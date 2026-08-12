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ఎస్‌ఐఆర్‌ ధ్రువీకరణపత్రంగా ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్‌ చెల్లదు : ఈసీ

ఎస్‌ఐఆర్‌ ధ్రువీకరణపత్రంగా ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్‌ చెల్లదన్న ఈసీ - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్‌పై స్పష్టత - ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ జారీపై జులై 25న జీవో ఇచ్చిన ప్రభుత్వం

SIR
SIR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 3:31 PM IST

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Family Register Certificate is Not Valid as SIR proof : ఎస్‌ఐఆర్‌లో ఓటరు అర్హత ధ్రువీకరణ కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ (FRC) చెల్లదని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ కేవలం రేషన్‌కార్డుకు సమానమైన డాక్యుమెంట్‌ మాత్రమేనని సీఈసీ తెలిపింది. సుప్రీంకోర్టు ఆమోదించిన 12 డాక్యుమెంట్లలో రేషన్‌కార్డు లేనందున దాని ఆధారంగా ఇచ్చే ఎఫ్‌ఆర్‌సీని పరిగణనలోకి తీసుకోలేమని తేల్చి చెప్పింది. అవసరమైతే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఇచ్చిన మెమో నిబంధనల మేరకు జారీ చేసిన ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్ సమర్పించవచ్చునని సూచించింది.

జీవో 172 జారీ : ఈ నెల 17న ముసాయిదా జాబితా ప్రచురించిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు కోటి మందికి ఎన్నికల కమిషన్ నోటీసులు ఇచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈసీ నోటీసులు అందుకున్న ఓటర్లు తమ ఓటు అర్హతను ధ్రువీకరించుకునేందుకు 12 పత్రాల్లో ఒకటి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆ పన్నెండు డాక్యుమెంట్లలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జారీ చేసే ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్‌ సర్టిఫికెట్‌ కూడా ఒకటని నోటిఫికేషన్‌లో సీఈసీ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో కూడా ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని ఇటీవల నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం గత నెల 25న జీవో 172 జారీ చేసింది. రేషన్‌ కార్డుల్లోని డేటా ఆధారంగా ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలని తహశీల్దార్లను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టత : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేస్తున్న ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్లు ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియలో భాగంగా పరిగణనలోకి తీసుకోవడంపై స్పష్టత ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి గత నెల 31, ఈ నెల 10వ తేదీల్లో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్‌కు లేఖలు రాశారు. మరోవైపు ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్లను ఎస్‌ఐఆర్‌కు పరిగణనలోకి తీసుకోవద్దంటూ దాఖలైన పిటిషన్లపై స్పందించాలని సీఈసీ, సీఈవోలను హైకోర్టు కూడా ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ చెల్లుబాటుపై కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టతనిచ్చింది.

కేవలం రేషన్‌కార్డుకు సమానం : ఇటీవల ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో ప్రకారం ఇచ్చే ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ చెల్లదని స్పషం చేసిన సీఈసీ, అవసరమైతే 2013 జులై 25న ఉమ్మడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మెమోకు అనుగుణంగా జారీ చేసిన ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్ పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని తెలిపింది. గత మెమో ప్రకారం దరఖాస్తు వివరాలను క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ జరిపి డాక్యుమెంట్లను పరిశీలించిన తర్వాతే ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్ జారీ చేస్తారని, కొత్త జీవో ప్రకారం ఎలాంటి విచారణ చేయకుండా కేవలం రేషన్‌కార్డులోని డేటాను మాత్రమే ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ రూపంలో ఇస్తున్నారని సీఈసీ పేర్కొంది. ప్రభుత్వం జారీ చేస్తున్న ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ కేవలం రేషన్‌కార్డుకు సమానమైన డాక్యుమెంట్ మాత్రమేనని సీఈసీ తెలిపింది.

ఎస్‌ఐఆర్ ప్రక్రియలో సుప్రీంకోర్టు ఆమోదించిన ఓటరు అర్హత ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో రేషన్‌కార్డు లేదని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ వివరించింది. కాబట్టి రేషన్‌కార్డుకు సమానమైన ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్‌ను ఎస్‌ఐఆర్‌కు చెల్లదని స్పష్టం చేసింది. అయితే గత నెల 25కు ముందు జారీ చేసిన ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని పేర్కొంది.

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