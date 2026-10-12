వివేకా హత్య కేసు: ఈడీ విచారణలో దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి
Viveka Murder Case Updates: వివేకా హత్య కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తు ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కోణంలో విచారణ కొనసాగిస్తున్న ఈడీ అధికారులు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 1:51 PM IST
ED Investigates Siva Shankar Reddy in Viveka Murder Case: వివేకా హత్య కేసు దర్యాప్తును ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు ముమ్మరం చేశారు. సీబీఐ దర్యాప్తు ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కోణంలో విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. కేసుకు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. హైదరాబాద్లోని ఈడీ కార్యాలయంలో కేసులో ఏ-5 నిందితుడిగా ఉన్న దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి విచారణకు హాజరయ్యారు. వివేకా హత్య కోసం రూ. 40 కోట్ల ఒప్పందం జరిగిందన్న కోణంలోనూ అధికారులు లోతైన దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పీఎంఎల్ఏ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ హత్యకు ముందు, ఆ తర్వాత జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలు, హవాలా నిధుల బదిలీలపై ఆరా తీస్తోంది. నిందితుల పాత్రపై ఇప్పటికే ఈ కేసులో ఉన్న కొంత మంది నిందితులను ఈడీ ప్రశ్నించింది.
ఈడీ ఆరా: ప్రధానంగా సునీల్ యాదవ్, ఎర్ర గంగిరెడ్డి, అప్రూవర్గా మారిన షేక్ దస్తగిరి ఉమా శివశంకర్ రెడ్డి పాత్రపై ఆరా తీయడంతో పాటు వారి ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాలను సేకరించారు. హత్య కోసం ఎంత మొత్తంలో ఒప్పందం కుదిరింది. ఆ డబ్బు ఎవరు సమకూర్చారు ఎవరి ఖాతాల ద్వారా చేతులు మారిందనే విషయాలపై ఈడీ ఆరా తీస్తోంది. ఇప్పటికే కడప ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డికి కూడా ఈడీ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు.
ఆర్థిక మూలాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం: దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి విచారణ ముగిసిన వెంటనే ఈ నెల 14న అవినాశ్ రెడ్డిని కూడా ఈడీ విచారించనుంది. హత్య కేసులో హస్తం ఉందన్న ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కీలక వ్యక్తులను వరుసగా విచారిస్తుండటంతో సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. నేడు జరగనున్న దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి విచారణ ద్వారా హత్యకు సంబంధించిన ఆర్థిక మూలాలకు సంబంధించి మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఈడీ అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈడీ మనీలాండరింగ్ కోణంలో దర్యాప్తును వేగవంతం చేయటం కేసులో మరింత కీలకంగా మారింది.