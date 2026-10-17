కొత్తగా ఓటుహక్కు దరఖాస్తుకు ఏడాది గడువు
కొత్తగా ఓటుహక్కు కావాలనుకునేవారు, పొరపాటున జాబితాలో పేరు లేకుండా పోయినవారు ఏడాది పొడవునా ఓటుహక్కు కోసం ఫాం-6లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సూచించిన ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 1:47 PM IST
ECI Special Summary Revision of Electoral Rolls: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్)లో భాగంగా ముసాయిదా జాబితా విడుదల చేసినప్పటి నుంచి ఈ నెల 14 వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొత్తగా 7,62,766 మంది ఓటర్లను ఎన్నికల సంఘం చేర్చింది. 3,31,052 మందిని జాబితా నుంచి తొలగించింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 3,75,69,896కు చేరింది. ఈ నెల 30న తుది జాబితా విడుదల చేసే నాటికి ఈ సంఖ్యలో స్వల్ప మార్పులు, చేర్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశముంది.
ఈ మేరకు ‘సర్’ ఫ్యాక్ట్ షీట్ను రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్యాదవ్ శుక్రవారం విడుదల చేశారు. కొత్తగా ఓటుహక్కు కావాలనుకునేవారు, పొరపాటున జాబితాలో పేరు లేకుండా పోయినవారు ఏడాది పొడవునా ఓటుహక్కు కోసం ఫాం-6లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సూచించారు. తుది జాబితా విడుదలయ్యాక అభ్యంతరాలుంటే నవంబర్ 1 నుంచి అప్పీలు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.
ఫ్యాక్ట్ షీట్లోని ప్రధానాంశాలు
- ‘సర్’ ముసాయిదా జాబితా విడుదలకు ముందు ఓటర్లు: 4,16,27,694 మంది
- అబ్సెంటీలు, షిఫ్టెడ్, డెత్స్, డబుల్ ఎంట్రీలు (ఏఎస్డీడీ): 44,89,512 (ఈ ఓట్లను తొలగించారు)
- ముసాయిదా జాబితాలో ఓటర్లు: 3,71,38,182 మంది
- తర్వాత కొత్తగా చేర్చిన ఓట్లు: 7,62,766
- తొలగించిన ఓట్లు: 3,31,052
- ఈ నెల 14 నాటికి రాష్ట్రంలోని మొత్తం ఓటర్లు: 3,75,69,896 మంది.
22వ తేదీ నాటికి క్లెయిమ్ల పరిశీలన: రాష్ట్రంలో తుది ఓటర్ల జాబితా ఈ నెల 16న ప్రచురించాల్సి ఉండగా, దానిని ఈ నెల 30కి పెంచారు. సవరించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ నెల 12 వరకు స్వీకరించిన, పెండింగ్లో ఉన్న అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లను 22వ తేదీ నాటికి పరిశీలించి, పరిష్కరించాలని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి జిల్లాల ఎన్నికల అధికారులను ఆదేశించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల సందడి ప్రారంభమైంది. నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 77 మున్సిపాలిటీలు, 10 నగర పంచాయతీల్లో నామినేషన్ల స్వీకరణకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందుకుగాను 5,485 కేంద్రాలు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఎస్ఈసీ వెల్లడించింది. అభ్యర్థులు నామపత్రాల దాఖలుకు మూడు రోజుల పాటు అవకాశం కల్పించింది. ఈ నెల 18 మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్లు వేసేందుకు అనుమతించింది. 21 వరకు నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది. 28న పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. 30న ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు.
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