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రాష్ట్రంలో 44.20 లక్షల ఓటర్లకు ఈసీ నోటీసులు - సెప్టెంబర్ 28లోగా విచారణ

నోటీసులు అందుకున్న వారిచ్చే వివరణతో సంతృప్తి చెందితేనే తుది జాబితాలో ఓటు హక్కు - అక్టోబరు 3న విడుదల కానున్న తుది జాబితా

EC Notices 44 Lakh Voters
EC Notices 44 Lakh Voters (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 7:33 AM IST

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EC Notices 44 Lakh Voters : రాష్ట్రంలో 44 లక్షల మంది ఓటర్లకు ఈసీ నోటీసులు జారీ చేస్తోంది. సర్‌లో భాగంగా బీఎల్‌వోలకు సమర్పించిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల్లో చాలామంది ఓటర్లు తమ వివరాలను మ్యాచింగ్‌ చేయకుండా వదిలేశారు. మరికొందరు తప్పిదాలు, లోపాలతో కూడిన వివరాలతో మ్యాచింగ్‌ చేసుకున్నారు. వారందరికీ నోటీసులిస్తున్న ఈసీ వారిచ్చే ఇచ్చే వివరణతో సంతృప్తి చెందితేనే తుది జాబితాలో ఓట్లు హక్కును కల్పించనుంది.

రాష్ట్రంలో 44.20 లక్షల ఓటర్లకు ఈసీ నోటీసులు - సెప్టెంబర్ 28లోగా విచారణ (ETV Bharat)

44.20 లక్షల మందికి నోటీసులు : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ - సర్‌లో భాగంగా ఇటీవల విడుదల చేసిన ముసాయిదా జాబితాలోని ఓటర్లలో 44.20 లక్షల మందికి ఎన్నికల సంఘం నోటీసులు జారీ చేస్తోంది. సర్‌ నిబంధనల ప్రకారం ప్రస్తుత జాబితాలోని ఓటర్లు 2002 నాటి జాబితాలోని తమ పేరు లేదా తల్లిదండ్రులు, తాత, నాన్నమ్మల పేర్లు, వివరాలతో మ్యాచింగ్‌ చేసుకోవాలి. బీఎల్‌వోలకు సమర్పించిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల్లో చాలామంది ఓటర్లు తమ వివరాలను మ్యాచింగ్‌ చేయకుండా వదిలేశారు. మరికొందరు తప్పిదాలు, లోపాలతో కూడిన వివరాలతో మ్యాచింగ్‌ చేసుకున్నారు. ఇలాంటి వారందరికీ ఇప్పుడు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు నోటీసులిస్తున్నారు. వీరందరినీ సెప్టెంబరు 28లోగా విచారించనున్నారు.

అధికారులు సంతృప్తి చెందితేనే : వారిచ్చే వివరణలు, సమర్పించే పత్రాల పట్ల ఎన్నికల సంఘం అధికారులు సంతృప్తి చెందితే వీరి ఓట్లు అక్టోబరు 3న విడుదల కానున్న తుది జాబితాలో కొనసాగుతాయి. తిరుపతి, అనంతపురం, కడప, శ్రీసత్యసాయి, పల్నాడు జిల్లాల్లోని వారికి అత్యధికంగా నోటీసులు అందాయి. నోటీసులు జారీ అయిన 44.20 లక్షల మందిలో 36 లక్షల మంది తప్పిదాలు, లోపాలతో మ్యాచింగ్‌ చేసిన వారేనని ఎన్నికల సంఘం గుర్తించింది.

9 రకాల తప్పిదాలు : బీఎల్‌వోలకు ఓటర్లు సమర్పించిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల్లో ప్రధానంగా 9 రకాల తప్పిదాలు, లోపాలను ఎన్నికల సంఘం గుర్తించింది. వయసు, పేర్లలో భారీ తేడాలను గమనించింది. తల్లిదండ్రులు, పిల్లల మధ్య వయసు తేడా 15 ఏళ్లకంటే తక్కువ, 50 ఏళ్లకంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించింది. ప్రస్తుత జాబితాలోని ఓటరు తండ్రి పేరు, 2002 నాటి జాబితాలోని ఓటరు తండ్రి పేరులో తేడాలు ఉన్నట్లు గుర్తించింది. ఒకే తల్లిదండ్రుల పేరుతో అనుసంధానమైన పిల్లల మధ్య వయసు తేడా 9 నెలల కంటే తక్కువ ఉన్నట్లు కనుగొంది. ప్రస్తుత జాబితాలోని ఓటరు పేరు, 2002 నాటి జాబితాలోని ఓటరు పేరుల్లో స్వల్ప తేడాలను గమనించింది.

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