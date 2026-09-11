ఆదోని, ఆలూరు నియోజకవర్గాల పరిధిలో భూకంపం - పలు గ్రామాల్లో కంపించిన భూమి
ఆదోని, ఆలూరు నియోజకవర్గాల పరిధిలో పలు గ్రామాల్లో భూమి కంపించింది. ఆదోని పట్టణంతోపాటు పలు గ్రామాల్లో కొన్ని సెకన్లపాటు భూప్రకంపనలు వచ్చినట్లు గ్రామస్థులు తెలిపారు. రిక్టర్ స్కేలుపై 3.5గా నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 8:42 AM IST
Earthquake In Adoni And Aalur Constituencies In Kurnool District : కర్నూలు జిల్లాలోని ఆదోని, ఆలూరు నియోజకవర్గాల పరిధిలో గురువారం రాత్రి ఒక్కసారిగా భూమి కంపించింది. రాత్రి 7 గంటల 50 నిమిషాల ప్రాంతంలో సంభవించిన ఈ భూప్రకంపనల తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 3.5గా నమోదైందని అధికారులు ధృవీకరించారు. కొన్ని సెకన్ల పాటు భూమి కంపించడంతో ఇళ్లలోని సామాగ్రి కదిలి, పెద్ద శబ్దం రావడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ప్రాణాలు రక్షించుకోవడానికి జనం ఇళ్ల నుంచి బయటకు, ఖాళీ స్థలాల్లోకి పరుగులు తీశారు. అయితే భూ అంతర్భాగంలో జరిగిన చిన్నపాటి సర్దుబాట్ల వల్లే ఈ ప్రకంపనలు వచ్చాయని, ప్రజలెవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
పలు గ్రామాల్లో ఒక్కసారిగా ప్రకంపనలు : కర్నూలు జిల్లాలోని పశ్చిమ ప్రాంతంలో గురువారం రాత్రి భూప్రకంపనలు కలకలం సృష్టించాయి. ఆదోని, ఆలూరు నియోజకవర్గాల పరిధిలోని పలు పట్టణాలు, గ్రామాల్లో రాత్రి 7:50 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా భూమి కంపించింది. దాదాపు కొన్ని సెకన్ల పాటు భూమి స్వల్పంగా కదలడంతో ఇళ్లలో ఉన్న పాత్రలు, వస్తువులు కిందపడ్డాయి. ఆదోని పట్టణంతో పాటు మదిరె, సాదాపురం, విరుపాపురం, నారాయణపురం, ఢణాపురం, నాగనాధనళ్లి గ్రామాల్లో ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించింది. అలాగే ఆలూరు మండలం మణేకుర్తి, కురుకుంద తదితర గ్రామాల్లోనూ భూమి కంపించింది.
మిద్దెలపైకి, రోడ్లపైకి పరుగులు తీసిన జనం : రాత్రి సమయంలో ఒక్కసారిగా వింత శబ్దాలు రావడంతో పాటు ఇళ్లు కదలడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు లోనయ్యారు. ఏం జరుగుతుందో తెలియక గందరగోళానికి గురైన జనం, ఇళ్లలోంచి బయటకు ఉరుకులు పెట్టారు. మరికొన్ని గ్రామాల్లో సురక్షిత ప్రాంతాల కోసం ప్రజలు తమ ఇళ్ల మిద్దెలపైకి ఎక్కారు. రాత్రి వేళ కావడంతో కాలనీల్లోని ప్రజలంతా రోడ్లపైనే నిలబడి భూకంపం గురించే చర్చించుకుంటూ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
రిక్టర్ స్కేలుపై 3.5 నమోదు: ఈ భూప్రకంపనలపై స్పందించిన ప్రభుత్వ అధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు రిక్టర్ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 3.5గా నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. ఇది చాలా స్వల్పమైన భూకంపం కావడంతో ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం సంభవించలేదని పేర్కొన్నారు. భూ అంతర్భాగంలో ఉన్న పొరలలో సహజంగా జరిగే చిన్నపాటి సర్దుబాట్లు, ఒత్తిడి వల్లే ఇటువంటి ప్రకంపనలు వస్తాయని వివరించారు. ప్రజలు ఎలాంటి పుకార్లను నమ్మవద్దని, ఆందోళన చెందకుండా ప్రశాంతంగా ఉండాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
వినాయకచవితిపై ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - ఈసారి చిన్న విగ్రహాలతోనే సరిపెట్టుకోవాలా!