కవిత పార్టీ 'తెలంగాణ రక్షణ సేన'కు ఈసీ గుర్తింపు

టీఆర్ఎస్ పేరును అధికారికంగా కవిత పార్టీకి ఇచ్చిన ఈసీ - తెలంగాణ రక్షణ సేన పేరును ఆమోదించిన ఈసీ - ఈనెల 25న టీఆర్ఎస్ పార్టీ పేరు ప్రకటించిన కవిత

Published : April 30, 2026 at 1:42 PM IST

Telangana Rakshana Sena : కల్వకుంట్ల కవిత పార్టీ 'తెలంగాణ రక్షణ సేన (టీఆర్ఎస్)'కు ఈసీ గుర్తింపు ఇచ్చింది. టీఆర్ఎస్ పేరును అధికారికంగా కవిత పార్టీకి ఈసీ ఇచ్చింది. తెలంగాణ రక్షణ సేన పేరును ఈసీ ఆమోదించింది. ఈ నెల 25న కవిత టీఆర్ఎస్ (తెలంగాణ రక్షణ సేన)​ పార్టీ పేరు ప్రకటించారు. కవిత నివాసంలో ఈసీ అధికారులు లేఖ అందించారు.

