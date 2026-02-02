ETV Bharat / state

స్కిల్‌ కేసులో చంద్రబాబు ప్రమేయం లేదు: ఈడీ

నేరాదాయానికి సంబంధించిన ఏ ప్రక్రియలోనూ ఆయన పాత్ర లేదన్న ఈడీ- మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం కింద చేపట్టిన దర్యాప్తులో వెల్లడి

ED Clears Chandrababu Naidu Money Laundering in AP Skill Scam
ED Clears Chandrababu Naidu Money Laundering in AP Skill Scam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 10:16 AM IST

3 Min Read
ED Clears Chandrababu Naidu Money Laundering in AP Skill Scam: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ 2014-19 మధ్య చేపట్టిన సీమెన్స్‌ ప్రాజెక్టు నిధులు దుర్వినియోగమయ్యాయనే కేసులో చంద్రబాబు ప్రమేయం లేదని ఈడీ తేల్చి చెప్పింది. ఈ కేసులో నేరాదాయానికి సంబంధించిన ఏ ప్రక్రియలోనూ, కార్యకలాపాల్లోనూ ఆయన పాత్ర లేదని కుండబద్దలు కొట్టింది. మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం కింద చేపట్టిన దర్యాప్తులో చంద్రబాబు పాత్ర ఉన్నట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదని నిర్ధరించింది. అందుకే ఈ కేసులో నిందితుడిగా చేర్చలేదని స్పష్టం చేసింది.

స్కిల్‌ కేసులో విశాఖ పీఎంఎల్​ఏ కోర్టులో 2023 మే 1న వేసిన ప్రధాన అభియోగపత్రంలోనూ, తాజాగా దాఖలు చేసిన అదనపు అభియోగపత్రంలోనూ చంద్రబాబు పాత్ర లేదని ఈడీ పేర్కొంది. సీమెన్స్‌ ప్రాజెక్టు నిధుల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై 2021 డిసెంబరులో నమోదు చేసిన కేసులో చంద్రబాబును ప్రధాన నిందితుడిగా చేర్చి విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేశామని ఏపీ సీఐడీ 2024 ఏప్రిల్‌లో తమకు లేఖ రాసిందని ఈడీ తెలిపింది. అయితే మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం కింద తాము నమోదు చేసిన కేసులో చంద్రబాబు పాత్ర ఎక్కడా తేలలేదని తాజా అనుబంధ అభియోగపత్రంలో వివరించింది. సీమెన్స్‌ ప్రాజెక్టులో నిధుల దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారంటూ 2021 డిసెంబరులో సీఐడీ కేసు నమోదు చేసింది. నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థలో పనిచేసిన అధికారులతో పాటు, సీమెన్స్‌ ప్రాజెక్టు అమలు చేసిన వివిధ సంస్థల ప్రతినిధుల్ని నిందితులుగా చేర్చింది. ఈ కేసులో మనీ లాండరింగ్‌ వ్యవహారాలు ఉన్నాయంటూ ఆ ఎఫ్​ఐఆర్​ను ఈడీకి పంపించింది. దాని ఆధారంగా ఈడీ కూడా 2022 డిసెంబరులో ఈసీఐఆర్‌ఐ నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.

స్కిల్‌ కేసులో చంద్రబాబు ప్రమేయం లేదు: ఈడీ (ETV)

'చంద్రబాబు పాత్రే లేదు': నాటి సీఎం జగన్‌ కక్ష సాధింపులో భాగంగా చంద్రబాబుపై ఏపీ సీఐడీ ‘స్కిల్‌’ కేసు నమోదు చేసింది. ఆ కేసులో 2023 సెప్టెంబరులో చంద్రబాబును నిందితుడిగా చేరుస్తూ ఏసీబీ కోర్టులో మెమో దాఖలు చేసిన సీఐడీ ఆయన్ను అరెస్టు చేసింది. దాదాపు 53 రోజుల పాటు రాజమహేంద్రవరం జైల్లో నిర్బంధించింది. 2024 ఏప్రిల్‌లో విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో అభియోగపత్రం దాఖలు చేసి చంద్రబాబును ప్రధాన నిందితుడిగా పేర్కొంది. ఆయన్ను ఈడీ కేసులోనూ ఇరికించాలని ఈ విషయాలన్నీ ఈడీకి పంపారు. దర్యాప్తులో వాటన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకున్న ఈడీ అసలు ఈ కేసులో చంద్రబాబు పాత్రే లేదని తేల్చి చెప్పేసింది.

సీమెన్స్‌ ప్రాజెక్టు అమలుకు సంబంధించి ఏపీ ప్రభుత్వం నుంచి వివిధ సంస్థలకు నిధులు విడుదలైన తర్వాత.. వాటి ప్రతినిధులు డొల్ల కంపెనీల ద్వారా వాటిని దారి మళ్లించుకున్నారని ఈడీ దర్యాప్తులో తేలింది. డిజైన్‌టెక్‌ సిస్టమ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌, దాని ఎండీ వికాస్‌ వినాయక్‌ ఖన్వేల్కర్, సీమెన్స్‌ మాజీ ఎండీ సుమన్‌ బోస్, వారి సన్నిహిత అనుచరులు ముకుల్‌ చంద్ర అగర్వాల్, సురేష్‌ గోయల్‌ కలిసి అంతర్గతంగా నిధులు మళ్లించుకున్నట్లు తాజాగా దాఖలు చేసిన అనుబంధ అభియోగపత్రంలో ఈడీ స్పష్టం చేసింది. వారి ప్రమేయంపై అభియోగాలు మోపింది. డొల్ల కంపెనీలు ఉపయోగించి బహుళ అంచెల లావాదేవీలు, నకిలీ ఇన్‌వాయిస్‌లతో నేరానికి పాల్పడినట్లు గుర్తించి వారికి సంబంధించిన మొత్తం 54కోట్ల 74 లక్షల రూపాయల ఆస్తులనుఈడీ ఎటాచ్‌ చేసింది. ఈ మొత్తం దర్యాప్తులో ఆయా కంపెనీల మధ్య జరిగిన అంతర్గత లావాదేవీల్లో మనీలాండరింగ్‌ ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ వ్యవహారాలు వేటితోనూ చంద్రబాబుకు సంబంధమే లేదని ఈడీ దర్యాప్తులో తేల్చేసింది.
సీమెన్స్‌ ప్రాజెక్టు అమలు వ్యవహారంలో జగన్‌ ప్రభుత్వ హయాంలో సీఐడీ బనాయించిన అక్రమ కేసులోనూ చంద్రబాబుకు ఇప్పటికే విముక్తి లభించింది. ఆయనపై వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నమోదు చేసిన నేరాభియోగాలు, నేరారోపణల్ని ‘మిస్టేక్‌ ఆఫ్‌ ఫ్యాక్ట్‌’గా పేర్కొంటూ ఏపీ సీఐడీ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో తుది నివేదిక దాఖలు చేయగా న్యాయస్థానం దాన్ని అంగీకరించింది. నేరారోపణల నుంచి విముక్తి కల్పిస్తూ జనవరి 12న ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఇప్పుడు తాజాగా ఈడీ దర్యాప్తులోనూ ఈ కేసులో చంద్రబాబు ప్రమేయం లేదని స్పష్టమైంది. చంద్రబాబుకు ఈడీ క్లీన్‌ చీట్‌ పై మంత్రులు , టీడీపీ నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయ కక్షలకు పాల్పడినా చివరకు ధర్మమే గెలిచిందన్నారు.

