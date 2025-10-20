ETV Bharat / state

దీపం వెలిగితేనే లక్ష్మీ ప్రసన్నం - వెలుగుల పల్లెగా మారిన గూడవల్లి

కృష్ణా జిల్లా గూడవల్లిలో ఘనంగా దీపావళి ముందస్తు వేడుకలు - టపాసుల జోలికిపోకుండా పర్యావరణహితంగా దీపావళి

Eco friendly Diwali celebrations in Krishna district
Eco friendly Diwali celebrations in Krishna district (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 8:03 AM IST

3 Min Read
Eco Friendly Diwali Celebrations in Gudavalli: దీపావళి అంటేనే దీపాల పండుగ. చీకటిని పారదోలుతూ వెలుగుని ఆహ్వానించే దీపోత్సవం. నిరాశ నుంచి ఆశ వైపు, అజ్ఞానం నుంచి విజ్ఞానం వైపు తీసుకెళ్లే ఈ పండుగ నిజమైన ఆనందానికి చిహ్నం. అయితే కాలంతో పాటు దీపావళి రూపురేఖలు మారిపోయాయి. ఆకాశాన్ని చీల్చే టపాసుల శబ్దాలు, వాయు కాలుష్యాన్ని పెంచే బాణసంచా పేలుళ్లు ఈ పండుగను మరోలా మార్చేస్తున్నాయి. కానీ ఇప్పటికీ కొందరు కుటుంబాలు పర్యావరణహితంగా, సంప్రదాయ శైలిలో దీపావళి జరుపుకుంటూ ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

లక్ష్మీపూజతో పాటు ఇంటి నిండా దీపాలు: కృష్ణా జిల్లా గూడవల్లి గ్రామం అలాంటి వెలుగుల పల్లె. ఇక్కడ ప్రతి ఇంటిలో దీపావళి అంటే మట్టి ప్రమిదలు, దీపాలు, లక్ష్మీపూజ, సామూహిక ఆనందం. పొట్లూరి, కోనేరు, జొన్నలగడ్డ కుటుంబాలు దశాబ్దాలుగా ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయి. వీధి అంతా ఒకే కుటుంబంలా కలసి, వందలాది ప్రమిదల్లో నూనె దీపాలను వెలిగించి పండుగను ఆచరిస్తారు. “దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ, దీపం జ్యోతి జనార్దనః, దీపో హరతు మే పాపం, సంధ్యా దీపం నమోస్తుతే” అనే శ్లోకం పఠిస్తూ వెలిగించే దీపం పవిత్రతకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ దీపం కేవలం కాంతినే కాదు, మనసులోని చీకటినీ పారదోలుతుంది.

దీపం వెలిగితేనే లక్ష్మీ ప్రసన్నం - వెలుగుల పల్లెగా మారిన గూడవల్లి (ETV)

గూడవల్లిలో ప్రతి సంవత్సరం దీపావళి రోజున వీధి మొత్తం ప్రకాశిస్తుంది. ప్రతి ఇంటి తలుపు ముందు, పైకప్పు మీద, గోడల వెంట దీపాల వరుసలు మెరుస్తుంటాయి. పొట్లూరి సాంబశివరావు కుటుంబం ఈ సంప్రదాయానికి మూలస్తంభంగా ఉంది. ఏటా వారి ఇంట్లోనే దీపోత్సవానికి శ్రీకారం చుడతారు. ఈసారి కూడా ముందస్తు దీపావళి వేడుకల్లో వీధి వాసులందరూ పాల్గొన్నారు. ఇంటి నిండా దీపాల వెలుగులతో, రంగోలి, కోలాటాలతో పండుగను ఆనందంగా జరుపుకున్నారు.

ధనలక్ష్మిని పూజించడం హిందూ సంప్రదాయం. ఆర్థికాభివృద్ధికి, దారిద్య్ర నివారణకు ఆమె ఆశీర్వాదం అవసరమని ప్రజల విశ్వాసం. అందుకే “ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః” అంటూ సామూహిక లక్ష్మీపూజ చేశారు. ఆ తర్వాత ప్రతి కుటుంబం తమ ఇంట్లోనూ దీపాలు వెలిగించి, సంపదల దేవిని ఆహ్వానించింది.

పర్యావరణహితంగా దీపావళి: పర్యావరణ ప్రేమికులు చెబుతున్నట్లు బాణసంచా పేల్చడం వల్ల కలిగే ఆనందం క్షణికం మాత్రమే, కానీ దీపాల వెలుగులో వచ్చే ప్రశాంతత శాశ్వతం. గూడవల్లి వాసులు ఈ తాత్పర్యాన్ని తమ జీవన విధానంగా మార్చుకున్నారు. కాలుష్య వ్యాప్తిని అరికట్టాలన్న సంకల్పంతో, హరితదీపావళి సందేశాన్ని సమాజానికి చాటుతున్నారు.

కోర్టులు, ప్రభుత్వాలు పర్యావరణ రక్షణ కోసం పిలుపునిచ్చినా చాలా చోట్ల టపాసుల వల్ల వాయు, ధ్వని కాలుష్యం పెరుగుతూనే ఉంది. కానీ గూడవల్లిలో మాత్రం దీపావళి అంటే వెలుగుల పండుగనే. ప్రతి సంవత్సరం దీపాల సంఖ్యను పెంచుతూ, తమ వీధిని వెలుగుల మాలగా మార్చుతున్నారు. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దలవరకు అందరూ చేతుల మీదుగా దీపాలు వెలిగిస్తూ ఆ కాంతుల్లో ఆనందాన్ని పంచుకుంటున్నారు.

అంధకారం నిరాశకు, అజ్ఞానానికి సూచిక. కాంతి ఆశకు, జ్ఞానానికి ప్రతీక. దీపావళి పండుగలో వెలిగించే ప్రతి దీపం మనలోని చెడు ఆలోచనలపై మంచి ఆలోచనల విజయం సూచిస్తుంది. ఈ సందేశాన్ని గూడవల్లి వాసులు జీవన విధానంగా తీసుకుని, టపాసుల జోలికిపోకుండా సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రతి ఇంటిలో దీపాలు వెలిగితే ఆ ఇంట్లో మహాలక్ష్మి ప్రవేశిస్తుందని నమ్మకం. అందుకే గూడవల్లిలో దీపావళి రాత్రి మొత్తం వీధి వెలుగులతో తళతళలాడుతుంది. ఆ వెలుగుల్లో కనిపించే ఆనందం, శాంతి, ఏకత్వం ఆ గ్రామాన్ని విశిష్టంగా మార్చింది.

"మా ఇల్లు కట్టి 22 సంవత్సరాలు అయింది. అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ దీపాలు వెలిగిస్తున్నాము. కాలుష్యరహితంగా కేవలం ప్రమిదలతో మాత్రమే జరుపుకోవాలనే ఒక సంకల్పంతో ఈ పండగను జరుపుకుంటున్నాము. ప్రతి సంవత్సరం వెయ్యి దీపాలు వెలిగిస్తాము. మన ముందు తరాల వారికి దీపావళి పండగ గురించి తెలియజేయడమే నా ఉద్దేశం". - పొట్లూరి సాంబశివరావు, గూడవల్లి, కృష్ణా జిల్లా

DEEPAVALI IN GUDAVALLI VILLAGE
TRADITIONAL DIWALI
LAKSHMI POOJA
POLLUTION FREE DIWALI CELEBRATION
ECO FRIENDLY DIWALI CELEBRATIONS

