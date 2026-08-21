వివేకా హత్య కేసులో రంగంలోకి ఈడీ - ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డి నివాసాల్లో తనిఖీలు
వివేకా హత్య కోసం నిందితులకు రూ.4 కోట్లు సుపారీ - అంత మొత్తం ఎలా వచ్చిందనే అంశంపై విచారణ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అవినాశ్ రెడ్డితో పాటు ఇతర నిందితుల నివాసాల్లో తనిఖీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 10:20 AM IST
ED Raids Underway In Vivekananda Reddy Case : మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) రంగంలోకి దిగింది. మనీలాండరింగ్, నగదు లావాదేవీల కోణంలో శుక్రవారం ఉదయం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని మొత్తం ఆరు ప్రాంతాల్లో ఈడీ అధికారులు ఏకకాలంలో ముమ్మర సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాశ్ రెడ్డి ఇళ్లతో పాటు కేసులోని ఇతర నిందితుల నివాసాల్లో ఈ తనిఖీలు కొనసాగుతుండటం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది.
మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి దారుణ హత్య ఉదంతంలో ఆర్థిక లావాదేవీలపై దృష్టి సారించిన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) శుక్రవారం ఉదయం నుంచే దూకుడు పెంచింది. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ) దాఖలు చేసిన చార్జ్షీట్లు, సేకరించిన సాక్ష్యాల ఆధారంగా ఈడీ అధికారులు మనీలాండరింగ్ కేసు నమోదు చేసి ఈ సోదాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. హైదరాబాద్తో పాటు కడప జిల్లాలోని పులివెందుల, తొండూరు పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఆరు కీలక స్థావరాలపై ఈడీ జోనల్ బృందాలు దాడులు జరిపాయి.
రూ. 4 కోట్ల నగదు మూలాలపై ఆరా : సీబీఐ దర్యాప్తు సమయంలో వివేకా హత్య కోసం నిందితులకు రూ. 4 కోట్ల సుపారీ మాట్లాడినట్లు, అందులో కొంత నగదు చేతులు మారినట్లు నిర్ధారణ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ భారీ మొత్తం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎవరి ఖాతాల నుంచి జమ అయ్యాయి? అనే కోణంలో ఈడీ లోతుగా విచారణ జరుపుతోంది. దీనిపై సమగ్ర సమాచారం తెలుసుకున్న తర్వాతే ఈడీ సోదాలు చేసిందని తెలుస్తుంది.
కోకాపేటలో సోదాలు పులివెందులలో ఉత్కంఠ: అదేవిధంగా హైదరాబాద్లోని రెండు ప్రాంతాల్లో ఈడీ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. కోకాపేటలోని ఓపెన్ స్కైస్లో కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాశ్ రెడ్డి నివాసంలో ఈడీ అధికారులు ఉదయం నుంచే సోదాలు జరుపుతున్నారు. డిజిటల్ ఆధారాలు, బ్యాంక్ లావాదేవీల పత్రాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు కడప జిల్లా పులివెందులలోని అవినాశ్ రెడ్డి నివాసానికి అధికారులు వెళ్లేసరికి ఇల్లు తాళం వేసి ఉంది. దీంతో కాసేపు ఉత్కంఠ నెలకొంది. రంగంలోకి దిగిన అధికారులు అవినాశ్ రెడ్డి చిన్నాన్న మనోహర్రెడ్డిని అక్కడికి పిలిపించి, తాళాలు తెరిపించి లోపలికి వెళ్లారు. ప్రస్తుతం అక్కడ తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి.
నిందితుల ఇళ్లలోనూ తనిఖీలు : కేసులో ప్రధాన నిందితులుగా ఉన్న సునీల్యాదవ్, దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి నివాసాల్లోనూ ఈడీ బృందాలు ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టాయి. అలాగే కడప జిల్లా తొండూరు మండలం టి.తుమ్మలపల్లిలోని ఎర్ర గంగిరెడ్డి నివాసంలోనూ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తూ కీలక పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో జరిగిన పరిణామాల దృష్ట్యా ఈడీ అధికారులకు భద్రత కల్పించేందుకు సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలను రంగంలోకి దించినట్లు సమాచారం.
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