తిరుమల కొండపై గంటలకొద్దీ నిరీక్షణకు చెక్ -‘కమాండ్’తో దర్శనాల్లో వేగం
స్లాట్ విధానంతో సులువుగా దర్శన భాగ్యం - భారీగా భక్తులు వచ్చినా కనిపించని ఇబ్బందులు - వైకుంఠ ఏకాదశి (డిసెంబరు 30) రోజు రికార్డు స్థాయిలో స్వామివారిని దర్శించుకు 67,000 మంది భక్తులు
Easy Access With Slot System in Tirumala Darsanam : వైకుంఠ ఏకాదశి అంటేనే భక్తుల రద్దీ గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో నిరీక్షణ సరేసరి. కానీ ఈసారి తిరుమలలో ఆ పరిస్థితి లేదు. ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి, పక్కా ప్రణాళికతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేసిన ఏర్పాట్లు సత్ఫలితాలనిచ్చాయి. రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు తరలివచ్చినా ఎక్కడా తోపులాటలు, గంటల తరబడి వేచిచూసే ఇబ్బందులు లేకుండా దర్శనం లభించింది. ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఐసీసీసీ) ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ సిబ్బందికి దిశానిర్దేశం చేయడం వల్లే ఇది సాధ్యమైందని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి బుధవారం వెల్లడించారు. ఆ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
సూపర్హిట్ విధానంతో స్లాట్ బుకింగ్ : సుమారు 70 వేల మంది భక్తులు దర్శనానికి వస్తారని అంచనా వేసిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అందుకు తగ్గట్టుగా స్లాట్ విధానాన్ని అమలు చేసింది. ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలి? ఏ సమయానికి చేరుకోవాలి? అనే సమాచారాన్ని భక్తులకు ముందే మెసేజ్లు పంపించింది. దీంతో వైకుంఠ ఏకాదశి (డిసెంబరు 30) రోజు రికార్డు స్థాయిలో 67,000 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. మరుసటి రోజు (డిసెంబరు 31) అదే స్థాయిలో భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కలిగిందనట్లు అధికారులు వివరిస్తున్నారు. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చినా స్లాట్ విధానం అద్భుతంగా పని చేసిందని టీటీడీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
సమయపాలన : భక్తులు 98% మంది కేటాయించిన స్లాట్ సమయానికే రిపోర్ట్ చేశారు.
నిరీక్షణ తప్పింది ఇలా : నాలుగు గంటలకు మించి క్యూలైన్లో వేచి ఉండాల్సిన అవసరం రాలేదు. చాలామందికి గంటన్నర నుంచి రెండు గంటల్లోనే దర్శనం పూర్తయినట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
రిపోర్టింగ్ పాయింట్లు : ఒకేచోట రద్దీ ఏర్పడకుండా మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో (ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం) రిపోర్టింగ్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేయడంతో క్యూలైన్ల నిర్వహణ సులభమైందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
నిఘానేత్రాలు సూపర్ : దర్శనాల నిర్వహణకు సాంకేతికతను జోడించడం వల్లే ఈ విజయం సాధ్యమైందని నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు. టికెట్ జారీ దగ్గరి నుంచి లగేజ్ డిపాజిట్, బాడీ స్కానింగ్, దర్శనం పూర్తయ్యే వరకూ ప్రతిదశనూ రియల్ టైమ్లో (ఐసీసీసీ) డాష్బోర్డు ద్వారా పర్యవేక్షించారు. దాదాపు 300కు పైగా సీసీ కెమెరాలు, కొత్తగా ఏర్పాటు చేసుకున్న 42 ఎఫ్.ఆర్.ఎస్ (ఫేస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్) కెమెరాల ద్వారా రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేశారు. క్యూలైన్లలో ఎక్కడైనా రద్దీ పెరిగితే వెంటనే ఆన్లైన్ ద్వారా గుర్తించి సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు.
భక్తుల సహకారంతోనే : పోలీసులు, జిల్లా యంత్రాంగం, మీడియా సహకారం తోడు భక్తులు తితిదే సూచనలు పాటించడం వల్లే వైకుంఠ ఏకాదశి ఏర్పాట్లు విజయవంతమయ్యాయని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భావిస్తోంది. భవిష్యత్తులోనూ క్యూలైన్ల నిర్వహణలో ఏఐ టెక్నాలజీని మరింత విస్తృతంగా వినియోగించనుంది. లడ్డూ కౌంటర్లకూ ‘ఏఐ’ సదుపాయం : లడ్డూ ప్రసాద వితరణలోనూ త్వరలో ఈ టెక్నాలజీని వాడనున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఎంత మంది భక్తులు క్యూలో ఉన్నారు? దానికి తగ్గట్టుగా ఎన్ని కౌంటర్లు తెరవాలి? అనే విషయాన్ని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచే తెలుసుకోవచ్చు.
సర్వదర్శనం జనవరి 2 నుంచి : జనవరి 2 నుంచి సామాన్య భక్తుల కోసం సర్వదర్శనం (ఉచిత దర్శనం) ప్రారంభించనున్నారు. ప్రస్తుతం అనుసరించిన క్యూలైన్ మేనేజ్మెంట్ విధానాన్నే అందులోనూ కొనసాగిస్తారు.
