికారం లేకపోయినా అందులో ఎలా చొరబడ్డారు?
- ఎవరి ఆదేశాల మేరకు ఇదంతా చేశారని అడిగనట్లు సమాచారం. ఆటోమేటిక్ పద్ధతిలో జారీ చేసే మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లను మాన్యువల్ పద్ధతిలోకి మార్చటం ఎవరి ఆదేశాల మేరకు జరిగింది?
- వాసుదేవరెడ్డి, సత్యప్రసాద్లను ఏపీఎస్బీసీఎల్లోని కీలక స్థానాల్లో ఎవరి ఆదేశాల మేరకు నియమించారు?
- వారిద్దరిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా అప్పటి రెవెన్యూ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రజత్ భార్గవపై ఎందుకు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు?’
