'మొంథా తుపాను' ఎఫెక్ట్ - 97 రైళ్ల రాకపోకలు రద్దు - ఫస్ట్ రైలు స్టేటస్ చెక్ చేసుకోండి!!
భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ముందుజాగ్రత్తగా పలు రైళ్లు రద్దు - 43 రైళ్లు రద్దు చేసిన ఈస్ట్కోస్ట్ రైల్వే - విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ పరిధిలో మరో 54 రైళ్లు రద్దు
Published : October 27, 2025 at 5:03 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 5:37 PM IST
Several Trains Cancelled : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం బలపడి మొంథా తుపాను గా మారడంతో రైల్వే అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా దాదాపు వంద రైలు సర్వీసులను రద్దు చేశారు. వివిధ ప్రాంతాల మధ్య రాకపోకలు సాగించాల్సిన 43 రైళ్లను తుపాను ప్రభావం వల్ల ఈస్ట్కోస్ట్ రైల్వే రద్దు చేసింది. విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ పరిధిలో మరో 54 రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు ప్రకటించారు. అక్టోబరు 27, 28, 29 తేదీల్లో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రాకపోకలు సాగించాల్సిన పలు రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. అలాగే, రద్దు చేసిన రైళ్ల జాబితాను 'ఎక్స్'లో పోస్టు చేసింది.
In view of Cyclone “MONTHA”, East Coast Railway has cancelled several trains for passenger safety. Please check train status before travel.#ECoRupdate #CycloneMontha #PassengerSafety #IndianRailways @RailMinIndia pic.twitter.com/RCVuco40nq— East Coast Railway (@EastCoastRail) October 27, 2025
రైలు స్టేటస్ను చెక్ చేసుకోవాలని సూచన : ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణానికి ముందు రైలు స్టేటస్ను చెక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచనలు చేశారు. రద్దు అయిన రైళ్ల జాబితాలో నేడు (సోమవారం) విశాఖ నుంచి హైదరాబాద్ బయల్దేరాల్సిన గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్, సికింద్రాబాద్ వెళ్లాల్సిన గరీబ్రథ్, దిల్లీకి వెళ్లే ఏపీ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్, విశాఖ - తిరుపతి డబుల్డెక్కర్ ఎక్స్ప్రెస్తో పాటు పలు సూపర్ఫాస్ట్, మెము, ఎక్స్ప్రెస్, ప్యాసింజర్ రైళ్లు ఉన్నాయి.
28, 29 తేదీల్లో రద్దు : తుపాను తీవ్ర ప్రభావం నేపథ్యంలో విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో అధికారులు భారీగా రైళ్లను రద్దు చేశారు. ఈ విషయాన్ని విజయవాడ డివిజన్ పీఆర్వో ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. తుపాను కారణంగా ఈ నెల 28, 29 తేదీల్లో రద్దు చేసిన రైలు సర్వీసుల జాబితాను విడుదల చేశారు.
దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం పర్యటన : మొంథా తుపాను నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే అప్రమత్తమైంది. తుపాను ప్రభావం ఉండనున్న ప్రాంతాల్లో రైల్వే జీఎం సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ పర్యటించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో హై ఎలర్ట్ ప్రకటించారు. అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విజయవాడలో డివిజన్ అధికారులతో ఆయన సమావేశమై పలు సూచనలు చేశారు. తీసుకున్న చర్యలను జీఎంకు విజయవాడ డీఆర్ఎం మోహిత్ సోనాకియా వివరించారు.
రైల్వే స్టేషన్లలో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయాలి : తుపాను దృష్ట్యా ప్రయాణికుల భద్రత, రైళ్ల రాకపోకల విషయంలో ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని జీఎం సంజయ్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఇంజినీరింగ్, ఆపరేషన్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, మెడికల్ విభాగాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు చేశారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని రైల్వే స్టేషన్లలో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. నిరంతరం అధికారులు అందుబాటులో ఉంటూ ప్రయాణికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. రైలు వంతెనల స్థితి, నీటి ప్రవాహాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
రైళ్ల రాకపోకలపై నిర్ణయం తీసుకోవాలి : ట్రాక్లు, బ్రిడ్జిలపై నిరంతరం పెట్రోలింగ్ బృందాలు పర్యవేక్షణ చేయాలని సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగంగా చేరుకునేందుకు సర్వం సిద్ధం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. డిజిటల్ లోకో మోటివ్లు, మొబైల్ రెస్క్యూ టీమ్లు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంచాలని అన్నారు. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా ఎప్పటికప్పుడు రైళ్ల రాకపోకలపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని తెలిపారు. రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటూ తగు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ ఆదేశించారు.
తెలంగాణపై 'మొంథా తుపాను' ఎఫెక్ట్ - ఇవాళ, రేపు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు