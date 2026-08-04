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టీటీడీ అగరబత్తీల కాంబో ప్యాక్​ ధర రూ.452 - ఈ-కామర్స్​ సైట్లలో రూ.1035 - అక్రమార్కుల దోపిడీ

కాంబో ప్యాక్‌లకు రెట్టింపు ధర - సొమ్ము చేసుకుంటున్న నకిలీ సంస్థలు - టీటీడీ విక్రయించేది రూ.452.38 కాగా ఆన్‌లైన్లో రూ.1035 నుంచి రూ.1049

Ecommerce Sites Fleecing Over TTD Agarbattis
Ecommerce Sites Fleecing Over TTD Agarbattis (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 1:12 PM IST

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Ecommerce Sites Fleecing Over TTD Agarbattis: టీటీడీ ఉత్పత్తులు, వాటిని పోలిన నకిలీ ఉత్పత్తులు ఆన్‌లైన్‌లో అంగడి సరకులుగా మారిపోతున్నాయి. భక్తుల ఆదరణకు అనుగుణంగా టీటీడీ విభిన్న పరిమళాలతో అగరబత్తులను తయారు చేయించి విక్రయిస్తోంది. కొందరు అక్రమార్కులు వాటిని ఈ-కామర్స్‌ సైట్లలో ఉంచి రెట్టింపు ధరకు విక్రయిస్తున్నారు. అగరబత్తులతోపాటు ఓ చిన్నపాటి వస్తువును ఉంచి భారీ ధరకు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఉదాహరణకు టీటీడీ అగరబత్తి కాంబో ప్యాక్‌ ధర టీటీడీ విక్రయించేది రూ.452.38 కాగా ఆన్‌లైన్లో రూ.1035 నుంచి రూ.1049 వరకు విక్రయిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఆలయాల్లో స్వామివారి అలంకరణకు, పూజకు వినియోగించే పుష్పాలను వినియోగిస్తూ సుగంధ పరిమళాలు వెదజల్లే అగరబత్తులను తయారు చేస్తోంది. వీటి తయారీలో వివిధ పరిమాణాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ సిద్ధం చేశాక తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు పలు ఆలయాల్లో వీటిని విక్రయిస్తారు.

ఈ ఆలయాల్లోనే విక్రయాలు

  • తిరుచానూరులోని శ్రీపద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం
  • తిరుపతిలోని రాములవారి ఆలయం
  • శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయం
  • గోవిందరాజస్వామి ఆలయం
  • కపిలేశ్వర ఆలయం
  • శ్రీనివాసమంగాపురం
  • అప్పలాయగుంట

సహా నారాయణవనంలోని టీటీడీ ప్రముఖ ఆలయాల వద్ద వాటిని విక్రయిస్తుంటారు. టీటీడీ అధికారిక వెబ్‌సైట్​తో కలిపి నెలకు రూ. కోటి వరకు విక్రయాలు జరుగుతున్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు తెలుపుతున్నాయి.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గతంలో కొన్ని ఈ-కామర్స్‌ సంస్థలకు క్యాలెండర్లు, డైరీల విక్రయానికి అనుమతులు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. కానీ అప్పుడు అగరబత్తులకు ఆ అనుమతులు ఇవ్వలేదు. ప్రస్తుతం టీటీడీ అనుమతి లేకుండానే కొన్ని సంస్థలు భారీ స్థాయిలో అగరబత్తులను సేకరించి విక్రయించడంపై పలు అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్నాయి.

అదీ నేరమే: అనుమతి లేకుండా టీటీడీ లేబుళ్లను వినియోగించడం కూడా నేరమే. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా టీటీడీ పేరుతో అగరబత్తులను సరఫరా చేసేవారిపైన విచారణ జరిపి భక్తులను ఈ-కామర్స్‌ సంస్థల దోపిడీ నుంచి కాపాడాలని కోరుతున్నారు. రాజస్థాన్‌కు చెందిన వ్యక్తి గతంలో లేబుళ్లు సిద్ధం చేసి విక్రయిస్తుండగా విజిలెన్స్‌కు ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఎస్వీ ఆయుర్వేద కళాశాల ప్రిన్సిపల్‌ రేణుదీక్షిత్‌ తెలిపారు. ఈ విషయం ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

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