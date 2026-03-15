గుర్రపుడెక్కతో అద్భుతాలు - డ్వాక్రా మహిళలకు ప్రత్యేక శిక్షణ
పర్యావరణహిత ఉపకరణాలను గుర్రపుడెక్కతో తయారుచేస్తున్న మహిళలు - గృహోపకరణాలు, వివిధ రకాల అలంకరణ ఉత్పత్తుల తయారీ - వీటికి మంచి డిమాండ్ వస్తుండడంతో మహిళలకు ఉపాధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 4:18 PM IST
ECO Friendly Tools from Horseshoes Dwcra Women Receive Special Training : కాలువలు, చెరువుల్లో విపరీతంగా పెరిగి నీటి పారుదలకు అడ్డంకిగా భావించే గుర్రపుడెక్కతో అద్భుతాలు చేయవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు కృష్ణా జిల్లా చిన్నాపురం మహిళలు. ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ప్రకృతితోపాటు మనిషిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్న నేపథ్యంలో గుర్రపుడెక్కతో పర్యావరణహిత ఉపకరణాలను తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ బాలాజీ చొరవతో వెలుగు విభాగం, లేపాక్షి వారి సహకారంతో చిన్నాపురంలో 60 మంది డ్వాక్రా మహిళలకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పించారు. గుర్రపు డెక్కతో హస్తకళలు చేయడం పై నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చింది. గృహోపకరణాలు, వివిధ రకాల అలంకరణ ఉత్పత్తుల తయారీని నేర్పించారు. బహుమతులు, పాఠశాలలు, హోటళ్లు, ఇళ్లలో అలంకరణ తదితరాలకు ఈ పర్యావరణహిత వస్తువులకు మంచి డిమాండ్ లభిస్తోంది. దీంతో మహిళలకు ఉపాధి దొరికింది.
గుర్రపుడెక్కతో కళాకృతులు: గుర్రపుడెక్కను సేకరించి ఆకులు, కాడలు వేరు చేసి ఎండబెడతారు. ఎండిన కాడలకు తేమ చేసి చిన్నపాటి చేతితో తిప్పే యంత్రం ద్వారా నారలా మారుస్తారు. ఆర్డర్ల మేరకు కావాల్సిన వస్తువులు తయారు చేస్తున్నారు. డస్ట్బిన్లు, టోపీలు, చాపలు, కూరగాయల బుట్టలు, హ్యాండ్ బ్యాగులు, తలగడలు, పుస్తకాల పెట్టెలు, ఇతర అలంకరణ వస్తువుల్లా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
"గుర్రపు డెక్కతో గృహోపకరణాలు, వివిధ రకాల అలంకరణ వస్తువులు తయారు చేస్తున్నాం. వేస్ట్గా ఉండే దాన్ని తీసుకువచ్చి, 15 లేదా 20 రోజులు ఎండబెడతాం. తర్వాత వాటిని వాటర్లో తడుపుకుంటూ డస్ట్బిన్లు, బుట్టలు మొదలైనవి తయారు చేసుకుంటాం. దీని వల్ల మాకు మంచి ఆదాయం వస్తుంది. ఈ వర్క్ని రెండు నెలలు నేర్చుకున్నాం. అంతకుముందు కూలీ పనులకు వెళ్లేవాళ్లం. ఇప్పుడు ఈ పని చేసుకుంటూ ఉపాధి పొందుతున్నాం." - మహిళలు
కలెక్టర్ బాలాజీ ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఆర్డర్లు ఇప్పిస్తున్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, వివిధ కార్యక్రమాల్లో బహుమతులుగా ఇచ్చేందుకు పర్యాటక ప్రాంతాలు, ఇళ్లు, హోటళ్లు, కార్యాలయాల్లో అలంకరణ వస్తువులుగా పెట్టుకునేందుకు పెద్దఎత్తున వీటిని తీసుకెళ్తున్నారు. ఇటీవల రాష్ట్రానికి విచ్చేసిన బిల్ గేట్స్కు జిల్లా కలెక్టర్ ఈ కళాకృతులను అందించారు.
"చిన్నాపురంలో 40 మంది మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చాం. జిల్లా కలెక్టర్ సొసైటీ హాలు ఇప్పించారు. గుర్రపు డెక్కతో గృహోపకరణాలు, వివిధ రకాలు అలంకరణ ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్నారు. ఈ హ్యూండూమ్స్కు డిమాండ్ పెరిగింది. ఆన్లైన్లో సేల్స్ ప్రారంభించాం. దీన్ని పెద్ద ఇండస్ట్రీగా చేయాలన్నదే మా లక్ష్యం." - హరహరనాథ్, డీఆర్డీఏ పీడీ
మరోవైపు గుర్రపు డెక్కతో వినూత్న రీతిలో సేంద్రియ ఎరువులు సైతం తయారు చేస్తున్నారు. పంట కాలువల్లో విపరీతంగా పెరిగే ఈ తీగతో సాగునీటి ప్రవాహానికి తీవ్ర ఆటంకాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అయితే గుర్రపుడెక్కతో తయారైన సేంద్రియ ఎరువును కూరగాయలు, మిద్దె పంటలు, ఆయిల్ ఫామ్, పూల మొక్కలు, వరి, ఉద్యాన పంటలు, కొబ్బరి, సపోటా, మామిడి ఇలా అన్నింటికీ ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ ఎరువు తయారీని మహిళా సమాఖ్యలకు అప్పగంచడంతో వారు ఆర్థికంగా అభివృద్ది సాధిస్తున్నారు. అదే విధంగా రైతులకు తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన సేంద్రియ ఎరువు లభిస్తోంది.
తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ ఫలితం: గుర్రపుడెక్కతో ఎరువు తయారీ తక్కువ సమయంలోనే పూర్తి అవుతుంది. అంతేకాకుండా సాధారణ ఎరువు కంటే గుర్రపుడెక్క ఎరువు 2 నుంచి 3 రెట్లు నాణ్యతగా ఉన్నట్లు ప్రయోగ పరీక్షల్లో తేలింది. గుర్రపుడెక్క తీగ కుళ్లడానికి తక్కువ సమయం పడుతోంది. దీంతో తయారు చేసిన సేంద్రియ ఎరువు దాదాపు 6 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
సేంద్రియ ఎరువుగా గుర్రపుడెక్క - మహిళలకు ఉపాధి