రోడ్డు ప్రమాదంలో యువజంట మృతి- అనాథగా 3 నెలల పాప

కల్లలైన కలల జీవితం - లారీ ఢీకొని యువ జంట దుర్మరణం-ముక్కుపచ్చలారని వయసులో తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన పసికందు

East Godavari Young Couple Killed in Road Accident
East Godavari Young Couple Killed in Road Accident (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 2:46 PM IST

East Godavari Young Couple Killed in Road Accident : వారిద్దరూ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. భవిష్యత్తు గురించి ఎన్నెన్నో కలలు కన్నారు. వారి ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా పాప కూడా ఉంది. ఎంతో ముచ్చటగా సాగిపోతున్న వారి జీవితాన్ని ఓ లారీ మృత్యువు రూపంలో కబళించింది. ఈ విషాదకర ఘటన రాజానగరం మండలంలో గురువారం చోటు చేసుకుంది. సీఐ ఎస్‌.ప్రసన్న వీరయ్యగౌడ్, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజానగరం మండలం నందరాడకు చెందిన జుత్తుక లీలాప్రసాద్‌(21), జుత్తుక సౌమ్య(19) ప్రేమించుకున్నారు. పెద్దలను ఒప్పించి సుమారు ఏడాది క్రితం వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి మూడు నెలల పాప ఉంది. ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరంలోని బర్మాకాలనీ వద్ద నివాసం ఉంటున్నారు.

అక్కడికక్కడే మృతి : లీలాప్రసాద్‌ ఎలక్ట్రికల్‌ పనులు చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. ఆధార్‌ నవీకరణ నిమిత్తం గురువారం రాజానగరం వచ్చారు. అక్కడి నుంచి స్వగ్రామమైన నందరాడ వెళ్లేందుకు నరేంద్రపురం కూడలిలో హైవే దాటుతున్నారు. అదే సమయంలో ఓ లోడు లారీ రాజమహేంద్రవరం నుంచి విశాఖపట్నం వైపు అతి వేగంగా వస్తుంది. కూడలిలో అదుపుతప్పి ఓ స్కూటీపై వెళ్తున్న నానమ్మ, మనుమరాలను ఢీ కొని ఎడమవైపునకు దూసుకుపోయి లీలాప్రసాద్, సౌమ్య వెళ్తున్న స్కూటీని బలంగా ఢీ కొంది. ఈ ఘటనలో వీరిద్దరూ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

ముక్కుపచ్చలారని వయసులో : మూడు నెలల కుమార్తెను ఇంటి దగ్గర పెద్దల వద్ద ఉంచడంతో ప్రాణాలు నిలిచాయి. ముక్కుపచ్చలారని వయసులో తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన ఆ చిన్నారిని చూస్తుంటే గుండెలు తరుక్కుపోతున్నాయని బంధువులు విలపించారు. మృతదేహాలను రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.

మరో ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలు : లారీ ఢీకొన్న ఘటనలో గాయపడిన నానమ్మ, మనుమరాలు బొడ్డు వెంకటలక్ష్మి, సూర్యకుమారిది కోరుకొండ మండలం గాదరాడ. వారికి తీవ్రగాయాలు కావడంతో రాజమహేంద్రవరం జీజీహెచ్‌కు తరలించారు. ప్రస్తుతం వారికి చికిత్స చేస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఘటన స్థలానికి రాజానగరం పోలీసులు చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రమాదానికి కారణమైన లారీ డ్రైవర్ క్లీనర్ పరారయ్యారని వారి కోసం గాలింపు చేస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.

పల్నాడు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఐదుగురు విద్యార్థులు మృతి

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు గురువారం పల్నాడు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నాదెండ్ల మండలం గణపవరం వద్ద బైపాస్‌ రోడ్డుపై గుంటూరు నుంచి ఒంగోలు వెళ్తున్న కారు ముందు వెళ్తున్న లారీని వెనుక నుంచి ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న ఐదుగురు విద్యార్థులు మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అందరూ అయ్యప్ప మాలధారణలో ఉన్నారు. మృతులను విజ్ఞాన్‌ కాలేజీ విద్యార్థులుగా గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఒకరిని గుంటూరు ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రులు గొట్టిపాటి రవికుమార్‌, మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థుల మృతి తీవ్రంగా కలచి వేసిందని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న విద్యార్థులు ప్రమాదాల బారినపడటం అత్యంత బాధాకరమని అన్నారు. ప్రయాణ సమయంలో తొందరపాటు తగదని, కుటుంబాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాలని సూచించారు. అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

హైవేపై పెరుగుతున్న వాహనాలు - మూడేళ్లలో 361 మంది మృతి

