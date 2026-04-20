ETV Bharat / state

నిరుపయోగంగా ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టు - అరకు పర్యాటకంలో నిర్వహణ లోపాలు

అరకులో రెండేళ్ల క్రితం ప్రారంభించిన ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టు - నిర్వహణ లోపంతో గుబురు పొదలతో దర్శనమిస్తున్న ఉద్యానవన ప్రదేశం - అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలంటున్న స్థానికులు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 10:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Eco Tourism Project Is Careless In Araku : ఆంధ్ర ఊటీ అరకులోయ అంటేనే పర్యాటక స్వర్గధామం. కానీ సుమారు రెండేళ్ల క్రితం ప్రారంభించిన ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుతం నిరుపయోగంగా మారింది. ఫలితంగా అరకులోయ వంటి సుందరమైన ప్రదేశాన్ని సందర్శించుకునే పర్యాటకులు ఆహ్లాదం పొందేందుకు వీలు లేకుండా పోయింది. ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టు నిర్వహణ గాలికి వదిలేయడం వల్ల పరిస్థితి ఈ విధంగా మారిందని పలువురు పేర్కొంటున్నారు. పూల మొక్కలతో చూడ చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన నర్సరీ నేడు పొదలతో నిండిపోవడం గమనార్హం.

నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టు: అరకులోయలో రిసార్ట్స్​లు, ప్రైవేటు లాడ్జిలు, అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ అతిథి గృహాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ డిమాండ్​ను దృష్టిలో ఉంచుకునిఅటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టు ద్వారా ఆదాయం పొందాలనే ఉద్దేశంతో అరకులోయలోని అటవీ శాఖ కార్యాలయం ఆవరణలో రూ.50 లక్షల వ్యయంతో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను రెండేళ్ల క్రితం చేపట్టగా ఇప్పుడు అవి నిర్లక్ష్యానికి గురవడం బాధాకరం. పర్యాటకులు అడవిలో ఉన్న అనుభూతి పొందాలనే ఉద్దేశంతో అటవీశాఖ అధికారులు పలు పనులను చేపట్టగా ఇప్పుడు అవి ఆహ్లాదానికి నోచుకోవడం లేదు.

వినియోగంలో లేని సౌకర్యాలు: ఇందులో భాగంగానే పర్యాటకులు కొత్త అనుభూతి పొందాలని ఉద్దేశంతో ఫోటోలు తీసుకునేందుకు వీలుగా చిన్నారుల పార్క్, ఉద్యానవనంతో పాటుగా మార్నింగ్ వాక్​కు వీలుగా ట్రాక్ తదితరాలను సైతం ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు అడ్డదిడ్డంగా పనికిరాని మొక్కలతో నిండిపోయింది. వీటితో పాటుగా పర్యాటకులు విడిది చేసేందుకు వీలుగా టెంట్లను సైతం ఏర్పాటు చేశారు. అదే విధంగా యువత విడిది చేయాలనే ఉద్దేశంతో తక్కువ ధరకే డార్మెటరీని ఏర్పాటు చేశారు. కానీ ప్రస్తుతం అవి వినియోగంలో లేవు. టెంట్​ల వద్ద పర్యాటకుల కోసం రాత్రివేళ విద్యుత్ దీపాలను సైతం ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాకుండా మరుగుదొడ్లు, తాగునీటి సౌకర్యం ఇతర రకాలైన అన్ని సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు.

చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి: ప్రజలు కానీ ప్రస్తుతం నిర్వహణ లేకపోవడంతో తుప్పలు, పొదల మధ్య ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టు పడి ఉంది. నిర్వహణ చేపట్టాల్సిన అటవీశాఖ అధికారులు నిర్లక్ష్యంతో ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టు పర్యాటకులకు ప్రతికూలంగా మారింది. పర్యాటకులు కోసం సీఎస్​ఆర్ నిధుల కింద ఏర్పాటు చేసినటువంటి రక్షిత తాగునీటి పథకం సైతం నిరుపయోగంగా తయారైంది. ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టును తిరిగి పట్టాలెక్కించే విధంగా అటవీ శాఖ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని పలువురు స్థానికులు ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నారు.

మరికొన్ని విశేషాలు: ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం అరకు అభివృద్ధికి వరాలు ప్రకటించింది. అరకులో ప్రపంచ స్థాయి ట్రెక్కింగ్‌, హైకింగ్‌ సౌకర్యాలను కల్పించనున్నట్లు కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ ప్రకటించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి దీన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాహస పర్యాటకానికి ఆదరణ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర నిర్ణయం కార్యరూపం దాలిస్తే అరకుకు కూడా పర్యాటకులు వరుస కట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి ట్రెక్కింగ్‌ ప్రియులు ఇక్కడికు వస్తారు. దీంతో స్థానికులకు కొత్త ఉద్యోగాలు దక్కడంతో పాటు ఇక్కడ వ్యాపార రంగం విస్తరించే సూచనలు ఉన్నాయి. తద్వారా అరకు ప్రాంత అభివృద్ధికి కొత్త బాటలు పడతాయి. దాంతో అరకలోయ తాత్కాలికంగా ఉన్న సమస్యలను అధిగమించి పర్యాటకంగా పుంజుకుంటుందని ఆశిద్దాం.

TAGGED:

ECO TOURISM PROJECT IN ARAKU
నిరుపయోగంగా ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టు
ARAKU TOURISM ON CARELESS
ECO TOURISM IN AP
ECO TOURISM IN ARAKU VALLEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.