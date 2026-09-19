కల్తీనెయ్యి కేసులో కీలక పరిణామం - కైలాష్చంద్ మాంగ్లా అరెస్ట్
తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా వ్యవహారంలో కీలక వికెట్ పడింది. టీటీడీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరాలో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన కైలాష్ చంద్ మాంగ్లాను ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 10:06 AM IST
Kailash Chand Arrested in Adulterated Ghee Case : తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా వ్యవహారంలో కీలకపాత్ర పోషించిన కైలాష్చంద్ మాంగ్లాను హైదరాబాద్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారుల బృందం గురువారం అరెస్టు చేసింది. నిందితుడిని విశాఖలో ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం అతనికి జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించింది. ఈ విషయాన్ని ఈడీ అధికారులు శుక్రవారం అధికారికంగా ప్రకటించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి (TTD) రూ. 230 కోట్ల విలువైన కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగిందని ఈడీ వెల్లడించింది.
ఈ వ్యవహారంపై తిరుపతి తూర్పు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. సీబీఐ నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) ఈ కేసును దర్యాప్తు చేసి, ఈ ఏడాది జనవరిలో నెల్లూరు ఏసీబీ కోర్టులో తుది ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసింది. నిందితుడు మనీ లాండరింగ్కు పాల్పడినట్లు నిర్ధారణ కావడంతో ఈడీ రంగప్రవేశం చేసింది. ఈ ఏడాది జూన్లో దేశవ్యాప్తంగా 15 ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించారు. తాజాగా ఇదే కేసులో ఇప్పుడు ఈడీ అధికారులు కైలాష్చంద్ మంగ్లాను అరెస్టు చేశారు. అంతకుముందు భోలేబాబా ఓరోగానిక్ డెయిరీ డైరెక్టర్ విపిన్ జైన్ను అరెస్టు చేశారు.
'అగ్మార్క్ స్పెషల్ గ్రేడ్': సుకృతి ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్గా ఉన్న కైలాష్చంద్ మాంగ్లా, కల్తీ నెయ్యి తయారీలో కీలక పాత్ర పోషించారని ఈడీ పేర్కొంది. రిఫైన్డ్ పామాయిల్, పామ్ కెర్నల్ ఆయిల్, పామోలిన్, మోనోగ్లిజరైడ్స్, ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఈస్టర్స్, ఎంజీ-90, మైవాసెట్ సాఫ్ట్ 400 వంటి రసాయనాలను ఉపయోగించి కల్తీ నెయ్యిని తయారు చేసి, ఆ తర్వాత టీటీడీకి సరఫరా చేశారు. దీన్ని 'అగ్మార్క్ స్పెషల్ గ్రేడ్' నెయ్యిగా చలామణి చేశారు.
2019-2024 మధ్య సుమారు రూ.230 కోట్ల విలువైన నెయ్యి సరఫరా చేయగా, ఇందులో దాదాపు రూ.96 కోట్ల విలువైన నెయ్యిని కైలాష్చంద్ మాంగ్లానే తయారుచేశారు. ఇందుకు తనకు చెందిన సుకృతి ఫుడ్స్ సంస్థనే ఆయన కేంద్రంగా చేసుకున్నారు. ఇలా తయారైన నెయ్యిని పునబాకలోని శ్రీ వైష్ణవి డైరీ స్పెషాలిటీస్, మల్గంగా మిల్క్ అండ్ ఆగ్రో ప్రొడక్ట్స్, ఏఆర్ డైయిరీ ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థల ద్వారా తిరుమలకు పంపారు. దాన్ని స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యిగా నమ్మించేందుకు తప్పుడు రికార్డులు, దొంగ రవాణా బిల్లులను నిందితుడు సృష్టించాడు. ఇతర కంపెనీలతో నెయ్యి కొనుగోలు చేసినట్లు, అమ్మకాలు జరిగినట్లుగా నకిలీ పత్రాలను సృష్టించాడని ఈడీ వెల్లడించింది.
సయోధ్య కుదిర్చి: కల్తీనెయ్యి సరఫరాలో వివిధ డెయిరీల మధ్య సయోధ్య కుదిర్చేందుకు టీటీడీ అధికారులు, డెయిరీ నిపుణులకు లంచాలు ఇవ్వడంలోనూ కైలాష్చంద్ మాంగ్లా కీలకపాత్ర పోషించారు. సుకృతి ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు ప్రమోటర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు, భోలేబాబా ఆర్గానిక్ డెయిరీకి అధీకృత ప్రతినిధిగా కూడా వ్యవహరించారు. నెయ్యి టెండర్లు కట్టబెట్టేందుకు లంచం ఇవ్వాలని టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్పన్న కమీషన్ ఏజెంట్ పీపీ శ్రీనివాసన్ను సంప్రదించగా, అతను మాంగ్లాతో మాట్లాడాలని సూచించారు.
తర్వాత భోలేబాబా డెయిరీ డైరెక్టర్ పోమిల్ జైన్ను దిల్లీలో ఉన్న చిన్నప్పన్న వద్దకు మాంగ్లానే తీసుకెళ్లారు. టీటీడీకి వైష్ణవి డెయిరీ కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసే విషయంలోనూ కైలాష్చంద్ మాంగ్లా మధ్యవర్తిగా వహించారు. భోలేబాబా డెయిరీ డైరెక్టర్లు పొమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్, డెయిరీ నిపుణుడు విజయభాస్కరరెడ్డితో కలిసి టీటీడీ టెండర్లలో పాల్గొనేలా వారిని ఒప్పించారు. ఈ మేరకు వాస్తవాలను సిట్ గతంలోనే నిర్ధారించింది.
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