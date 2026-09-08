దివాన్ చెరువు వద్ద భారీ మంటలు - రసాయన డ్రమ్ముల కలకలం
రోడ్డు పక్కన రసాయన, యాసిడ్ డ్రమ్ములు పడేసి వెళ్లిన దుండగులు - వాటి నుంచి భారీగా చెలరేగిన మంటలు - డ్రమ్ముల నుంచి మంటలు రావడంతో భయాందోళనకు గురైన స్థానికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 10:56 AM IST
East Godavari Sensation Over Chemical Drums In Divan Cheruvu: తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరం మండలం దివాన్ చెరువులో కెమికల్స్ డ్రమ్ములు కలకలం సృష్టించాయి. దివాన్ చెరువు సమీపంలో కెమికల్, యాసిడ్ నింపిన డ్రమ్ములను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు రోడ్డు పక్కన పడేసి వెళ్లిపోయారు. ఒక్కసారిగా ఆ డ్రమ్ముల నుంచి భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. విపరీతమైన దుర్వాసన, పొగ రావడంతో స్థానికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.
డ్రమ్ముల్లో రసాయనాలు నింపి పడేస్తున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా దివాన్ చెరువుకు సమీపంలోని కోమటి చెరువు వద్ద వందకు పైగా కెమికల్ డ్రమ్ములు ఉన్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. వర్షం కురిస్తే అవి కరిగి చెరువులో కలిస్తే చేపలు, పశువుల ప్రాణాలకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గ్రామస్థుల ఆందోళన: దివాన్ చెరువు పరిసరాల్లో కెమికల్ డ్రమ్ములను అక్రమంగా పడేస్తున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కెమికల్స్తో నిండిన డ్రమ్ములను జనావాసాలకు సమీపంలో పడేయడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే ప్రాంతంలోని కోమటి చెరువు వద్ద మరో ప్రాంతంలోనూ వందకు పైగా కెమికల్ డ్రమ్ములు ఉన్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో రసాయనాలతో నిండిన డ్రమ్ములు అక్కడ నిల్వ ఉండటంతో ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందోనని గ్రామస్తులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
అక్కడా అదే పరిస్థితి: దివాన్ చెరువు, కోమటి చెరువు పరిసరాల్లో ఉన్న కెమికల్ డ్రమ్ములపై అధికారులు పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరిపి వాటిని అక్కడికి ఎవరు తీసుకువచ్చారు? రసాయనాలు ఏంటి? వాటిని ఎందుకు నిల్వ చేశారు? అనే వివరాలను వెల్లడించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. కెమికల్ డ్రమ్ముల వల్ల భవిష్యత్తులో ప్రమాదాలు జరగకుండా అధికారులు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్థులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ప్రమాదంలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. కానీ దీన్ని త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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