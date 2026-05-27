అనతికాలంలోనే అంత సంపాదన ఎలా? - మద్యం కేసులో చెవిరెడ్డి కుటుంబంపై ఈడీ ప్రశ్నల వర్షం
మద్యం స్కామ్లో చెవిరెడ్డి కుటుంబాన్ని విచారణకు పిలిచిన ఈడీ - విచారణకు హాజరైన చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి భార్య, కుమారులు - సుమారు 2 గంటల పాటు విచారించిన ఈడీ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 3:09 PM IST
ED Interrogated YSRCP Leader Chevireddy Family in AP Liquor Scam : మద్యం కేసు దర్యాప్తులో ఈడీ వేగం పెంచింది. చెవిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డి, అక్షిత్ రెడ్డి, చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి సతీమణి లక్ష్మీకాంతమ్మలను అధికారులు విచారించారు. రూ.64 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ఎలా కొన్నారని ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. ఆ డబ్బు ఏ మార్గం నుంచి వచ్చిందని ఆరా తీశారు. 2019-24 మధ్య జరిగిన లావాదేవీల వివరాలు తెలుసుకున్నారు.
మద్యం కేసులో మనీలాండరింగ్ వ్యవహారంలో ఈడీ దూకుడు పెంచింది. కీలక నిందితుడి కుటుంబ సభ్యులను విచారించి వివరాలు సేకరించింది. గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన వేల కోట్ల రుపాయల మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితుడు, ఆ పార్టీ ముఖ్యనేత చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి సతీమణి లక్ష్మీకాంతమ్మ, కుమారులు మోహిత్రెడ్డి, హర్షిత్రెడ్డిలను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు హైదరాబాద్లోని కార్యాలయంలో సుమారు 2 గంటల పాటు ప్రశ్నించారు.
అంత డబ్బు ఏయే మార్గాల ద్వారా సమకూరింది? : 2021 నుంచి 2023 మధ్య రూ.63.72 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను ఎలా కొన్నారని అధికారులు ఆరా తీశారు. అంత డబ్బు ఏయే మార్గాల ద్వారా మీకు సమకూరింది? తక్కువ కాలవ్యవధిలో భారీ మొత్తాల్లో లావాదేవీలు ఎలా సాధ్యమయ్యాయని ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. బహిరంగ మార్కెట్ లెక్కల ప్రకారం రూ.63.72 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులు కొని రికార్డుల్లో మాత్రం వాటి విలువ రూ.8. 85 కోట్లుగా ఎందుకు చూపించారని కారణాలు అడిగినట్లు తెలిసింది. నల్లధనాన్ని వైట్లోకి మార్చుకునేందుకే రూ.54.87 కోట్ల సంబంధించిన లెక్కలు దాచిపెట్టారా? ఇది మనీ లాండరింగ్ కాకపోతే మరేంటి?’ అని అడిగినట్లు సమాచారం.
ప్రధానంగా KVS ఇన్ఫ్రా, CMR ఇన్ఫ్రా పేరిట 2019 నుంచి 2024 మధ్య జరిగిన స్థిరాస్తి కొనుగోళ్లు, అందుకు వెచ్చించిన డబ్బు మూలాలపైనే ఎక్కువగా విచారించినట్లు తెలిసింది. మద్యం సరఫరా కంపెనీల నుంచి కొల్లగొట్టిన ముడుపుల సొమ్ములో కొంత మొత్తాన్ని గత ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులకు చేరవేయటంలో కర్త, కర్మ, క్రియగా వ్యవహరించిన చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి మరికొంత మొత్తంతో భారీ ఎత్తున స్థిరాస్తులు కొన్నట్లు గతంలో సిట్, తాజాగా ఈడీ గుర్తించింది. భార్య, కుమారులు ప్రతినిధులుగా ఉన్న కంపెనీల పేరిట ఈ ఆస్తులు కొన్నట్లు తేల్చింది. దీని కోసం భారీ ఎత్తున మనీ లాండరింగ్కు పాల్పడినట్లు భావిస్తోంది. ఆ వివరాలపైన వీరి ముగ్గుర్ని ప్రశ్నించింది.
భూముల ధరలు పెంచుకుని బ్లాక్ మనీని వైట్లోకి : తిరుపతి జిల్లా వెందోడు గ్రామంలో 263.28 ఎకరాల భూమి కొని కొద్ది రోజుల్లోనే దాన్ని అరబిందో ఫార్మాకు విక్రయించారు. కృత్రిమంగా భూముల ధరలు పెంచుకుని బ్లాక్ మనీని వైట్లోకి మార్చుకున్నారు. KVS ఇన్ఫ్రా ద్వారా ఈ డబ్బు మొత్తం రూటింగ్ చేశారు. ఈ ఒక్క డీల్లోనే రూ. 13.30 కోట్ల నల్లధనాన్ని వైట్లోకి మార్చుకుని ఆ సొత్తును స్థిరాస్తిలో పెట్టుబడులు పెట్టి భారీగా లబ్ధి పొందారు. ఇదంతా మద్యం ముడుపుల ద్వారా పొందిన అక్రమ లబ్ధేనని సిట్ ఇప్పటికే దర్యాప్తులో గుర్తించింది. ఈ లావాదేవీపై ఈడీ అధికారులు ఆరా తీసినట్లు సమాచారం.
తిరుపతి జిల్లా తుమ్మలగుంటలోని చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి నివాసంలో ఏప్రిల్ 24న ఈడీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. KVS ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, CMR ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సహా మరో నాలుగు కంపెనీలకు సంబంధించిన రికార్డులు అప్పట్లో పరిశీలించారు. 2019-24 మధ్య ఏయే ప్రాంతాల్లో ఎన్నెన్ని స్థిరాస్తి వెంచర్లు వేశారు? అనే వివరాలను తీసుకున్నారు. ఆ రికార్డుల విశ్లేషణ పూర్తి చేసుకున్న ఈడీ అధికారులు వాటిపై కొన్ని ప్రశ్నలు సంధించినట్లు తెలిసింది. వడమాలపేట, ఒల్లూరు, KVB పురం, తిరుపతి, పూడి,చెన్నయ్యగుంట, రేణిగుంట, ఏర్పేడు, తిరుచానూరు ప్రాంతాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఎంత భూమి కొన్నారు? వాటి కొనుగోలుకు నగదు రూపంలో ఎందుకు చెల్లించారు? అంశాలపై ఆరా తీసినట్లు తెలిసింది.
