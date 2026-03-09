భాగ్యనగరవాసులకు సరికొత్త వీకెండ్ స్పాట్ - ఎకో హిల్ పార్కు సందర్శిస్తే మైమరచిపోవాల్సిందే!
హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో ఎకో హిల్ పార్క్ ఏర్పాటు - సందర్శకులకు కనువిందు చేస్తున్న ఎకో హిల్ పార్క్ - పక్షులకు సహజ సిద్ధమైన వాతావరణం కల్పించేలా ప్రత్యేక చర్యలు
Published : March 9, 2026 at 9:26 AM IST
Eco Hill Park Set up at Himayat Sagar : హైదరాబాద్ మహానగరం నిత్యం వాహనాల రద్దీతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది. పక్షుల అరుపులు చెవిన పడని స్థితిలో ఆ వెలితి లేకుండా చేస్తోంది. ఇక్కడ పచ్చదనం కరువైన తరుణంలో నగర వాసులకు మరో పార్కు అందుబాటులోకి రానుంది. పక్షుల కిలకిలరావాలు, పచ్చని ప్రకృతి మన కళ్ల ముందే కదులుతుంటే ఆ ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. ఈ నేపథ్యంలో హిమాయత్ సాగర్ వద్ద ఎకో హిల్ పార్కును హెచ్ఎండీఏ తీర్చిదిద్దింది. మరి ఆ పార్కు విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
''ఇలాంటి బర్డ్స్ అన్ని నేను మొబైల్స్లోనే చూశాను. రియల్గా ఎప్పుడూ చూడలేదు. స్టడీస్ బుక్స్లో ఫొటోలు చూసేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు నేరుగా చూశాను. వాటిని టచ్ కూడా చేశాను. చాలా బాగుంది. ఇలా బర్డ్స్ను ఎప్పుడూ టచ్ కూడా చేయలేదు. ఇక్కడ స్థలం చాలా పెద్దగా ఉంది.'' - సందర్శకులు
డెక్కన్ పార్క్ సఫారీగా పేరు : ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని తలపించేలా కొత్వాల్గూడ వద్ద ఈ పార్కును సందర్శకులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. డెక్కన్ పార్క్ సఫారీగా దీనికి పేరు పెట్టారు. ఎత్తైన ప్రదేశాలను పచ్చదనంతో ఎకో హిల్ పార్క్గా తీర్చిదిద్దారు. నిత్యం సొంత పనుల్లో బిజీగా ఉండే వారికి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో గడిపేందుకు ఎకో హిల్ పార్కు ఓ వరంలా మారింది. వాకింగ్ ట్రాక్, చిన్నారుల కోసం ఆట వస్తువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, ఫొటోగ్రఫీ కోసం అద్భుతమైన వ్యూ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేశారు. మునుపెన్నడూ చూడని కొత్త రకాల పక్షులను చూశామని సదర్శకులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
''మేము 6,500 పిట్టలు రిలీజ్ చేశాము. సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఆసియా ఈ నాలుగు ఖండాల నుంచి ఈ పక్షులు వచ్చాయి. ప్రత్యేకంగా వాటి కోసం మైక్రోక్లైమెట్స్ ఏర్పాటు చేశాము. అవి ఎంత బాగా సెటిల్ అయ్యాయంటే ఒక ఏడాదిలో 500 పిల్లలకు పైగా వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం 7000 పిట్టలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడున్న సౌకర్యం ఏదైతే ఉందో ఇందులో దాదాపు 30 వేల పిట్టలు ఉండేందుకు వీలుగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 9000 బర్డ్స్ వరకు రిలీజ్ చేస్తాము. అంటే 8100 పిట్టలు, అలాగే వాటి పిల్లలు కూడా ఉండటంతో మొత్తం 9 వేల పిట్టలతో స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి అవి బ్రీడింగ్ స్టార్ట్ చేయడంతో 30 వేలకు పైనే అవుతాయి.'' - నందకిషోర్, డెక్కన్ బర్డ్స్ సఫారీ నిర్వాహకులు
ప్రవేశ రుసుములు ఇలా ఉన్నాయి : 'డెక్కన్ బర్డ్ సఫారీ' ఈ పార్కులో ఎంతో ప్రత్యేకం. ఇక్కడ ఉన్న రకరకాల పక్షులు సందర్శకులను ఎంతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పక్షులకు సహజ సిద్ధమైన వాతావరణం ఉండేలా ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేశారు. బటర్ ఫ్లై పార్కు, మొకావో, ఆఫ్రికన్ గ్రే పారెట్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. పెద్దలకు రూ.100, పిల్లలకు రూ.50 ప్రవేశ రుసుముగా నిర్ధారించారు. డెక్కన్ బర్డ్స్ సఫారీలో పెద్దలకు వీకెండ్స్లో రూ.200 సాధారణ రోజుల్లో రూ.150 నిర్ధారించారు. విద్యా సంస్థల నుంచి వచ్చే పిల్లలకు ప్రవేశ రుసుములో 50 శాతం రాయితీ కల్పించారు.
''ఇక్కడ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఇంత బాగుంటుందని ఊహించనే లేదు. లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా చాలా బాగుంది. రకరకాల ప్యారెట్స్ ఉన్నాయి. రకరకాల బర్డ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇలా చూడటం, బర్డ్స్ వచ్చి పట్టుకోవడం ఇదే మొదటి సారి.'' - సందర్శకులు
