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విశాఖలో భూప్రకంపనలు - రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 4.5 తీవ్రత నమోదు

రాష్ట్ర తీరప్రాంతంలో ఈ తెల్లవారుజామున భూప్రకంపనలు - విశాఖలో పలు ప్రాంతాల్లో కంపించిన భూమి - సూమారు 7 సెకన్ల పాటు స్వల్పంగా కంపించిన భూమి

Earthquake in Visakhapatnam
Earthquake in Visakhapatnam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 12:08 PM IST

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Earthquake in Visakhapatnam : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విశాఖపట్నంలో నేడు(ఆదివారం) తెల్లవారుజామున 4.5 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భూమి కంపించడంతో ప్రజలు భయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. కాకినాడకు 225 కి.మీ దూరంలో బంగాళాఖాతంలో 10 కి.మీ లోతులో భూకంప కేంద్రాన్ని అధికారులు గుర్తించారు.

సాగర నగరం విశాఖలో ఒక్కసారిగా అలజడి, ఈ తెల్లవారుజామున జనం బయటకు పరుగులు తీశారు. భూ ప్రకంపనలు వణుకు పుట్టించాయి. ఇంట్లో అప్పుడప్పుడే నిద్ర నుంచి లేస్తున్న వారు కొందరు, వాకింగ్ కోసం బయటకు వెళ్లిన వారు మరి కొంతమంది భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. రాష్ట్ర తీరప్రాంతంలో ఈ తెల్లవారుజామున భూప్రకంపనలు చోటుచేసుకున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో భూకంపం కారణంగా విశాఖ నగరంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో భూమి కొన్ని సెకన్ల పాటు కంపించింది. భూకంపం తీవ్రత రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 4.5గా నమోదైంది. నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మోలజీ నివేదిక ప్రకారం, ఈ తెల్లవారుజామున 5 గంటల 6 గంటల సమయంలో బంగాళాఖాతంలో భూకంపం సంభవించింది.

కాకినాడకు తూర్పు దిక్కున సుమారు 225 కిలోమీటర్ల దూరంలో, సముద్ర గర్భంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతున భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించారు. భూకంప ప్రభావంతో విశాఖలోని MVP, అప్పుఘర్‌, పెద్దవాల్తేరు, గాజువార, ఆరిలోవ, మంగళపాలెం సహా పలు ప్రాంతాల్లో సూమారు 7 సెకన్ల పాటు భూమి స్వల్పంగా కంపించింది. అయితే భూ ప్రకంపనలతో ఎక్కడా ఎలాంటి నష్టం సంభవించలేదు. దీంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

విశాఖలో భూప్రకంపనలు - రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 4.5 తీవ్రత నమోదు (ETV Bharat)
  • బంగాళాఖాతంలో భూకంపం - విశాఖ, కాకినాడ తీర ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనలు
  • తెల్లవారుజామున 5:06 గంటల సమయంలో సుమారు 7 సెకన్ల పాటు కంపించిన భూమి
  • రిక్టర్ స్కేలుపై 4.5 తీవ్రతగా నమోదు చేసిన నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మోలజీ
  • కాకినాడకు తూర్పున 225 కిలోమీటర్ల దూరంలో, 10 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంప కేంద్రం గుర్తింపు
  • విశాఖలోని MVP అప్పుఘర్, పెదవాల్తేరు, గాజువాక, ఆరిలోవ, మంగళపాలెం ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనలు

భూకంపం రాకకు కారణం ఇదే : మనం నివసిస్తున్న భూమి మూడు పొరలుగా ఉంటుంది. పై పొరను భూ పటలం (Crust), లోపలి పొర భూ కేంద్రం (Core), ఈ రెండింటి మధ్య పొరను భూ ప్రావారం (Mantle) అంటారు. భూ పటలం మనకు కనిపించే భూమి పై పొర. ఇది ఇది రాళ్లు, నేలలతో కూడి ఉంటుంది. భూ ప్రావారం వేడి, దట్టమైన రాతితో కూడి ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువ మందంగా ఉంటుంది. ఇక భూ కేంద్రం ఇది ఇనుము, నికెల్ లోహాలతో ఉంటుంది. భూ పటలంలోని టెక్టోనిక్ ప్లేట్లు నిరంతరం కదులుతూ ఒకదానితో ఒకటి ఢీకొంటాయి. అలా ఢీకొట్టడం వల్ల విడుదలైన శక్తి ఉపరితలంపై ప్రకంపనలు సృష్టిస్తుంది. భూకంపాల రాకకు ఇదే కారణం.

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