దాల్మియా కేసులో ఈడీ చార్జ్ షీట్ దాఖలు - ఇక మిగిలింది భారతి సిమెంట్స్ వ్యవహారమే
ED Files Charge Sheet in Dalmia Case : జగన్ అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో దాల్మియా కేసులో ఈడీ అభియోగపత్రం దాఖలు చేసింది. ఇందులో ప్రధాన నిందితుడిగా జగన్తోపాటు విజయసాయిరెడ్డి, దాల్మియా తదితరులను చేర్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 9:44 AM IST
జగన్ అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో ఎట్టకేలకు ఈడీ 10వ ప్రాసిక్యూషన్ కంప్లయింట్ దాఖలు చేసింది. దాల్మియా సిమెంట్స్కు సున్నపురాయి నిక్షేపాల కేటాయింపులో నిబంధనల ఉల్లంఘన, అక్రమ మార్గాల్లో నిధుల మళ్లింపు, పెట్టుబడుల వ్యవహారంపై ఈడీ ప్రత్యేక హోదా ఉన్న సీబీఐ ప్రధాన న్యాయస్థానంలో అభియోగపత్రం సమర్పించింది. ఇందులో ప్రధాన నిందితుడిగా జగన్తోపాటు విజయసాయిరెడ్డి, దాల్మియా తదితరులను చేర్చింది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సీబీఐ 2011లో నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ కూడా ఈసీఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
ఇందులో భాగంగా సీబీఐ 11 అభియోగపత్రాలు దాఖలు చేయగా, ఈడీ 9 కేసుల్లో మాత్రమే వేసింది. దాల్మియా, భారతి సిమెంట్స్లపై అభియోగపత్రాలను దాఖలు చేసినప్పటికీ సాంకేతిక అభ్యంతరాలతో కోర్టు వాటిని వెనక్కి పంపింది. కాగా దాల్మియా కేసులో అభ్యంతరాలను సరిదిద్ది ఈడీ మరోసారి అభియోగపత్రం దాఖలు చేసింది. ప్రస్తుతం ఇది కోర్టు పరిశీలనలో ఉంది. అన్ని పత్రాలపై న్యాయస్థానం సంతృప్తి చెందితే విచారణ నిమిత్తం నిందితులకు సమన్లు జారీ చేయనుంది.
అడ్డదారుల్లో సున్నపు రాయి లీజులు : వైఎస్సార్ కడప జిల్లా మైలవరం మండలం తలమంచిపట్నం, నవాబ్పేటలో 407 హెక్టార్లలో సున్నపు రాయి లీజులను అప్పటి వైఎస్సార్ ప్రభుత్వం అడ్డదారుల్లో కట్టబెట్టినందుకు ప్రతిఫలంగా దాల్మియా సిమెంట్స్ రూ.95 కోట్ల ముడుపులను పెట్టుబడుల పేరుతో జగన్ కంపెనీల్లోకి మళ్లించిందని దర్యాప్తులో ఈడీ తేల్చింది. భారతి సిమెంట్స్లో దాల్మియా వాటాలను ఫ్రెంచి కంపెనీకి విక్రయించడంతో రూ.146.58 కోట్లు వచ్చాయి. అందులో లాభంపై పన్ను మినహాయించి మిగిలిన సొమ్ము రూ.139 కోట్లు ముందుగా కుదుర్చుకున్న ఒప్పందంలో భాగంగా జగన్కు హవాలా మార్గంలో అందజేసే ప్రయత్నాలు జరిగాయని వెల్లడించింది.
ఐటీ విభాగం స్వాధీనం చేసుకున్న పెన్డ్రైవ్ ద్వారా సేకరించిన సమాచారం మేరకు రూ.55 కోట్లు హవాలా రూపంలో అందజేసిందని తెలిపింది. దాల్మియాకు ఇచ్చిన లీజుల్లో రూ.704 కోట్ల విలువైన సున్నపురాయి తవ్వినట్లు ఈడీ తేల్చింది. లీజులు దక్కించుకోవడంలో భాగంగా సజ్జల కుటుంబసభ్యులు డైరెక్టర్లుగా ఉన్న ఈశ్వర్ సిమెంట్స్కు చెల్లించిన రూ.2.14 కోట్లు మనీలాండరింగ్లో భాగమేనని పేర్కొంది. ఈ కేసుల్లో ఇప్పటికే జగన్ సంస్థలు, దాల్మియా సిమెంట్స్కు చెందిన భూములను జప్తు చేసింది.
భారతి సిమెంట్స్ వ్యవహారమే మిగిలింది : జగన్ కేసుల్లో సీబీఐ దాఖలు చేసిన 11 కేసులకుగాను ఈడీ 10 కేసుల్లో అభియోగపత్రాలు దాఖలు చేసింది. ఇక భారతి సిమెంట్స్ వ్యవహారమే మిగిలింది. భారతి సిమెంట్స్కు కడప జిల్లాలో 2,037 ఎకరాల లీజును కట్టబెట్టడంలో అధికారులు రాజభక్తి చాటుకున్నారని ఈడీ తేల్చింది. ఇక్కడ లీజు కోసం అంబుజా సిమెంట్స్ ముందే దరఖాస్తు చేసుకున్నా దాన్ని తప్పించి భారతి సిమెంట్స్కు ఇచ్చారు. కడప జిల్లా ఎర్రగుంట్ల, తిప్పలూరు, టి.సుంకేశుల గ్రామాల పరిధిలో సున్నపురాయి నిల్వలను గుర్తించి అంబుజా సిమెంట్స్ ప్రాస్పెక్టింగ్ లీజు పొంది కార్యకలాపాలు మొదలుపెట్టింది.
దీన్ని పొడిగించాలన్న దరఖాస్తును అప్పటి వైఎస్ ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టి కుమారుడి కంపెనీకి అడ్డదారుల్లో కట్టబెట్టింది. లీజులతోపాటు ఓబీసీ బ్యాంకు నుంచి పొందిన రుణం, పైసా పెట్టుబడి లేకుండా రూ.446 కోట్లు కొల్లగొట్టిన వైనాన్ని సీబీఐ, ఈడీలు అభియోగపత్రాల్లో పేర్కొన్నాయి. దీనిపై 2018లోనే ఈడీ జగన్, భారతిరెడ్డిలతోపాటు 19 మందిపై ప్రాసిక్యూషన్ కంప్లయింట్ దాఖలు చేసినా కొన్ని అభ్యంతరాలతో తిరస్కరించడంతో ఈడీ వాటిని సవరించి త్వరలో దాఖలు చేయనుంది.
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