తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి కేసులో ఈడీ చర్యలు - కోట్ల విలువైన ఆస్తులు జప్తు
Tirumala Laddu Adulteration : తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి కేసులో ఈడీ చర్యలు చేపట్టింది. రూ.129.85 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 6:08 PM IST
ED Action on Tirumala Laddu Adulteration : తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి కేసులో ఈడీ చర్యలు చేపట్టింది. రూ.129.85 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది. బోలేబాబా, శ్రీవైష్ణవి డెయిరీ, సుకృతి ఫుడ్స్ ఆస్తులు జప్తు చేసింది. అలాగే ప్రమోటర్లు విపిన్జైన్, కైలాశ్చంద్ర, కుటుంబసభ్యుల ఆస్తులపైనా చర్యలు చేపట్టింది. పీఎంఎల్ఏ కింద ఈడీ జోనల్ కార్యాలయం ఆస్తులు అటాచ్ చేసింది. రూ.234.5 కోట్ల కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. రసాయనాలు కలిపి కల్తీ నెయ్యి తయారు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
టెండర్లలో పాల్గొన్న ఫ్రంట్ డెయిరీల ద్వారా కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగింది. కొనుగోళ్లు, అమ్మకాల్లో నకిలీ లావాదేవీలు చూపినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. బ్యాంకుల ద్వారా చెల్లించి, హవాలా మార్గంలో వెనక్కి మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గతంలో 6 రాష్ట్రాల్లో 16 ప్రాంతాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. గత సోదాల్లో రూ.2.7 కోట్లు, బ్యాంకు నిల్వలు సీజ్, ఫ్రీజ్ చేసింది. ఇప్పటికే విపిన్జైన్, కైలాశ్చంద్ర మంగ్లాను ఈడీ అరెస్టు చేసింది. సీజ్, ఫ్రీజ్, అటాచ్మెంట్ కలిపి మొత్తం రూ.132.55 కోట్లపై చర్యలు తీసుకుంది. కేసు విచారణపై ఈడీ జోనల్ కార్యాలయం మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.