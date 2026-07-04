TRSపై పెద్ద సంఖ్యలో అభ్యంతరాలు - వేరే పేరు సూచించండి : కవితకు ఈసీ లేఖ
తెలంగాణ రక్షణ సేన (టీఆర్ఎస్) పేరుపై పెద్ద సంఖ్యలో అభ్యంతరాలు - ప్రత్యామ్నాయ పేర్లు సూచించాలని కల్వకుంట్ల కవితకు లేఖ రాసిన ఈసీ -దేశంలోని చాలా పార్టీల సంక్షిప్త నామాలు ఒకేలా ఉన్నాయంటున్న టీఆర్ఎస్
Published : July 4, 2026 at 12:13 PM IST
EC Letter To Kavitha on TRS Party Name : కల్వకుంట్ల కవిత ఏప్రిల్ 25న ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ రక్షణ సేన (టీఆర్ఎస్) పార్టీ పేరుపై పెద్ద సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు అందినట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. దీంతో ప్రత్యామ్నాయ పేర్లు సూచించాలని కోరుతూ కవితకు లేఖను రాసింది. అభ్యంతరాలపై లేఖను పంపిన ఈసీకి తెలంగాణ రక్షణ సేన సమాధానాలు పంపింది.
టీఆర్ఎస్ పేరుపై న్యాయపోరాటం చేస్తాం : కేవలం రెండు అభ్యంతరాలను మాత్రమే ఎన్నికల సంఘం తమకు పంపినట్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. మిగతా అభ్యంతరాలు చెప్పకుండా ప్రత్యామ్నాయ పేర్లు ఎలా అడుగుతారని? టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రశ్నించింది. పార్టీ పేరు అంశంలో అవసరమైతే న్యాయ పోరాటం చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది.