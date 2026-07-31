తెలంగాణలో ఎస్ఐఆర్ గడువు తేదీ మరోసారి పెంపు - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ గడువు తేదీ మరోసారి పొడిగించిన ఈసీ - ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు సమర్పించే గడువు ఆగస్టు 10 వరకు పొడిగింపు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 77.12 శాతం ఎన్యుమరేషన్ పూర్తి
TELANGANA SIR 2026 Last Date (ETV Bharat)
Published : July 31, 2026 at 7:01 PM IST
TELANGANA SIR 2026 Last Date : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ గడువు తేదీని ఈసీ మరోసారి పొడిగించింది. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు సమర్పించే గడువు ఆగస్టు 10 వరకు పొడిగించింది.