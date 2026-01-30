ETV Bharat / state

అమరావతి నగర నిర్మాణం ఓ అరుదైన అవకాశం: ఆర్థిక సర్వే

కొత్త నగరాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అభివృద్ధి చెందుతున్న అమరావతి అందుకు ఉదాహరణ - ఇది సులభతర జీవనానికి భవిష్యత్‌ నగరం: ఆర్థిక సర్వే

Economic Survey Calls Amaravati
Economic Survey Calls Amaravati (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Economic Survey Calls Amaravati: ఆర్థిక సర్వే(2025-26) ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి నగర నిర్మాణం ఒక అరుదైన అవకాశమని పేర్కొంది. ఇది సులభతర జీవనానికి భవిష్యత్‌ నగరంగా నిలుస్తుందని తెలిపింది. ఒక నగరం కిక్కిరిసిపోయాక, సేవల కొరత ఏర్పడ్డాక, అనధికార నిర్మాణాలు పెరిగాక మార్పులు, చేర్పులు చేయడం కంటే గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ నగరం ఏర్పాటు ద్వారా అక్కడి జీవన వ్యవస్థని ముందు నుంచే ప్రణాళికాబద్ధంగా డిజైన్‌ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని వివరించింది.

భారీ మౌలిక సౌకర్యాలపై ఆధారపడే నగరాలకంటే విద్య, ఇతర రంగాల అనుసంధానంతో ఏర్పడే నగరాలే వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయని స్పష్టం చేసింది. కొత్త నగరాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చని, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అభివృద్ధి చెందుతున్న అమరావతిని అందుకు ఉదాహరణగా ఆర్థిక సర్వే పేర్కొంది.

దేశంలోనే 10 నివాస యోగ్య నగరాల్లో తిరుపతి, విజయవాడ: జీవన సౌలభ్య సూచీల్లో దేశంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న పది నగరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుపతి, విజయవాడ నగరాలకు స్థానం దక్కింది. బెంగళూరు, దిల్లీ, ముంబయి నగరాల్లాగా తిరుపతి, విజయవాడ తీవ్రమైన జనాభా ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడం లేదని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించింది. ఇక్కడ నగరీకరణ జరుగుతోందని.. మౌలిక సౌకర్యాలు, ఉద్యోగావకాశాలు సులభంగా లభిస్తాయని వెల్లడించింది.

అగ్రస్థానంలో ఉన్న నగరాలు ఇవే

  1. పుణె
  2. నవీ ముంబయి
  3. గ్రేటర్‌ ముంబయి
  4. తిరుపతి
  5. చండీగఢ్
  6. ఠాణె
  7. రాయ్‌పుర్
  8. ఇండోర్
  9. విజయవాడ
  10. భోపాల్‌

నివాస యోగ్య నగరాలంటే: ప్రపంచంలో జీవన సౌలభ్యం కలిగిన నగరాలన్నీ కొత్తవి, ధనికమైనవి కావని, రోజువారీ జీవనంలో ఇబ్బందుల్ని తగ్గించి ప్రజల వ్యక్తీకరణకు అవకాశం కల్పించేవని ఆర్థిక సర్వే వివరించింది. రోజూ ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించే నగరాలే నిజమైన నివాసయోగ్య నగరాలుగా వర్ణించింది. మౌలిక సౌకర్యాల కల్పనకే పరిమితం కాకుండా.. ప్రజల సమయం, వారి ఎంపికలు, సృజనాత్మకతను గౌరవించేలా ఉంటేనే అసలైన జీవనయోగ్యత సాకారమవుతుందని తెలిపింది.

ఉదాహరణ: డెట్రాయిట్‌లో జాతీయ రహదారులు, పరిశ్రమలు, స్టేడియాల నిర్మాణానికి పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టారు. కానీ ఆర్థిక ఉత్పాదకత పరంగా ఆ పెట్టుబడులకు తగ్గ ఫలితం సాధించలేదు. ఫలితంగా అక్కడ జనాభా తగ్గిపోయింది.

బోస్టన్‌లో మౌలిక సౌకర్యాలు పరిమితంగా ఉన్నా విద్యాసంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాలు ఎక్కువ. అవే నగరాన్ని ఆర్థిక, విద్య, బయోటిక్‌ తదితర ఆధునిక రంగాల దిశగా నడిపించాయి. బెంగళూరులో దిల్లీ, ముంబయితో పోలిస్తే మౌలిక సౌకర్యాలు తక్కువే. ఇంజినీరింగ్‌ ప్రతిభ, వ్యవస్థాపక పర్యావరణ వ్యవస్థ కారణంగానే భారతదేశ సిలికాన్‌ వ్యాలీగా ఎదిగింది.

జీవన సౌలభ్య సూచీకి ప్రధానాంశాలు: విద్య, ఆరోగ్యం, హౌసింగ్, నీరు, పారిశుద్ధ్యం, వ్యర్థాల నిర్వహణ, రవాణా, భద్రత, వినోదం తదితర అంశాల్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. వాటి ఆధారంగా నగరాల్లో జీవన నాణ్యతను కొలుస్తారు.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఏపీ రాజధాని నగరం అమరావతి అభివృద్ధి అన్నది జాతీయ, ప్రాంతీయ ప్రాధాన్యమున్న అంశమని తమిళనాడు ఎంపీ (ఏఐఏడీఎంకే) ఎం.తంబిదురై నేతృత్వంలోని రాజ్యసభ హామీల కమిటీ పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. రాజధాని అభివృద్ధి అన్నది జాతీయంగా, ప్రాంతీయంగా చాలా ప్రాధాన్యమున్న అంశం.

భారతదేశంలో ఫుడ్ అంటే గుర్తుకు వచ్చేది మన రాష్ట్రమే: సీఎం చంద్రబాబు

రాజధాని అమరావతి విస్తరణలో కీలక ముందడుగు - రెండో దశలో 709.6 చ.కి.మీ.లకు మాస్టర్‌ప్లాన్‌

TAGGED:

AMARAVATI WINDOW OF OPPORTUNITY
ECONOMIC SURVEY ABOUT AMARAVATI
ECONOMIC SURVEY 2025 TO 26
BEST CITIES IN INDIA TO LIVE
ECONOMIC SURVEY CALLS AMARAVATI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.