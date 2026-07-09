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మీకోసం : 24లోపు ఎన్యూమరేషన్​ పత్రం బీఎల్​వోకు తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఏమౌతుంది? - మనమేం చేయాలి?

తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న సర్​ సర్వే - ఈ నెల 24వ తేదీలోపు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు అందివ్వకపోతే ఓటరు జాబితాలో పేర్లు గల్లంతే! - వెల్లడించిన ఈసీ కార్యాలయ శిక్షణ నోడల్ అధికారి చెన్నయ్య

EC Officials On Dead line to Fill Enumaration Form
EC Officials On Dead line to Fill Enumaration Form (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 9, 2026 at 11:44 AM IST

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Updated : July 9, 2026 at 11:57 AM IST

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EC Officials On Dead line to Fill Enumaration Form : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్ సర్వే కొనసాగుతోంది. ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాలను ఈ నెల 24వ తేదీలోపు నింపి బీఎల్‌వోలకు (బూత్​ లెవల్​ అధికారులు) అందించకపోతే ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు ఉండవని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి కార్యాలయ శిక్షణ నోడల్‌ ఆఫీసర్ చెన్నయ్య స్పష్టం చేశారు. ఎన్యూమరేషన్​ పత్రం ఇవ్వకపోయినట్లయితే ముసాయిదా జాబితా ప్రకటించిన ఈ నెల 31వ తేదీ తర్వాత ఫారం-6 ద్వారా కొత్త ఓటరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్​ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం చెన్నయ్యతో ఫోన్‌-ఇన్‌ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇందులో పలువురు తమ సందేహాలు వ్యక్తం చేయగా, చెన్నయ్య ఇలా సమాధానాలు ఇచ్చారు.

  • ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారం అందనట్లయితే ఎన్నికల సంఘం వెబ్‌సైట్, ఈసీఐనెట్‌ యాప్‌లో మీ పోలింగ్‌ బూత్‌కు సంబంధించిన బీఎల్‌వో నంబరుకు కాల్ చేస్తే ఎన్యూమరేషన్ పత్రం తీసుకొచ్చి ఇస్తారు. బీఎల్‌వోలు స్పందించనట్లయితే ఈఆర్వో నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
  • ఎస్‌ఐఆర్‌-2002 సర్వేలో ఓటు ఉన్నవారు మొదటి బాక్సు కాలంలో నింపాల్సి ఉంటుంది. 2002లో ఓటు లేనివారు వారి తండ్రి, తల్లి, తాత, నాయనమ్మల్లో ఒకరిది ఎస్‌ఐఆర్‌-2002 వివరాలను రెండో బాక్సు కాలంలో నింపాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెండు వివరాలూ తెలియని వారు మూడో బాక్సు కాలమ్‌ పూరించాలి.
  • ఈ నెల 31వ తేదీ తర్వాత ముసాయిదా నోటిఫికేషన్‌ సమయంలో అడ్రస్​ మార్పు కోసం ఫారం-8 నింపి, ప్రస్తుతం నివాసం ఉంటున్న ప్రాంత ఈఆర్వోకు సమర్పించవచ్చు.
  • ఎస్‌ఐఆర్‌ (ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ)-2002లో పాత జిల్లాలు, నియోజకవర్గాలే వస్తాయి. ఆ వివరాలే నింపాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రం కాలంలో ఏపీ ఉంటుంది. పొరపాటున తెలంగాణ అని రాసినప్పటికీ ఇబ్బందేమీ లేదు.
  • విదేశీ పౌరసత్వం ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం నింపొద్దు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఓటు ఉంటే ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో మాత్రమే ఎంచుకోవావాల్సి ఉంటుంది. రెండుచోట్లా ఇచ్చినట్లయితే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని ఈసీ అధికారులు హెచ్చరించారు.
  • ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలతో కలిపి ఎలాంటి ధ్రువపత్రాలు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. మీ పత్రంపై అనుమానాలున్నట్లయితే ఈఆర్వో నోటీసులు అందిస్తారు. ఆ సమయంలో అధికారులు అడిగిన డాక్యుమెంట్లు సమర్పిస్తే సరిపోతుంది.

సర్​ ప్రక్రియను ఆన్​లైన్​లో​ సులభంగా చేయండిలా :

ఈ సర్​ ప్రక్రియను ఆన్​లైన్​లో ఏ విధంగా చేయాలనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఇలా చేయొచ్చు : ముందుగా గూగుల్​లోకి వెళ్లి voters.eci.gov.in అనే వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి. తొలిసారి వెబ్​సైట్​ను సందర్శిస్తున్నట్లయితే లాగిన్‌ కోసం అందులో సెల్​ఫోన్ నంబర్‌ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. నమోదు ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే ఫోన్‌ నంబర్‌కు ఓటీపీ (వన్​ టైమ్ పాస్​వర్డ్​​) వస్తుంది. దాని ద్వారా పోర్టల్​లోకి లాగిన్‌ కావాల్సి ఉంటుంది.

  • అనంతరం స్పెషల్‌ ఇంటెన్సివ్‌ రివిజన్‌ (ఎస్‌ఐఆర్‌) అనే పేరుతో ఫిల్‌ ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారం అనే పేరుతో ఉన్న లింక్​పై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రాష్ట్రాన్ని ఎంపిక చేస్తే కుడి వైపు మరో ఆప్షన్‌ కనిపిస్తుంది. అందులో ఓటర్‌ కార్డు సంఖ్యను ఎంటర్ చేయాలి. తర్వాత మరో ఆప్షన్‌ తెరపైకి వస్తుంది. అందులో ఎంటరైన మొబైల్​ నంబర్​కు ఎంటర్ చేస్తే మరో ఓటీపీ వస్తుంది.
  • తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చివరగా 2002లో సమగ్ర ఓటరు జాబితాను(ఎస్​ఆర్​ఐ) తయారు చేశారు. ఆ సమయంలో ఉన్న కుటుంబీకులు తండ్రి లేదా తల్లి ఓటరు ఐడీ ద్వారా కనెక్ట్​ చేయాల్సి ఉంటుంది. తల్లిదండ్రుల ఓటరు గుర్తింపు నంబర్‌ తెలుసుకునేందుకు సైతం అక్కడ సెర్చ్‌ ఆప్షన్‌ను కల్పించారు. వారి 2002లోని ఓటరు కార్డు కావాలంటే వెళ్లి చూసుకోవచ్చు.
  • ఒకవేళ నియోజకవర్గం మారినా, వేరే జిల్లాలో ఉన్నా ఎంపిక చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఈసీ అధికారులు కల్పించారు. దీంతో ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
  • ఎన్యుమరేషన్​ దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు ఓ రిసీట్ జనరేట్‌ అవుతుంది. దాన్ని అధికారులు పరిశీలించి ఆమోదం తెలిపితే మీ సర్​ ప్రక్రియ విజయవంతం అవుతుంది.

ప్రవాస భారతీయులకూ ప్రత్యేక ఆప్షన్‌ :

  • ప్రవాస భారతీయుల(ఎన్​ఆర్​ఐ) కుడివైపున ఉన్న ఫర్‌ ఓవర్సీస్‌ ఓన్లీ అనే ప్రత్యేక ఆప్షన్‌ను కల్పించారు. ఆ ఐచ్ఛికాన్ని ఎంపిక చేసుకొని ఈ సర్​ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • ఫోన్‌ నంబర్‌ ఓటర్‌ కార్డు లింక్‌ లేనన్నట్లయితే ఫాం-8 అప్లికేషన్ నంబర్‌ ద్వారా లింక్‌ చేసుకునేందుకు అవకాశాన్ని కల్పించారు. ఆ తర్వాత ప్రక్రియను కంప్లీట్ ఉంటుంది.
  • ప్లేస్టోర్, యాపిల్‌ స్టోర్‌ నుంచి ఈసీఐఎన్‌ఈటీ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకొని కూడా ఈ ప్రక్రియను నిమిషాల వ్యవధిలో చూసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

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Last Updated : July 9, 2026 at 11:57 AM IST

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