గోదావరి చేనేతకు దక్కిన ప్రపంచ ఖ్యాతి - 'జాంధాని' చీరకు రాష్ట్రపతి ముర్ము ఫిదా!
పులగుర్త, ఉప్పాడ వస్త్రాలకు జాతీయ బ్రాండ్ గుర్తింపు - కార్పొరేట్ లుక్ లో తూర్పుగోదావరి చేనేత - పెద్దాపురం నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎగబాకిన మగ్గం కళ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 1:18 PM IST
The Global Rise Of Godavari Handlooms: 'సింగారమనే దారంతో చేసిందీ చీర, ఆనందమనే రంగులను అద్దిందీ చీర' అని ఓ సినీ కవి రాసినా, అది అక్షరాలా గోదావరి నేతన్నలకే వర్తిస్తుంది. ఒకప్పుడు మగ్గం చప్పుడుకే పరిమితమైన మన చేనేత కళ, నేడు కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో సరికొత్త 'బ్రాండ్'గా అవతరించింది. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని నేతన్నల నైపుణ్యం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా మార్మోగుతోంది. సాక్షాత్తూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము వంటి ప్రముఖులు ఇక్కడి చీరలను మెచ్చుకుని కొనుగోలు చేయడం, టాటా, రిలయన్స్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు క్యూ కట్టడం మన నేతన్నల విజయానికి నిదర్శనం.
లోకేశ్ మాటల్లో పులగుర్త దర్పం: ఇటీవల విశాఖలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక సీఐఐ సదస్సులో ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ధరించిన దుస్తులు అందరినీ ఆకర్షించాయి. ఆయన తన షర్ట్పై ధరించిన చేనేత జాకెట్ గురించి ఆయనే స్వయంగా 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేశారు. 'నేను వేసుకున్న ఈ జాకెట్ ఫ్యాషన్ నగరాలైన మిలన్ లోనో, ముంబయిలోనో తయారైంది కాదు, మన తూర్పుగోదావరి జిల్లా పులగుర్తలో తయారైంది' అని లోకేశ్ గర్వంగా ప్రకటించారు. ఈ ఒక్క మాటతో పులగుర్త చేనేత ఖ్యాతి ఒక్కసారిగా ప్రపంచానికి తెలిసింది.
పులగుర్త పాలిస్టర్ కాదు ప్యూర్ కాటన్: అనపర్తి మండలం పులగుర్త చేనేతకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఇక్కడ మల్కా యార్న్ యూనిట్ ద్వారా దారం తయారు చేస్తారు. ప్రసిద్ధ పొందూరు ఖద్దరును పోలిన నాణ్యమైన కాటన్ వస్త్రాలను నేయడం ఇక్కడి నేతన్నల ప్రత్యేకత. గతంలో పోలవరం సందర్శనకు వచ్చిన దాదాపు 40 మంది ఎంపీలు ఇక్కడి వస్త్రాలను ఇష్టపడి మరీ కొనుగోలు చేశారు. ఈ గ్రామంలో ఏటా రూ. కోటిన్నర పైగా చేనేత లావాదేవీలు జరుగుతుంటాయి.
ఉప్పాడ సోయగం, కార్పొరేట్ భోగం: మహిళలు ఎంతగానో మెచ్చే ఉప్పాడ చీరలది మరో శైలి. జాంధాని, పైథాని డిజైన్ల మిశ్రమంతో ఇక్కడ చీరలు రూపుదిద్దుకుంటాయి. ఆదిత్య బిర్లా, రిలయన్స్, టాటా తనీరా వంటి బడా కార్పొరేట్ సంస్థలు ఇక్కడి నుంచి వస్త్రాలను కొనుగోలు చేసి మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాయి. సుమారు 2 వేల మందికి పైగా కార్మికులు ఈ రంగంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ఏటా ఏకంగా రూ. 50 కోట్ల మేర లావాదేవీలు జరుగుతుంటాయి. ఈ ఏడాది 'ఒక దేశం - ఒక ఉత్పత్తి' పోటీలకు ఉప్పాడ చీరలు ఎంపిక కావడం విశేషం.
పెద్దాపురం పట్టుకు జాతీయ అవార్డు: స్వచ్ఛమైన పట్టుకు పెద్దాపురం పెట్టింది పేరు. గంగా-జమున (ఎరుపు, ఆకుపచ్చ) అంచులు, డబ్బీ జరీతో ఇక్కడ నేసే పంచెలు చాలా ప్రత్యేకం. పట్టు చీరలు, షర్ట్లు కూడా ఇక్కడ అద్భుతంగా తయారవుతాయి. ఈ ఏడాది 'ఒక దేశం - ఒక ఉత్పత్తి' విభాగంలో ఇక్కడి సిల్క్కు జాతీయ స్థాయి పురస్కారం వరించింది. పెద్దాపురం సొసైటీ పరిధిలో 1500 మందికి పైగా మగ్గం పనులపై ఆధారపడ్డారు. ఇక్కడి రెండు సొసైటీలు రూ. 80 లక్షల నుంచి రూ. కోటి వరకు టర్నోవర్ సాధిస్తున్నాయి.
అంగర కాటన్ అదిరహో: కోనసీమ జిల్లా కపిలేశ్వరం మండలంలోని అంగర గ్రామం కూడా చేనేతలో దూసుకుపోతోంది. అంగర చేనేత సహకార సంఘం ద్వారా నాణ్యమైన కాటన్ వస్త్రాలు తయారవుతున్నాయి. కార్పొరేట్ సంస్థలు ముందుగానే ఆర్డర్లు ఇచ్చి మరీ సరుకును తీసుకువెళ్తుంటాయి. గ్రామంలో 400 మగ్గాలుండగా, 600 మందికి పైగా దీనిపైనే ఆధారపడ్డారు. ఈ సంఘం సుమారు రూ. 2 కోట్ల టర్నోవర్ సాధిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
మొత్తానికి 'ఇది సారూ మా బ్రాండ్' అంటూ గోదావరి జిల్లాల చేనేత కార్మికులు, మాస్టర్ వీవర్లు గర్వంగా తలెత్తుకుంటున్నారు. కార్పొరేట్ సంస్థల రాకతో, ప్రముఖుల ఆదరణతో చేనేత బతుకుల్లో కొత్త వెలుగులు ప్రసరిస్తున్నాయి.
మగువల మనసు దోచే వస్త్రాలు - ఈ ఉప్పాడ చీరల ప్రత్యేకతే వేరు