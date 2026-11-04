హైదరాబాద్లో అంతర్జాతీయ నకిలీ కాల్సెంటర్ గుట్టురట్టు - నలుగురు నిందితుల అరెస్ట్
ED busts international fake call center Scam : అంతర్జాతీయ నకిలీ కాల్సెంటర్ ముఠా గుట్టును ఈడీ రట్టు చేసింది. అమెరికా పౌరులే లక్ష్యంగా హర్షల్రావల్ ముఠా మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు గుర్తించింది.
Published : November 4, 2026 at 2:51 PM IST
హైదరాబాద్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు సైబర్ నేరగాళ్ల ఆటకట్టిస్తున్నారు. ఫేక్ కాల్సెంటర్ వేదికగా మోసాలకు పాల్పడుతున్న నేరగాళ్లకు అరదండలు వేస్తూ కటకటాలకు పంపుతున్నారు. అమెరికా పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకుని గత మూడేళ్లుగా సాగిస్తున్న అంతర్జాతీయ సైబర్ మోసం కేసులో మరో నలుగురు నిందితులను హైదరాబాద్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.ఫేక్ కాల్ సెంటర్ వేదికగా క్రిప్టో కరెన్సీ, డిజిటల్ అరెస్టుల పేరుతో ఏకంగా రూ.400 కోట్లకు పైగా కొల్లగొట్టిన హర్షల్ రావల్ అంతర్జాతీయ ముఠాగా ఈడీ అధికారులు గుర్తించారు. పాటియాలాలో దాడులు నిర్వహించి కీలక నిందితులను అరెస్ట్ చేసి హైదరాబాద్కు తరలించారు.
అమెరికా పౌరులే టార్గెట్గా
అమెరికా పౌరులనే టార్గెట్గా చేసుకుని హర్షల్ రావల్ అనే వ్యక్తి ఈ అంతర్జాతీయ సైబర్ మోసాల నెట్వర్క్ను నడుపుతున్నట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో తేలింది. హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్ వేదికగా ఫేక్ కాల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు నిందితులు ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడి నుంచే తమ మోసపూరిత కార్యకలాపాలు ప్రారంభించారని మాదాపూర్ కాల్ సెంటర్పై పోలీసులు, అధికారులు దాడులు నిర్వహించడంతో మకాంను పంజాబ్లోని పాటియాలకు మార్చారు. అక్కడ మరో ఫేక్ కాల్ సెంటర్ తెరిచి గత మూడేళ్లుగా వ్యవస్థీకృతంగా మోసాలు కొనసాగిస్తున్నారని దర్యాప్తులో ఈడీ అధికారులు గుర్తించారు.
డిజిటల్ అరెస్టు, క్రిప్టోకరెన్సీల పేరుతో
పాటియాలా కాల్సెంటర్ నుంచి అమెరికా పౌరులకు ఫోన్లు చేస్తూ, డిజిటల్ అరెస్ట్ బెదిరింపులు, క్రిప్టో కరెన్సీ పెట్టుబడుల ఎర చూపుతూ వేలాది మందిని బురిడీ కొట్టించారని విచారణలో ఈడీ గుర్తించింది. అమెరికా పౌరుల నుంచి సేకరించిన సొమ్మును క్రిప్టోకరెన్సీ రూపంలోకి మార్చి, ఆపై హవాలా మార్గాల్లో నగదు బదిలీ చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ అక్రమ లావాదేవీలను దాచేందుకు, మోసాల సొమ్మును గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తరలించేందుకు నిందితులు వందలాది మ్యూల్ బ్యాంకు ఖాతాలను ఉపయోగించినట్లు తేలింది.
పలు రాష్ట్రాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు
ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం దాదాపు రూ.400 కోట్ల మేర క్రిప్టో లావాదేవీలు జరిగినట్లు ఈడీ అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. పక్కా ఆధారాలతో దాడులు చేసిన హైదరాబాద్ ఈడీ బృందం పాటియాలాలో ప్రధాన సూత్రధారి హర్షిల్ రావల్తో పాటు, అతనికి సహకరించిన ప్రణవ్ పితాదియా, జశ్వంత్ సింగ్ ,చేతన్ ముంజల్లను అరెస్ట్ చేసింది. వీరిని పీటీ వారింట్ హైదరాబాద్కు తీసుకు వచ్చి రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ కేసు తీవ్రత దృష్ట్యా ఈడీ అధికారులు దేశంలో పలు రాష్ట్రాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ అంతర్జాతీయ సైబర్ ముఠా వెనుక ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీల నెట్వర్క్, హవాలా ఏజెంట్లు, ఇంకా ఎవరెవరి పాత్ర పై నిందితులను కస్టడీ తీసుకుని ఈడీ అధికారులు లోతుగా దర్యాప్తు చేయనున్నారు.
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