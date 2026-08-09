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మెడికో ప్రియాంక ప్రమాద ఘటన - కీలక విషయాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ

ఇది రోడ్డు ప్రమాదం కాదు, క్రిమినల్ చర్య - ప్రియాంక హత్యకు యత్నించారని నిందితులపై కేసు నమోదు చేశాం - ప్రియాంక ప్రమాద ఘటనపై తూ.గో. జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్‌ ప్రెస్‌మీట్

Medical Student Priyanka Accident Case Update
Medical Student Priyanka Accident Case Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 4:48 PM IST

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Medical Student Priyanka Accident Case Update : వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంకపై మద్యం మత్తులో యువకులు కారు ఎక్కించిన ఘటన దర్యాప్తులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. నిందితులు కారుతో ప్రియాంక ప్రయాణిస్తున్న స్కూటీని వరుసగా మూడుసార్లు ఢీకొట్టినట్లు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సీసీ కెమెరా ఫుటేజీలో ఆధారాలు లభ్యమయ్యాయని తెలిపారు. మరోవైపు పోలీసుల దర్యాప్తుపై ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.

మెడికో ప్రియాంక ప్రమాద ఘటన - కీలక విషయాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ (ETV Bharat)

ఈ ఘటనపై పలు కీలక విషయాలను ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ మీడియాకు వెల్లడించారు. " నిందితులు ఇద్దరూ మద్యం సేవించి ఓ మాల్‌కు వెళ్లారు. అక్కడ సినిమా హాల్‌లోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వారిని లోపలికి అనుమతించలేదు. దీంతో నిందితులు సెక్యూరిటీపై దాడికి దిగారు. అనంతరం సిబ్బంది వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. అక్కడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు నిందితులు కారులో వేగంగా పారిపోయే ప్రయత్నం చేశారు. ఆ క్రమంలోనే వేగంగా, నిర్లక్ష్యంగా కారు నడుపుతూ ప్రియాంక స్కూటీని ఢీకొట్టారు. వరుసగా మూడుసార్లు ఢీకొట్టడంతో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడ్డారు." అని ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ వివరించారు. ఈ నెల 3న రాత్రి 10 గంటలకు ఆస్పత్రి నుంచి సమాచారం అందగానే, వైద్య విద్యార్థి ఉమేశ్ వాంగ్మూలం తీసుకుని కేసు నమోదు చేశామని చెప్పారు.

తీవ్రత దృష్ట్యా సెక్షన్లను మార్చి మరింత తీవ్రతరం : ఈ ఘటనలో నిందితులు క్రూరంగా వ్యవహరించి, హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ చేసి పరారయ్యారని ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ తెలిపారు. అరెస్టయిన ఇద్దరు నిందితులను ఇప్పటికే రిమాండ్‌కు పంపామన్నారు. వారు మద్యం సేవించి వాహనం నడిపినట్లు పక్కా ఆధారాలు సేకరించామని వెల్లడించారు. ఘటన తీవ్రత దృష్ట్యా సెక్షన్లను మార్చి కేసును మరింత తీవ్రతరం చేశామని పేర్కొన్నారు. కల్పబుల్‌ మర్డర్‌ అటెంప్ట్‌ (సెక్షన్‌ 110) కింద కేసు నమోదు చేశామని, పరిస్థితిని బట్టి మరిన్ని కఠిన సెక్షన్లు జత చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. నిందితులను పోలీసు కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరుతూ సోమవారం న్యాయస్థానంలో పిటిషన్‌ వేయనున్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు నిష్పక్షపాతంగా విచారణ సాగుతోందని, ఈ కేసు దర్యాప్తులో పోలీసులపై ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిళ్లు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

" ప్రమాదంపై స్పెషల్‌ పీపీ సూచన మేరకు ఎఫ్‌ఐఆర్ వేశాం. ఇది రోడ్డు ప్రమాదం కాదు, క్రిమినల్ చర్య. ప్రియాంక హత్యకు యత్నించారని నిందితులపై కేసు నమోదు చేశాం. ఘటన జరిగిన కొన్న గంటల్లోనే ఆధారాలు సేకరించాం. ప్రియాంకతో పాటు బైక్‌పై ఉన్న ఉమేశ్‌ వాంగ్మూలం రికార్డు చేశాం. ఆధారాలతో సహా సీడీ ఫైల్ బిల్డప్‌ చేసి, నిందితులను జడ్జి ఎదుట ప్రవేశపెట్టాం. ఈనెల 6వ తేదీ నిందితులకు రిమాండ్ విధించారు. ప్రియాంకను మూడుసార్లు కారుతో ఢీకొట్టారు. నిందితులు ప్రియాంక హత్యకు యత్నించారని వీడియోలు చూస్తే అర్థమవుతుంది. ప్రియాంకకు మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు హైదరాబాద్‌ కిమ్స్‌కు తరలించారు. దర్యాప్తు తీరును ప్రియాంక తండ్రికి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నాం." -నరసింహ కిషోర్, తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ

పోలీసుల దర్యాప్తుపై నమ్మకం కుదిరింది : తన కుమార్తె ప్రియాంకను ఢీకొట్టిన ఘటనలో పోలీసుల దర్యాప్తు పట్ల తండ్రి వెంకటేశ్ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆగస్టు 3 నుంచి ఇప్పటి వరకు పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలు బాగున్నాయన్నారు. పోలీసుల దర్యాప్తు తీరుతో తమకు వారిపై పూర్తి నమ్మకం ఏర్పడిందని వెంకటేశ్ తెలిపారు. కఠిన శిక్షలు పడేలా మరిన్ని సెక్షన్లు జత చేయాలని తాను కోరగా, పోలీసులు సానుకూలంగా స్పందించారని చెప్పారు. తమకున్న అనుమానాలను సైతం పోలీసులు ఆధారాలతో సహా నివృత్తి చేశారని వెల్లడించారు. రాజకీయ ప్రభావానికి తావులేకుండా న్యాయం చేస్తామని పోలీసులు తమకు హామీ ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు.

మద్యం సేవించి మాల్‌లో గొడవపడిన నిందితులు ఆవేశంలో కారు నడిపారని వెంకటేశ్ ఆరోపించారు. వేగంగా వెళితే ముందున్న వ్యక్తులు చనిపోయే ప్రమాదం ఉందని తెలిసినా వారు అత్యంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని మండిపడ్డారు. ఇది ప్రమాదం కాదని, ముమ్మాటికీ హత్య కేసేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన ఆ మృగాళ్లకు అత్యంత కఠిన శిక్ష పడాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

తమ కుటుంబానికి ఇంతటి తీరని శోకం మిగిలినా, ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన కరవైందని వెంకటేశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్, హోంమంత్రి కనీసం ఫోన్‌లోనైనా పరామర్శించలేదని ఆయన వాపోయారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటివరకు తమకు ఎలాంటి ఆర్థిక సహకారం అందలేదన్నారు. ఆస్పత్రి ఖర్చులన్నీ తామే సొంతంగా భరిస్తున్నామని తెలిపారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి తమ కుటుంబం పట్ల మానవత్వం చూపాలని, తమకు న్యాయం చేయాలని వెంకటేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

"పోలీసుల దర్యాప్తుపై మాకు పూర్తి నమ్మకం ఏర్పడింది. మా అనుమానాలను ఆధారాలతో సహా నివృత్తి చేశారు. ముందున్న వాళ్లు చనిపోతారని తెలిసినా ఆవేశంలో కారు నడిపారు, ఇది ముమ్మాటికీ హత్యే. మృగాళ్లకు కఠిన శిక్ష పడాలి."-వెంకటేశ్, వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంక తండ్రి

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