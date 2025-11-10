3 వేల మంది ఉద్యోగులు - రంగంలోకి కేంద్ర బలగాలు : భద్రతా వలయంలోకి 'జూబ్లీహిల్స్'
పెద్ద ఎత్తున కేంద్ర బలగాలు - విధుల్లో 3 వేల మంది ఉద్యోగులు - నేడు పోలింగ్ కేంద్రాల కేటాయింపు - ప్రతి 2 గంటలకోసారి పోలింగ్ శాతం
Published : November 10, 2025 at 11:48 AM IST
Jubilee Hills by Poll EC Deployed 1,761 Forces : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు రంగం సిద్ధమైంది. మంగళవారం ఉదయం ప్రారంభం కానున్న పోలింగ్ను సజావుగా నిర్వహించేందుకు సర్వం సిద్ధం చేసినట్లు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి (డీఈవో) ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. మొత్తం 1,761 మంది పోలీసులు, కేంద్ర బలగాలను రంగంలోకి దింపినట్లు చెప్పారు. 3 వేల మంది ఉద్యోగులు, ఈవీఎంలు, వీవీప్యాట్లతో సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు.
ఆదివారం సాయంత్రం బల్దియా ప్రధాన కార్యాలయంలో హైదరాబాద్ జాయింట్ సీపీ తఫ్సీర్ ఇక్బాల్, అదనపు కమిషనర్ హేమంత్ కేశవ్ పాటిల్, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో కలిసి ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఓటు హక్కు ప్రజాస్వామ్యా పండగలో పాల్గొనాలని, ఈసారి పోలింగ్ శాతాన్ని పెంచాలని కోరారు.
పోలింగ్ కేంద్రాల కేటాయింపు : పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పని చేయనున్న 2,060 మంది పీవో, ఏపీవో, ఓపీలకు ఇవాళ ఉదయం పోలింగ్ కేంద్రాల కేటాయింపు జరుగుతుంది. రాత్రికి వారంతా ఎన్నికల సామగ్రి తీసుకుని, పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకుంటారని కర్ణన్ పేర్కొన్నారు.
మూడంచెల భద్రత : ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రం యూసుఫ్గూడ కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియం వద్ద సీఐఎస్ఎఫ్ దళాలు వెలుపల, లోపల బెటాలియన్ పోలీసులు, స్థానిక పోలీసులు మూడెంచెల్లో భద్రత కల్పిస్తామని జాయింట్ సీపీ తఫ్సీర్ ఇక్బాల్ తెలిపారు.
ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటన : ఎన్నిక రోజు హైదరాబాద్ జిల్లాకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. సరిగ్గా పోలింగ్ కేంద్రానికి 100 మీటర్ల వరకు 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుంది. ఆ పరిధిలోని దుకాణాలను మూసేయాలని, ప్రజలంతా ఒకే వద్ద గుమికూడొద్దన్నారు.
వారంతా తెల్లారేలోపే ఓటేస్తారు : ఉదయం 5 గంటలకు నమూనా ఎన్నిక ఉంటుంది. ప్రతి అభ్యర్థి ఓటు వేస్తారు. మొత్తం 58 ఓట్లు పోలయ్యాక ఈవీఎంలో ఫలితాన్ని చూస్తారు. వీవీప్యాట్ డబ్బాలోని చీటీలనూ లెక్కిస్తారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ఓటు నమోదైనట్లు నిర్ధారణ చేసుకున్నాక ప్రిసైడింగ్ అధికారి అభ్యర్థికి నమూనా ఎన్నిక జరిగినట్లు ధ్రువీకరణ పత్రం ఇస్తారు. వీవీప్యాట్లోని చీటీలను ఓ సంచిలో వేసి సీల్ వేస్తారు. ఒకవేళ ఈవీఎంలు మొరాయిస్తే 39 మంది సెక్టోరియల్ అధికారులను, ఈసీఐఎల్ ఇంజినీర్లను సిద్ధంగా ఉంచారు.
అభ్యర్థులు ఇంటింటి ప్రచారం చేసుకోనే అవకాశం : ఎన్నికకు 48 గంటల ముందు ప్రచారంపై నిషేధం అమల్లోకి వచ్చినప్పటికీ ఇద్దరు, ముగ్గురు అనుచరులతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించుకునేందుకు కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం అనుమతిస్తుంది. హంగు, ప్రకటనలు, ఆర్భాటాలు లేకుండా అభ్యర్థులు ఓటర్లను కలవొచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
ఫిర్యాదులొచ్చిన ఓటర్లంతా ఏఎస్డీ జాబితాలో : ఒక్కొక్కరు రెండు, మూడు ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు కలిగి ఉండటం, ఒకే ఇంట్లో పదుల కొద్దీ ఓట్లు ఉండటం వంటి ఫిర్యాదులు ఇటీవల ఎన్నికల అధికారులకు అందాయి. వారి ఓటర్ల వివరాలను ఏఎస్డీ (ఆబ్సెంట్, షిఫ్ట్, డిలీట్) జాబితాలో పెట్టి సంబంధిత పోలింగ్ కేంద్రంలోని ప్రిసైడింగ్ అధికారికి ఇచ్చినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. జాబితాలోని వారు రెండు గుర్తింపు కార్డులను చూపించి ఓటు వేయాల్సి ఉంటుంది.
డిజిటల్ చెల్లింపులపై నిఘా : ఓటర్లకు గూగుల్పే, ఫోన్ పే, ఇతరత్రా యూపీఐ యాప్ల ద్వారా డబ్బు పంపిణీ జరుగుతోందన్న ఫిర్యాదులతో ఎన్నికల అధికారులు రిజర్వు బ్యాంకును సంప్రదించారు. నియోజకవర్గం పరిధిలో జరుగుతోన్న యూపీఐ లావాదీవీల వివరాలను కోరారు. వాటిని పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటామని అంటున్నారు.
ప్రతి 2 గంటలకోసారి పోలింగ్ శాతం ప్రకటన : ప్రిసైడింగ్ అధికారికి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను ఇచ్చింది. అందులో ఎప్పటికప్పుడు ఓటింగ్ శాతం నమోదవుతుంది. రెండు గంటలకోసారి ప్రకటిస్తారు.
జూబ్లీహిల్స్ పోరుకు సర్వం సిద్ధం - రేపు ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్