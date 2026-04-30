కవిత పార్టీ 'తెలంగాణ రక్షణ సేన'కు ఈసీ గుర్తింపు
టీఆర్ఎస్ పేరును అధికారికంగా కవిత పార్టీకి ఇచ్చిన ఈసీ - తెలంగాణ రక్షణ సేన పేరును ఆమోదించిన ఈసీ - ఈనెల 25న టీఆర్ఎస్ పార్టీ పేరు ప్రకటించిన కవిత
Kavitha
Published : April 30, 2026 at 1:42 PM IST
Telangana Rakshana Sena : కల్వకుంట్ల కవిత పార్టీ 'తెలంగాణ రక్షణ సేన (టీఆర్ఎస్)'కు ఈసీ గుర్తింపు ఇచ్చింది. టీఆర్ఎస్ పేరును అధికారికంగా కవిత పార్టీకి ఈసీ ఇచ్చింది. తెలంగాణ రక్షణ సేన పేరును ఈసీ ఆమోదించింది. ఈ నెల 25న కవిత టీఆర్ఎస్ (తెలంగాణ రక్షణ సేన) పార్టీ పేరు ప్రకటించారు. కవిత నివాసంలో ఈసీ అధికారులు లేఖ అందించారు.
కొత్త రాజకీయ పార్టీ ప్రకటించిన కవిత - 'టీఆర్ఎస్'గా నామకరణం