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మద్యం రవాణా కేసులో సునీల్ అరెస్ట్ - మాజీ మంత్రి కారుమూరికి ఈడీ నోటీసులు

ఏపీ మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో కారుమూరి కుమారుడు సునీల్ అరెస్ట్ - సునీల్‌ను అరెస్ట్ చేసిన ఈడీ అధికారులు - మరోవైపు మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావుకు ఈడీ నోటీసులు

ED Arrests Karumuri Sunil
ED Arrests Karumuri Sunil (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 3:43 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 5:43 PM IST

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ED Arrests Karumuri Sunil : ఏపీలో సంచలనం సృష్టించిన మద్యం రవాణా కుంభకోణం, మనీలాండరింగ్ కేసుల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ విచారణ వేగవంతం చేసింది. ఈ కేసులో మాజీ మంత్రి కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు కుమారుడు కారుమూరి సునీల్ కుమార్‌ను ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ (పీఎమ్​ఎల్ఏ) కింద ఈ అరెస్ట్ జరిగింది. తాజా పరిణామాలతో ఈ స్కామ్​లో ఈడీ అధికారికంగా అరెస్ట్ చేసిన వారి సంఖ్య మూడుకు చేరింది.

ఈడీ, సీఐడీ వర్గాలు వెల్లడించిన, న్యాయస్థానానికి సమర్పించిన నివేదికల ప్రకారం ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించిన వివరాలను పరిశీలిస్తే సిగ్మా ముసుగులో సిండికేట్ దందా ద్వారా ప్రభుత్వానికి రూ.195 కోట్ల నష్టం కలిగించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్​లో ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ డిపోల నుంచి ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలకు మద్యం సరఫరా చేసే కాంట్రాక్టుల కేటాయింపులో భారీగా నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు.

దిల్లీకి చెందిన 'సిగ్మా సప్లయి చైన్ సొల్యూషన్స్' సంస్థకు ప్రధాన కాంట్రాక్టు దక్కేలా నిబంధనలు మార్చారు. ఒప్పంద కాలాన్ని ఏడాదితో పాటు మరో రెండేళ్లు పొడిగించారు. సిగ్మాను కేవలం ఫ్రంట్ కంపెనీగా సిండికేట్​ కోసం మాత్రమే వాడారు. రవాణా ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో 95-96 శాతం నిధులు సిండికేట్ ఖాతాల్లోకి వెళ్లగా, సిగ్మా సంస్థకు కేవలం 4 శాతం మాత్రమే వెళ్లినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఈ అక్రమాల వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాకు కచ్చితంగా రూ.195.33 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లినట్లు నిర్ధారించింది. అయితే సీఐడీ ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం ఈ స్కామ్ విలువ రూ.200 కోట్ల నుంచి రూ.400 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది.

AP Liquor Transportation Scam : మద్యం రవాణా సబ్ కాంట్రాక్టులు దక్కించుకుని, సిండికేట్ నిధులను మళ్లించడంలో కారుమూరి సునీల్ కుమార్​ మీడియేటర్‌గా వ్యవహరించారు. సిగ్మా సంస్థ నుంచి సునీల్‌కు చెందిన 'శ్రీ సుదర్శన కన్‌స్ట్రక్షన్స్' సంస్థ సబ్‌ కాంట్రాక్ట్ పొందింది. కోస్తా, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో మద్యం రవాణా బాధ్యతలను సునీల్ హైదరాబాద్‌ కార్యాలయం నుంచే పర్యవేక్షించారు. ఈ రవాణా సబ్‌ కాంట్రాక్ట్ ద్వారా వచ్చిన లాభాల్లో ఏకంగా 85 శాతం సొమ్ము సునీల్, ఆయన సతీమణి కీర్తి వ్యక్తిగత బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి మళ్లినట్లు న్యాయస్థానానికి తెలిపింది. ముఖ్యంగా సునీల్‌ భార్య కీర్తి బ్యాంక్‌ ఖాతాలోకి రూ.9.4 కోట్లు వచ్చి చేరినట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు ఆధారాలతో సహా గుర్తించాయి.

మద్యం సిండికేట్ సభ్యుల నుంచి సునీల్, ఆయన తండ్రి నాగేశ్వరరావుకు నగదు, బ్యాంకింగ్ మార్గాల ద్వారా సుమారు రూ.15 కోట్లు చేరినట్లు ఈడీ సోదాల్లో ఆధారాలు లభించాయి. అంతేకాకుండా 'శ్రీ సుదర్శన' సంస్థకు రూ.68 కోట్ల నిధులు లభించినట్లు గుర్తించారు. ఈ స్కామ్‌పై తొలుత విచారణ చేపట్టిన ఏపీ సీఐడీ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) విజయవాడ కార్యాలయంలో హాజరుకావాలని సునీల్, నాగేశ్వరరావులకు ముందస్తు నోటీసులు జారీ చేసింది. కానీ కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం కారణాలను చూపించి వారు హాజరుకాలేదు. అలాగే నకిలీ ఒప్పంద పత్రాలను సృష్టించే ప్రయత్నం చేశారు.

మరోవైపు జూన్ మొదటి వారంలో కారుమూరి నివాసాలు సహా పలు చోట్ల ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ క్రమంలోనే భారీగా నగదు, కీలక డాక్యుమెంట్లు, రెండు ఖరీదైన రోలెక్స్ వాచీలు, ఒక లగ్జరీ కారును సీజ్ చేసింది. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఈడీ మనీలాండరింగ్ కేసులో నేరుగా అరెస్ట్ చేసిన వారిలో గత ప్రభుత్వంలో ఐటీ సలహాదారుగా వ్యవహరించిన రాజ్ కెసిరెడ్డి ఒకరు. జూన్ 11న అతడిని అరెస్ట్ చేసింది. అంతేకాక ఈ స్కామ్​లో ప్రధాన సూత్రధారిగా ఏ1గా అతన్ని పేర్కొంది. అలాగే ఏపీఎస్​బీసీఎల్ మాజీ ఎండీ దొంతిరెడ్డి వాసుదేవరెడ్డిని ఈనెల 11న అరెస్ట్ చేసింది. ఈయనపై అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి అక్రమాలకు సహకరించిన ఆరోపణలున్నాయి.

AP Liquor Scam Probe : ఈ క్రమంలోనే ఈరోజు కారుమూరి సునీల్ కుమార్‌ను ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ డైరెక్టరేట్​ అరెస్ట్ చేసింది. సునీల్‌ను వైద్య పరీక్షల అనంతరం నాంపల్లి ఈడీ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ఆ తర్వాత అతడిని కస్టడీకి కోరనున్నట్లు తెలుస్తోంది. డొల్ల కంపెనీల ద్వారా లంచాల సొమ్మును హవాలా మార్గాల్లో దుబాయ్ వంటి దేశాలకు మళ్లించారా? అనే కోణంలో ప్రశ్నించనున్నట్లు సమాచారం. మొబైల్స్, లాప్‌టాప్‌లలో లభించిన వాట్సప్, టెలిగ్రామ్ చాట్స్ ఆధారంగా విచారించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మరోవైపు ఈ కేసులో ఈడీ ఇప్పటికే రూ. 441.61 కోట్ల ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది. తాజా ఆధారాలతో మరిన్ని బినామీ ఆస్తులను జప్తు చేయనుంది. ఈ ముగ్గురి నుంచి సేకరించే సమాచారంతో వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన మరికొంతమంది కీలక నేతలు, అప్పటి సీఎంఓ అధికారులకు ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ డైరెక్టరేట్​ నోటీసులు జారీ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. విచారణ పూర్తయ్యాక అదనపు ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేయనుంది.

కారుమూరి నాగేశ్వరరావుకు ఈడీ నోటీసులు : మరోవైపు మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావుకు ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈనెల 23న హైదరాబాద్‌లోని ఈడీ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరుకావాలని తెలిపింది.

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Last Updated : June 18, 2026 at 5:43 PM IST

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